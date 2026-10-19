Как ликвидировать ООО в 2027 году: порядок, сроки и расходы

Если вы хотите делегировать подготовку документов и координацию этапов, начните с оценки ситуации в «Онлайн услуги 24» . Это особенно полезно, если у ООО остались сотрудники, имущество, долги или незавершенные договоры. Сначала специалисты определят подходящий порядок закрытия, затем согласуют состав сопровождения и стоимость.

В этой статье разберем, как ликвидировать ООО, какие действия можно выполнять параллельно и кому поручить организацию процесса — себе, частному юристу или юридической компании.

Если имущества недостаточно для расчетов с кредиторами , необходимо оценить основания для банкротства. Обычная ликвидация не позволяет просто оставить долги непогашенными. Такая ситуация требует отдельного правового анализа. Основание — статья 63 ГК.

При такой процедуре участники подают заявление Р19001, а публикацию решения о предстоящем исключении организует регистрирующий орган. Для возражений предусмотрено три месяца. Заказывать обычные сообщения о добровольной ликвидации по приведенной ниже схеме в этом случае не нужно.

Это основные критерии, полный перечень установлен статьей 21.3 закона № 129-ФЗ . Одна только работа на УСН еще не означает, что компания подходит для упрощенного порядка.

ООО уже не находится в процессе ликвидации, реорганизации или исключения из реестра.

компания не является плательщиком НДС либо освобождена от его исчисления и уплаты;

отсутствие незавершенных расчетов с кредиторами и задолженности по обязательным платежам;

Упрощенное исключение из ЕГРЮЛ предусмотрено для компаний малого и среднего бизнеса, которые соответствуют установленным условиям. Среди них:

Обычная добровольная ликвидация подходит, когда участники решили прекратить деятельность, а компания может исполнить обязательства перед кредиторами. Именно этому порядку посвящена пошаговая инструкция ниже.

Под выражением «закрыть ООО» часто подразумевают разные процедуры. От выбранного варианта зависят документы, сроки и необходимость публикаций.

Практический совет: до старта распределите задачи между владельцем, ликвидатором, бухгалтером и юристом. Формулировка «юрист занимается ликвидацией» сама по себе не означает, что он также восстановит учет, рассчитает выплаты сотрудникам и подготовит все налоговые декларации.

Отдельно выясните, кто будет вести бухгалтерский и кадровый учет во время закрытия. Даже если продаж уже нет, обязанности по отчетности и расчетам могут сохраняться.

список работников и обязательств перед ними;

сведения о налогах, отчетности и состоянии расчетов с бюджетом;

Начните с проверки состояния компании. После оформления решения появятся короткие сроки для уведомлений, поэтому собирать сведения лучше заранее.

Пошаговая инструкция по ликвидации ООО

Шаг 1. Примите решение и назначьте ликвидатора

Если участник один, он оформляет письменное решение. Если участников несколько, решение о ликвидации принимается единогласно и оформляется документами общего собрания. Порядок подтверждения решения нужно проверить с учетом закона и устава общества. Статья 37 и статья 39 закона об ООО. В документах следует определить: решение о добровольной ликвидации;

ликвидатора либо состав ликвидационной комиссии;

порядок и срок проведения процедуры. С момента назначения ликвидатор получает полномочия по управлению делами компании. Это может быть участник, прежний руководитель или другое назначенное лицо. Привлечение юридической компании для сопровождения само по себе не делает ее ликвидатором. Основание — статья 62 ГК.

Шаг 2. Уведомите регистрирующую налоговую

Сообщить о принятом решении необходимо в течение трех рабочих дней после даты его принятия. Для обычной ликвидации используется форма Р15016, к которой прикладывают решение. Важная деталь действующего порядка: уведомление о назначении ликвидатора направляет нотариус, засвидетельствовавший подпись ликвидатора. Это правило действует и тогда, когда назначение одновременно сообщают с началом ликвидации. Основание — статья 20 закона № 129-ФЗ. Поэтому дату посещения нотариуса и готовность документов лучше согласовать заранее. После подачи сохраните подтверждение приема и проверьте результат регистрационного действия.

Шаг 3. Разместите сообщение о ликвидации в Федресурсе

Уведомление налоговой и публикация в Федресурсе — отдельные обязанности. Автоматическая передача регистрационных сведений не заменяет сообщение, которое должна разместить сама компания. По общему правилу уведомление о ликвидации публикуют в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. В нем отражают принятое решение, сведения о ликвидаторе или комиссии, порядок, сроки и условия предъявления требований кредиторами. Основание — подпункт «н.5» пункта 7 и пункт 9 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ. При этом публикация допускается после представления сообщения о ликвидации в регистрирующий орган. Закон связывает эту последовательность именно с представлением сообщения, поэтому срок Федресурса не следует переносить на дату получения записи ЕГРЮЛ. Для подготовки публикации соберите реквизиты ООО, решение, данные ликвидатора и информацию о приеме требований кредиторов. Проверьте, чтобы сведения совпадали с корпоративными документами. Если не хотите настраивать электронную подпись и самостоятельно разбираться с размещением, можно заказать сообщение о ликвидации через «Федресурс 24». Сервис помогает подготовить текст и разместить сообщение без собственной КЭП клиента, после чего предоставляет ссылку на публикацию и подтверждающие документы. Возможность заказать публикацию без своей КЭП относится к этому этапу. Она не отменяет нотариальные действия и остальные требования к ликвидации. Публикация в Федресурсе о ликвидации Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации. Рассчитать стоимость

Шаг 4. Опубликуйте объявление в «Вестнике государственной регистрации»

При обычной добровольной ликвидации необходима и публикация в «Вестнике». Сообщение в Федресурсе ее не заменяет. Объявление сообщает о закрытии ООО и объясняет, куда и в какой срок кредиторы могут направить требования. Срок для предъявления требований должен составлять не менее двух месяцев с даты публикации в журнале. Основание — пункт 1 статьи 63 ГК. Перед подачей проверьте: наименование, ИНН, ОГРН и адрес компании;

дату и реквизиты решения;

сведения о ликвидаторе;

адрес и порядок приема требований;

установленный срок для кредиторов. Ошибки в адресе или формулировке срока могут потребовать исправления сообщения и пересмотра календаря процедуры. Подготовку заявки и сопровождение размещения можно поручить сервису «Вестник 24». Специалисты проверят сведения, подготовят текст и помогут определить доступный выпуск с учетом готовности документов, проверки редакцией и оплаты. Редакционный сбор рассчитывается отдельно и зависит от объема объявления. Дата выхода сообщения определяется графиком журнала — отправка заявки еще не означает, что публикация состоялась. Пример: решение принято в начале месяца, а объявление вышло через две недели. Минимальный двухмесячный срок для требований кредиторов отсчитывается от выхода объявления, а не от решения, оплаты или публикации в Федресурсе. Размещение объявления в журнале «Вестник государственной регистрации» Документы онлайн. Без собственной КЭП. Подготовка текста и сопровождение до выхода объявления. Рассчитать стоимость

Шаг 5. Уведомите кредиторов и организуйте увольнение работников

Известных кредиторов необходимо уведомить письменно. Публикации не заменяют персональные уведомления. Сохраните доказательства их направления и организуйте учет поступающих требований. Параллельно занимайтесь дебиторской задолженностью: проверьте, кто должен компании, какие платежи можно получить и какие требования необходимо предъявить. Если есть сотрудники, кадровые действия также начинают заранее. По общему правилу работников предупреждают об увольнении в связи с ликвидацией персонально и под подпись минимум за два месяца. Для отдельных категорий и ситуаций действуют особенности. Основание — статья 180 ТК. Нужно также уведомить службу занятости, оформить увольнения, рассчитать зарплату, компенсацию неиспользованного отпуска и положенные выплаты. Выплаты за период трудоустройства либо заменяющая их компенсация должны быть обеспечены до завершения ликвидации. Основание — статья 178 ТК. Этот этап стоит вести вместе с бухгалтером или кадровым специалистом: последствия ошибок не ограничиваются регистрационными документами.

Шаг 6. Подготовьте промежуточный ликвидационный баланс

После окончания срока предъявления требований составляют промежуточный ликвидационный баланс. Он показывает имущество компании, заявленные требования кредиторов и результаты их рассмотрения. Баланс утверждают участники, после чего ликвидатор уведомляет регистрирующий орган. Однако истечение двух месяцев не всегда позволяет сразу подать уведомление. Необходимо учитывать судебные дела с требованиями к компании, выездную налоговую и таможенную проверки — ограничения перечислены в пункте 4 статьи 20 закона № 129-ФЗ. Не составляйте баланс формально «по нулям», если у ООО остаются деньги, имущество или обязательства. Его содержание должно соответствовать реальному положению дел.

Шаг 7. Завершите расчеты и утвердите ликвидационный баланс

Расчеты с кредиторами проводят с соблюдением установленной законом очередности. После их завершения составляют и утверждают окончательный ликвидационный баланс. Оставшееся имущество передают участникам с учетом применимых правил и налоговых последствий. Основание этого этапа — статья 63 ГК. С бухгалтером необходимо сверить: налоги, взносы и обязательную отчетность;

расчеты с работниками;

движение денег и имущества;

обязательства по действующим договорам;

документы, которые нужно сохранить или передать на архивное хранение. Расчетный счет не стоит закрывать, пока он необходим для оставшихся платежей.

Шаг 8. Подайте документы на завершение ликвидации