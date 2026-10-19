Как ликвидировать ООО в 2027 году: порядок, сроки и расходы

В этой статье разберем, как ликвидировать ООО, какие действия можно выполнять параллельно и кому поручить организацию процесса — себе, частному юристу или юридической компании.
Если вы хотите делегировать подготовку документов и координацию этапов, начните с оценки ситуации в «Онлайн услуги 24». Это особенно полезно, если у ООО остались сотрудники, имущество, долги или незавершенные договоры. Сначала специалисты определят подходящий порядок закрытия, затем согласуют состав сопровождения и стоимость.
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Сначала определите, какой порядок закрытия подходит вашей компании
Под выражением «закрыть ООО» часто подразумевают разные процедуры. От выбранного варианта зависят документы, сроки и необходимость публикаций.
Обычная добровольная ликвидация подходит, когда участники решили прекратить деятельность, а компания может исполнить обязательства перед кредиторами. Именно этому порядку посвящена пошаговая инструкция ниже.
Упрощенное исключение из ЕГРЮЛ предусмотрено для компаний малого и среднего бизнеса, которые соответствуют установленным условиям. Среди них:
включение в реестр МСП;
отсутствие незавершенных расчетов с кредиторами и задолженности по обязательным платежам;
отсутствие собственной недвижимости и транспорта;
отсутствие отметки о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ;
компания не является плательщиком НДС либо освобождена от его исчисления и уплаты;
ООО уже не находится в процессе ликвидации, реорганизации или исключения из реестра.
Это основные критерии, полный перечень установлен статьей 21.3 закона № 129-ФЗ. Одна только работа на УСН еще не означает, что компания подходит для упрощенного порядка.
При такой процедуре участники подают заявление Р19001, а публикацию решения о предстоящем исключении организует регистрирующий орган. Для возражений предусмотрено три месяца. Заказывать обычные сообщения о добровольной ликвидации по приведенной ниже схеме в этом случае не нужно.
Если имущества недостаточно для расчетов с кредиторами, необходимо оценить основания для банкротства. Обычная ликвидация не позволяет просто оставить долги непогашенными. Такая ситуация требует отдельного правового анализа. Основание — статья 63 ГК.
Что подготовить до принятия решения
Начните с проверки состояния компании. После оформления решения появятся короткие сроки для уведомлений, поэтому собирать сведения лучше заранее.
Для первоначальной оценки понадобятся:
ИНН, ОГРН, устав и актуальные сведения ЕГРЮЛ;
информация об участниках и предполагаемом ликвидаторе;
бухгалтерские данные об имуществе, деньгах, дебиторской и кредиторской задолженности;
сведения о налогах, отчетности и состоянии расчетов с бюджетом;
список работников и обязательств перед ними;
действующие договоры, судебные споры и исполнительные производства.
Отдельно выясните, кто будет вести бухгалтерский и кадровый учет во время закрытия. Даже если продаж уже нет, обязанности по отчетности и расчетам могут сохраняться.
Практический совет: до старта распределите задачи между владельцем, ликвидатором, бухгалтером и юристом. Формулировка «юрист занимается ликвидацией» сама по себе не означает, что он также восстановит учет, рассчитает выплаты сотрудникам и подготовит все налоговые декларации.
Пошаговая инструкция по ликвидации ООО
Шаг 1. Примите решение и назначьте ликвидатора
Если участник один, он оформляет письменное решение. Если участников несколько, решение о ликвидации принимается единогласно и оформляется документами общего собрания. Порядок подтверждения решения нужно проверить с учетом закона и устава общества. Статья 37 и статья 39 закона об ООО.
В документах следует определить:
решение о добровольной ликвидации;
ликвидатора либо состав ликвидационной комиссии;
порядок и срок проведения процедуры.
С момента назначения ликвидатор получает полномочия по управлению делами компании. Это может быть участник, прежний руководитель или другое назначенное лицо. Привлечение юридической компании для сопровождения само по себе не делает ее ликвидатором. Основание — статья 62 ГК.
Шаг 2. Уведомите регистрирующую налоговую
Сообщить о принятом решении необходимо в течение трех рабочих дней после даты его принятия. Для обычной ликвидации используется форма Р15016, к которой прикладывают решение.
Важная деталь действующего порядка: уведомление о назначении ликвидатора направляет нотариус, засвидетельствовавший подпись ликвидатора. Это правило действует и тогда, когда назначение одновременно сообщают с началом ликвидации. Основание — статья 20 закона № 129-ФЗ.
Поэтому дату посещения нотариуса и готовность документов лучше согласовать заранее. После подачи сохраните подтверждение приема и проверьте результат регистрационного действия.
Шаг 3. Разместите сообщение о ликвидации в Федресурсе
Уведомление налоговой и публикация в Федресурсе — отдельные обязанности. Автоматическая передача регистрационных сведений не заменяет сообщение, которое должна разместить сама компания.
По общему правилу уведомление о ликвидации публикуют в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. В нем отражают принятое решение, сведения о ликвидаторе или комиссии, порядок, сроки и условия предъявления требований кредиторами. Основание — подпункт «н.5» пункта 7 и пункт 9 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ.
При этом публикация допускается после представления сообщения о ликвидации в регистрирующий орган. Закон связывает эту последовательность именно с представлением сообщения, поэтому срок Федресурса не следует переносить на дату получения записи ЕГРЮЛ.
Для подготовки публикации соберите реквизиты ООО, решение, данные ликвидатора и информацию о приеме требований кредиторов. Проверьте, чтобы сведения совпадали с корпоративными документами.
Если не хотите настраивать электронную подпись и самостоятельно разбираться с размещением, можно заказать сообщение о ликвидации через «Федресурс 24». Сервис помогает подготовить текст и разместить сообщение без собственной КЭП клиента, после чего предоставляет ссылку на публикацию и подтверждающие документы.
Возможность заказать публикацию без своей КЭП относится к этому этапу. Она не отменяет нотариальные действия и остальные требования к ликвидации.
Публикация в Федресурсе о ликвидации
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Шаг 4. Опубликуйте объявление в «Вестнике государственной регистрации»
При обычной добровольной ликвидации необходима и публикация в «Вестнике». Сообщение в Федресурсе ее не заменяет.
Объявление сообщает о закрытии ООО и объясняет, куда и в какой срок кредиторы могут направить требования. Срок для предъявления требований должен составлять не менее двух месяцев с даты публикации в журнале. Основание — пункт 1 статьи 63 ГК.
Перед подачей проверьте:
наименование, ИНН, ОГРН и адрес компании;
дату и реквизиты решения;
сведения о ликвидаторе;
адрес и порядок приема требований;
установленный срок для кредиторов.
Ошибки в адресе или формулировке срока могут потребовать исправления сообщения и пересмотра календаря процедуры.
Подготовку заявки и сопровождение размещения можно поручить сервису «Вестник 24». Специалисты проверят сведения, подготовят текст и помогут определить доступный выпуск с учетом готовности документов, проверки редакцией и оплаты.
Редакционный сбор рассчитывается отдельно и зависит от объема объявления. Дата выхода сообщения определяется графиком журнала — отправка заявки еще не означает, что публикация состоялась.
Пример: решение принято в начале месяца, а объявление вышло через две недели. Минимальный двухмесячный срок для требований кредиторов отсчитывается от выхода объявления, а не от решения, оплаты или публикации в Федресурсе.
Размещение объявления в журнале «Вестник государственной регистрации»
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Шаг 5. Уведомите кредиторов и организуйте увольнение работников
Известных кредиторов необходимо уведомить письменно. Публикации не заменяют персональные уведомления. Сохраните доказательства их направления и организуйте учет поступающих требований.
Параллельно занимайтесь дебиторской задолженностью: проверьте, кто должен компании, какие платежи можно получить и какие требования необходимо предъявить.
Если есть сотрудники, кадровые действия также начинают заранее. По общему правилу работников предупреждают об увольнении в связи с ликвидацией персонально и под подпись минимум за два месяца. Для отдельных категорий и ситуаций действуют особенности. Основание — статья 180 ТК.
Нужно также уведомить службу занятости, оформить увольнения, рассчитать зарплату, компенсацию неиспользованного отпуска и положенные выплаты. Выплаты за период трудоустройства либо заменяющая их компенсация должны быть обеспечены до завершения ликвидации. Основание — статья 178 ТК.
Этот этап стоит вести вместе с бухгалтером или кадровым специалистом: последствия ошибок не ограничиваются регистрационными документами.
Шаг 6. Подготовьте промежуточный ликвидационный баланс
После окончания срока предъявления требований составляют промежуточный ликвидационный баланс. Он показывает имущество компании, заявленные требования кредиторов и результаты их рассмотрения. Баланс утверждают участники, после чего ликвидатор уведомляет регистрирующий орган.
Однако истечение двух месяцев не всегда позволяет сразу подать уведомление. Необходимо учитывать судебные дела с требованиями к компании, выездную налоговую и таможенную проверки — ограничения перечислены в пункте 4 статьи 20 закона № 129-ФЗ.
Не составляйте баланс формально «по нулям», если у ООО остаются деньги, имущество или обязательства. Его содержание должно соответствовать реальному положению дел.
Шаг 7. Завершите расчеты и утвердите ликвидационный баланс
Расчеты с кредиторами проводят с соблюдением установленной законом очередности. После их завершения составляют и утверждают окончательный ликвидационный баланс. Оставшееся имущество передают участникам с учетом применимых правил и налоговых последствий.
Основание этого этапа — статья 63 ГК.
С бухгалтером необходимо сверить:
налоги, взносы и обязательную отчетность;
расчеты с работниками;
движение денег и имущества;
обязательства по действующим договорам;
документы, которые нужно сохранить или передать на архивное хранение.
Расчетный счет не стоит закрывать, пока он необходим для оставшихся платежей.
Шаг 8. Подайте документы на завершение ликвидации
Для государственной регистрации завершения ликвидации готовят заявление Р15016, утвержденный ликвидационный баланс и остальные документы, необходимые для конкретной ситуации.
Госпошлина зависит от способа подачи: при направлении регистрационных документов в электронной форме действует освобождение от ее уплаты. Это не освобождает от оплаты нотариальных действий и услуг исполнителей.
Документ о передаче необходимых сведений в СФР можно не прикладывать: налоговая вправе получить подтверждение межведомственно. При этом сами сведения должны быть представлены в установленном порядке. Требования к комплекту и способам подачи приведены в инструкции ФНС.
При отсутствии оснований для отказа регистрация занимает до пяти рабочих дней. ООО прекращает существование после внесения записи в ЕГРЮЛ, а не после отправки последнего заявления. Сохраните лист записи и комплект документов процедуры.
Сколько времени занимает ликвидация ООО
Обычную добровольную ликвидацию следует планировать на несколько месяцев. Минимальные два месяца для требований кредиторов — только один из этапов.
Действие
Основной ориентир
Уведомление ФНС о решении
Три рабочих дня после даты решения
Сообщение в Федресурсе
По общему правилу — три рабочих дня с даты возникновения факта
Прием требований кредиторов
Не менее двух месяцев от публикации в «Вестнике»
Подготовка балансов и расчеты
Зависит от учета, обязательств, споров и проверок
Финальная регистрация
До пяти рабочих дней при соблюдении требований
Установленный участниками срок ликвидации ООО не может превышать один год. Если завершить процедуру не получается, суд может продлить его, но не более чем на шесть месяцев. Основание — статья 57 закона об ООО.
Чтобы процедура не затягивалась, часть работы выполняют параллельно: собирают сведения для публикаций, занимаются сотрудниками, сверяют расчеты и приводят в порядок документы. Обязательный срок для кредиторов при этом сохраняется.
Как провести ликвидацию: самостоятельно, с частным юристом или через компанию
Вариант 1. Самостоятельно
Владелец или назначенный ликвидатор организует процедуру, а бухгалтер помогает с учетом, балансами и отчетностью.
Плюсы:
нет расходов на комплексное юридическое сопровождение;
можно самостоятельно контролировать каждый документ;
отдельные задачи, например публикации, легко передать профильным сервисам.
Минусы:
придется самостоятельно проверять требования и последовательность действий;
взаимодействие с нотариусом, бухгалтером, площадками публикаций и ФНС остается на вас;
ошибки и переделки могут потребовать дополнительного времени и расходов.
Этот вариант разумно рассматривать, если учет в порядке, ситуация понятна и есть время заниматься процедурой. Отсутствие деятельности само по себе еще не делает ликвидацию простой.
Вариант 2. Частный юрист
Частный специалист может подготовить документы или сопровождать отдельные этапы.
Плюсы:
непосредственное общение с исполнителем;
возможность заказать только нужную часть работы;
гибкий формат взаимодействия.
Минусы:
объем помощи сильно различается: подготовка заявления и сопровождение всей процедуры — разные услуги;
бухгалтерские и кадровые задачи часто остаются за клиентом;
нужно заранее выяснить, кто продолжит работу при недоступности специалиста.
Частный юрист может быть хорошим выбором, если у него есть опыт подобных процедур и понятный договор. До оплаты уточните, входят ли публикации, исправление документов, ответы на вопросы ФНС и сопровождение до финальной записи.
Вариант 3. Юридическая компания «Онлайн услуги 24»
Этот вариант подходит владельцу, которому нужен согласованный план закрытия и помощь в организации нескольких связанных этапов.
На странице сопровождения ликвидации ООО в «Онлайн услуги 24» предусмотрены оценка ситуации, подготовка согласованного комплекта документов, разъяснение порядка подписания и подачи, координация публикаций и других действий.
Плюсы:
сначала определяется подходящая процедура и перечень задач;
документы и публикации можно согласовать в рамках общего плана;
заранее распределяются обязанности между клиентом, ликвидатором и бухгалтером;
состав сопровождения и стоимость фиксируются до начала работы.
Что учитывать:
юридическое сопровождение оплачивается;
публикации, нотариальные действия и другие расходы согласуются отдельно;
восстановление бухгалтерии и дополнительная отчетность не должны считаться включенными без прямого указания в договоре;
назначенный ликвидатор сохраняет свои обязанности.
Если вы не хотите самостоятельно связывать все этапы между собой, рекомендуем начать с «Онлайн услуги 24». Практическая ценность сопровождения — в проверке ситуации, подготовке документов и своевременной организации действий. Решения ФНС и обязательные сроки при этом остаются вне контроля исполнителя.
Сколько стоит ликвидация ООО
Единой цены для всех компаний нет. Стоимость зависит от состояния учета, наличия сотрудников, имущества, долгов и объема юридической помощи.
При сравнении предложений попросите разделить расчет на несколько частей:
Статья расходов
Что уточнить
Юридическое сопровождение
Какие этапы и документы включены
Нотариальные действия
Какие действия потребуются в вашей ситуации
Федресурс
Стоимость размещения и подготовки сообщения
«Вестник»
Стоимость сопровождения и отдельный редакционный сбор
Бухгалтерия и кадры
Нужны ли восстановление учета, расчеты и дополнительная отчетность
Государственная регистрация
Возникает ли госпошлина при выбранном способе подачи
Отдельно предусмотрите деньги на обязательства самой компании: налоги, расчеты с контрагентами и выплаты сотрудникам. Это не стоимость услуг по ликвидации, но без этих расходов завершить процедуру может быть невозможно.
Сравнивать предложения удобнее по одинаковому объему работ. Низкая цена за подготовку одного заявления не равна стоимости сопровождения до завершения процедуры.
Ошибки, которые чаще всего нарушают план закрытия
Начать с решения, не проверив состояние компании. После его принятия уже идут сроки уведомлений, а выяснение долгов и восстановление документов может занять время.
Считать, что налоговая опубликует все необходимое. Уведомление ФНС, сообщение в Федресурсе и объявление в «Вестнике» выполняют разные задачи.
Отсчитывать срок кредиторов от оплаты объявления. Значение имеет фактическая дата публикации в журнале.
Прекратить вести учет сразу после решения о закрытии. До завершения процедуры у компании сохраняются обязанности, включая отчетность и расчеты.
Считать замену директора или продажу доли ликвидацией. При таких действиях юридическое лицо продолжает существовать.
Подать финальные документы, не проверив завершение всех этапов. Перед отправкой нужно сверить публикации, требования кредиторов, расчеты, балансы и отчетность.
С чего начать, если решение о закрытии уже принято
Для первичной оценки достаточно подготовить ИНН компании и кратко описать ситуацию: есть ли сотрудники, долги, имущество, несданная отчетность и оформленное решение о ликвидации.
Если решение уже подписано, обязательно сообщите его дату. Это позволит в первую очередь проверить сроки уведомления ФНС и публикации в Федресурсе.
Ликвидация ООО онлайн от 19 900 ₽
Поможем закрыть ООО. Определим порядок действий и подготовим расчет стоимости с учетом вашей ситуации.
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