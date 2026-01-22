Большое обновление десктопных редакторов Р7 офис: интеграция с облаком Mail.ru (VK) и появление новых функций

Вышла новая версия десктопных редакторов Р7 офис, которая упростит повседневную работу пользователей и сделает ее еще более комфортной. В новом релизе появилась поддержка облака Mail.ru (VK) в качестве рабочего файлохранилища. Плюс к тому пользователям стали доступны новые инструменты, облегчающие рутинную работу с документами.

Самое важное и ожидаемое из обновлений: в разделе настроек «Совместная работа» редакторов теперь можно подключиться к облаку Mail.ru (VK). Это сделает использование десктопных редакторов Р7 офис более удобным для широкого круга пользователей, в том числе и корпоративных.

Подключение к облаку Mail ru (VK)

В редакторах появился новый полезный функционал: пользователи теперь могут прикреплять к одному офисному документу другие файлы через функцию вставки объекта на вкладке «Вставка». Таким образом можно легко сформировать рабочий контекст для решения какой-либо комплексной задачи в пределах одного документа. Воспользоваться ею просто: если объект был вставлен в ваш документ как иконка, по двойному клику откроется окошко его редактирования.

Поддержка работы с вложенными в документ файлами

Презентации вышли на новый технический уровень: в редакторе появилась поддержка аналога перехода между слайдами — «Трансформация». При помощи доступных эффектов, среди которых перемещение, масштабирование, изменение цвета/формы и прочие, можно создавать динамичные, профессиональные слайды и добиться впечатляющего визуала. При этом обеспечена обратная совместимость в формате Office Open XML – то есть презентации, созданные в редакторе Р7 можно будет без проблем воспроизвести на ПК, где установлен любой офисный пакет. Это важно, ведь чаще всего демонстрировать презентацию приходится не на том ПК, на котором она создавалась.

Переход «Трансформация»

А ещё в редакторе теперь поддерживается эффект размытия для тени фигуры: презентации будут выглядеть ещё более опрятно и презентабельно.

Размытие тени фигуры

Реклама: АО «Р7», ИНН: 5259019343, erid: 2W5zFJufhep