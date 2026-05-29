Р7 и кампус «Школы 21» в Омске будут вместе готовить ИТ-кадры

«Школа 21» в Омске и Р7 договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и подготовки ИТ-кадров. Соглашение подписано в ходе финала «Всероссийских ИТ-Игр 2026» в Омске Евгением Шелковниковым, генеральным директором Р7, и Натальей Шилкиной, руководителем филиала АНО «Школа 21» в Омске.

Р7 и «Школа 21» собираются организовывать совместные мастер-классы, хакатоны, конференции, выставки и другие мероприятия для стимуляции развития ИТ-навыков омичей. Представители Р7 смогут участвовать в них в качестве экспертов, менторов и членов жюри, предоставлять практические кейсы и задачи для участников. Соглашение также предполагает участие специалистов компании-разработчика в ревью проектов и оценке результатов отдельных мероприятий. Для координации совместных инициатив и проектов по цифровым инструментами и повышению эффективности работы, стороны планируют создать рабочие и экспертные группы, проводить встречи, разрабатывать дорожные карты и планы по реализации.

«Развитие отечественной ИТ-отрасли невозможно без системной работы с будущими специалистами. Для Р7 вопрос подготовки кадров имеет важнейшее значение. Сотрудничество с омским кампусом «Школы 21» позволит объединить научно-образовательную экспертизу и практический опыт индустрии. Я верю, что наша совместная работа поможет тем, кто только начинает свой путь в ИТ, лучше понимать реальные задачи ИТ-компаний и эффективно интегрироваться в работу над современными решениями», — отмечает Евгений Шелковников.

«Сегодня развитие цифровой экономики напрямую зависит от качества подготовки кадров и эффективности взаимодействия между образовательными организациями и компаниями-практиками, разработчиками. Партнерство с Р7 открывает дополнительные возможности для вовлечения новых, заинтересованных специалистов в решение практических задач, знакомства с отечественными программными продуктами и получения опыта работы с экспертами отрасли», — комментирует Наталья Шилкина.