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Гособоронзаказ

РКМ по ГОЗ: кому, как и зачем заполнять

Гособоронзаказ с каждым годом набирает все большие обороты. Сейчас исполнителем гособоронзаказа (ГОЗ) может стать любой участник рынка — от производителей мяса до поставщиков компьютерных деталей.
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РКМ по ГОЗ: кому, как и зачем заполнять
Иллюстрация: ГИД ПО ГОЗ

Важное условие контрактов, заключаемых в целях исполнения ГОЗ — предоставление заказчику комплекта расчетно-калькуляционных материалов (РКМ).

Что это значит для вас?

Расчетно-калькуляционные материалы (РКМ) — это комплект документов, который составляется для обоснования и подтверждения цены на продукцию ГОЗ.

В этом и состоит их основная задача — ответить заказчику на вопрос «За что такие деньги?».

Почему это нужно

Постановлением Правительства от 2 декабря 2017 г. № 1465 установлена необходимость государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую в рамках исполнения ГОЗ.

Основной принцип госрегулирования — обоснованность цены на продукцию. Это и приводит нас к необходимости составления РКМ.

Кто должен предоставлять РКМ

Необходимость предоставления РКМ, как правило, указана в контракте. Однако, если ничего такого в контракте нет — не стоит расслабляться. 

Исполнитель гособоронзаказа обязан предоставить РКМ по запросу заказчика. Это подтверждается судебной практикой — например, дело № А40-206159/22. 

Поэтому, оказавшись исполнителем ГОЗ, будьте всегда готовы — РКМ может нагрянуть внезапно

Как заполнять РКМ

Расчетно-калькуляционные материалы представляют собой комплект таблиц (форм), содержащих сведения как о конкретной продукции, так и о предприятии в целом. Формы расчетно-калькуляционных материалов приведены в приказе ФАС №995/22 от 16.12.2022 г.

Форм много, но не спешите увольняться — все заполнять не нужно. Объем заполнения РКМ зависит от вида цены на продукцию. 

В общем виде РКМ содержит следующие формы: 

1. Протокол

В нем содержатся сведения о заказчике, основаниях для заключения договора, сроке действия и методе определения цены. В нем же отражается информация о продукции. 

На что обратить внимание: цена в Протоколе указывается в тыс. руб., в то время, как в остальных расшифровках — в рублях (за искл. формы 21).

2. Плановая и отчетная калькуляция (структура цены)

Эту форму нужно заполнять только в том случае, если цена на изделие сформирована затратным методом. 

Плановая калькуляция заполняется на основе РКД на продукцию, норм и технологий, необходимых для ее изготовления. 

Отчетная калькуляция же заполняется на основе фактически понесенных затрат на изготовление продукции. Она не должна сходиться с планом на 100%. Да и вряд ли может, если у вас не полностью станочное производство.  

Эта форма — сборная, в последующих формах предоставляется расшифровка каждой статьи затрат. 

На что обратить внимание: 

  • Возвратные отходы вычитаются. Если вы сдаете обрезки ткани, оставшиеся от пошива спецодежды — их нужно вычесть из материалов. 

  • Если вам кажется, что у вас нет дополнительной заработной платы — вам кажется. Если у вас работают живые люди, которые ходят в отпуск и болеют сезонной простудой — у вас есть дополнительная заработная плата. Или вопросы к вам будут уже со стороны ТК

  • Транспортно-заготовительные расходы заполняются только в том случае, если на предприятии есть свой производственный транспорт, который используется непосредственно для изготовления или выполнения заданий ГОЗ. Машина директора, на которой он возит себя на совещания в ФАС — не транспортно-заготовительные расходы. 

Как заполнить РКМ по ГОЗ и не совершить ошибку?

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3. Материалы, полуфабрикаты, ПКИ, транспортно-заготовительные расходы.

Также заполняется в соответствие с вашей документацией.

На что обратить внимание: 

  • Если в документации указано конкретное наименование изделия с артикулом — в счёте должно быть аналогичное наименование. По возможности, воздержитесь в документации от указания конкретных ГОСТов, СнИПов и т.д. Иначе любая смена поставщика вызовет сложности при заполнении РКМ. 

  • При заполнении формы «Материалы» используется система «Си». Т.е., все жидкости указываются в килограммах, а не в литрах; металлы — также в килограммах, а не в погонных метрах и т.д.

4. Основная заработная плата.

Форма содержит 2 вида учета ОЗП — сдельная (в основном, для станочного производства) и повременная (инженеры, конструкторы, разработчики и т.п.).

На что обратить внимание: 

  • Все формы документов учета должны быть введены локальными нормативными актами.

  • Заработная плата не должна быть привязана к ФИО сотрудника - только к должности. Два человека с одной должностью не могут получать разную зарплату — это грубое нарушение. 

  • Премия по приказу директора должна быть вписана в колдоговор или иной локальный акт. Иначе она не будет считаться регламентной выплатой. И выплачивать ее вы будете из прибыли. 

Положение должно быть прошито, пронумеровано, к нему должны быть сброшюрованы или отдельно сшиты листы согласования (ознакомления). 

5. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

Здесь, собственно, отражаются ОПР и ОХР, соответственно 25 и 26 счетам БУ.

На что обратить внимание: 

  • Отдел технического контроля (ОТК) вынесен в 25 счёт. Большинство ВП МО требуют, чтобы затраты вносились именно туда. 

6. Другие расходы:

  • Внепроизводственные затраты.

  • Специальные затраты.

  • Спецоборудование.

  • Спецоснастка.

  • Пусковые расходы, подготовка и освоение производства.

  • Прочие затраты.

  • Командировочные расходы.

На что обратить внимание: 

  • В спецзатраты включаются только разовые операции по созданию технологии производства серийного изделия. Если у вас есть испытательные лаборатории — можно также включать разовые испытания изделий, предусмотренных ТЗ при НИОКР.

  • Любое спецоборудование и спецоснастка должны быть согласованы с заказчиком.

  • В спецоснастку включаются расходы на ее изготовление, по ТЗ, по отдельному решению, собственными силами стендового оборудования, также по обязательному согласованию с заказчиком.

  • Пусковые расходы — тоже разовая акция. Например, при заказе ОК полного цикла и минимального заказ на серию, пусковые расходы появятся в момент изготовления первой серийной партии (закупка станков, ремонт производства и т.д., а также при модернизации и значительном увеличении количества производимых изделий).

  • Размер суточных регулируется вашим внутренним приказом.

7. Прибыль.

Тут все без затей, в форме отражается процент рентабельности по каждой статье калькуляции:

  • Общие формы по предприятию:

    • Сведения об объемах поставки.

    • Нормативы и экономические показатели организации.

    • Расчет трудоемкости.

Расчет трудоемкости перечислен последним. На практике же — именно с него стоит начинать составление РКМ. По итогу этой формы формируется база распределения и стоимость нормо-часа, используемые в предыдущих формах. 

Частые ошибки при заполнении РКМ

  • Не связывать между собой формы

Часто 21, 23, 11 и 12 формы часто живут своей жизнью. А должны быть единым целым. Каждая цифра должна вытекать из другой и связываться воедино в сводных формах. 

  • Заполнять в протоколе во всех графах свою цену

Последнюю строку заполняет представитель заказчика. Именно там указывается принятая в итоге цена изделия. Конечно, прекрасно, если это совпадет с вашим видением. но оставьте возможность решения заказчику. 

  • Не знать, что такое база распределения в целом и какая база используется конкретно на вашем предприятии.

Как ни странно, частая ошибка тех, кто недавно начал работать с ГОЗ. Пожалуйста, разберитесь с этим вопросом до заполнения РКМ, а не во время заполнения. 

  • Не проверять соответствие формы прибыли с плановой калькуляцией.

Выше уже говорилось о необходимости взаимосвязи форм. Но именно это, на практике, оказывается самым слабым местом. Вроде все красиво, нарядно… А главные формы-то не совпадают! 

Проверьте это перед отправкой. А потом перепроверьте еще раз. 

Вообще, сколько РКМ — столько и ошибок. Хорошая новость в том, что опыт и практика в этом деле решают многое. Первый комплект РКМ составляется тяжко, с частыми перекурами и размышлениями о рациональности выбора профессии. Второй — чуть бодрее. А потом — оглянуться не успеете, и вы уже щелкаете РКМ как семечки. 

Тренируйтесь, практикуйтесь, изучайте — и ничего страшного в РКМ не будет. 

Заполнение РКМ

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