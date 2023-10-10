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Раздельный учет в ГОЗ

Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности - один из важнейших аспектов участия в гособоронзаказе. Почему?
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Раздельный учет в ГОЗ
Иллюстрация: ГИД ПО ГОЗ

Потому что ведение раздельного учета обязательно для всех участников ГОЗ.  То если, если вы в ГОЗ, обойти это условие не получится. 

Так что же такое раздельный учет, и как с этим жить? Давайте по порядку

Что такое раздельный учет

Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности — это фиксация информации о расходовании средств, полученных в целях исполнения ГОЗ. 

Ведется раздельный учет отдельно по каждому контракту, в разрезе отдельных статей расходов и ресурсов.

Это позволяет отражать каждую статью затрат и контролировать целевое использование денежных средств по контрактам ГОЗ, согласно существующим требованиям законодательства. 

То есть, при ведении такого учета вы всегда можете четко ответить на извечный вопрос «Где деньги, Зин?».

Цели раздельного учета

Основная цель ведения раздельного учета — не в том, чтобы усложнить вам жизнь, как бы ни казалось обратное. Основная цель — повышение прозрачности движения денежных средств, выделенных государством на исполнение ГОЗ.

Контракты по ГОЗ необходимы для обеспечения обороны и безопасности страны, для сотрудничества с иностранными государствами в военно-технической области и реализовываются для федеральных нужд. 

И государство хочет точно знать, куда пошли его деньги. Раздельный учет, в данном случае, становится отличным инструментом финансового контроля

Т.е., основные цели ведения раздельного учета:

  1. Контроль за использованием бюджетных средств.

  2. Обеспечение прозрачности и законопослушности при расходовании средств.

  3. Учет и контроль исполнения контрактов ГОЗ.

Как вести учет по ГОЗ и не совершать ошибок?

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Кто обязан вести раздельный учет и где это написано

Закон «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 № 275-ФЗ возлагает обязанность ведения раздельного учета на все организации, которые участвуют в выполнении ГОЗ. 

Вести раздельный учет обязаны:

  • Головной исполнитель — любое юридическое лицо любой формы собственности, кроме индивидуальных предпринимателей, которое заключило государственный контракт с государственным заказчиком;

  • Исполнитель — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящий в кооперацию головного исполнителя и заключивший контракт с ним или другим исполнителем.

Порядок ведения раздельного учета

Порядок ведения организациями, выполняющими ГОЗ, раздельного учета определяется статьей 1 постановления Правительства № 47.

Согласно данному постановлению, в рамках ведения раздельного учета исполнителям нужно:

  • Утвердить перечень хозяйственных и производственных затрат, опираясь на типовые виды затрат (см. Приложение № 5, 6 к приказу Минпромторга № 334).

  • Учитывать иные расчетно-калькуляционные аспекты, отмеченные в госконтракте и нормативно-правовых актах по ГОЗ.

Как вести раздельный учет в 2023 году

Основа качественного раздельного учета — качественный бухгалтерский учет. Раздельный учет опирается на бухгалтерский, с определенными корректировками.

Учет активов, доходов и расходов ведется отдельно по каждому контракту, отдельно по каждой статье затрат. Это распространяется на все ресурсы:

  • производственные и коммерческие затраты; 

  • обязательства (дебиторская и кредиторская задолженности); 

  • денежные средства;

  • имущественные права;

  • материальные запасы;

  • основные средства; 

  • нематериальные активы и т.п.; 

Аналитика проводится по статьям затрат из регистров бухгалтерского учета. Как основание для записей используются первичные бухгалтерские документы. 

Оформляются первичные документы на предусмотренные в государственном оборонном заказе отдельное изделие, группу изделий, работу, услугу. 

Дополнительные ресурсы за счет собственных источников организации (в т.ч. за счет 3/5 млн руб.) или за счет перераспределения ресурсов других контрактов отражаются отдельно.

Прямые затраты относятся непосредственно в себестоимость продукции. 

ОПР и ОХР включаются в себестоимость продукции пропорционально базе распределения по выбранному организацией и отраженному в учетной политике показателю прямых затрат.

АУР относятся на контракт также пропорционально выбранной базе распределения и учитываются при расчете финансового результата по контракту без включения в производственную себестоимость продукции. 

Отражение раздельного учета в учетной политике

Факт и правила ведения раздельного учета также необходимо закрепить в учетной политике организации. Это — то, что у вас спросит любая проверка. А еще — отражение правил ведения раздельного учета существенно облегчит вам жизнь, позволив правильно распределить зоны ответственности. 

По сути, ваша задача — описать, как в организации выполняются требования постановления Правительства №47

Для этого его нужно прочитать, выписать требования к раздельному учету, и отразить в учетной политике, как эти требования выполняются в вашей организации. 

Основные требования, выполнение которых важно отразить в учетке: 

  • Определение объекта раздельного учета;

  • Дата начала ведения РУ;

  • Когда и при каких обстоятельствах заканчивается вести РУ;

  • Как выполняются требования о раздельном учете ресурсов;

  • Что является результатом учёта.

Результатом, кстати, является: 

  • Отчет о выполнении контрактов ГОЗ — в случае банковского сопровождения;

  • Отчетная калькуляция и/или расходная декларация — в случае казначейского сопровождения.

В учетной политике нужно описать, каким образом в организации реализовываются эти требования.

Составлять учетную политику, а потом пытаться по ней внедрить раздельный учет — не лучший план. Гораздо рациональнее будет сначала внедрить раздельный учет, посмотреть, как это работает на практике, и затем — отразить свои наблюдения в учетной политике. Тогда она станет полноценным регламентом по ведению РУ, которым и должна быть. 

Раздельный учет необходим для эффективного исполнения контрактов ГОЗ. Не можете предотвратить — возглавьте и получите от этого максимальную пользу. 

Это — не потому, что вам так велели. Это — чтобы повысить прозрачность движения денежных средств в организации, упростить отчетность и бухгалтерские процессы, навести чистоту и порядок и снизить риски нецелевого использования средств. Повторяйте это себе почаще, и раздельный учет перестанет казаться трагедией. 

На самом деле, это хорошая форма учета для любого предприятия. И вам это обязательно пригодится в жизни. 

Извлеките из раздельного учета пользу, помимо соблюдения требований ГОЗ — как знать, возможно, вам даже понравится.

Отчетные документы по РУ для торговых организаций ГОЗ

Составим за вас документы, подтверждающие факт ведения раздельного учета: справка о распределении накладных расходов, отчетной калькуляции и итогового финансового отчета по контракту ГОЗ

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