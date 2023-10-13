Ведение раздельного учета обязательно для всех исполнителей ГОЗ. Многие уже с этим смирились, кто еще нет — пора. Но если раздельный учет для торговых предприятий не так уж сложен, то производство может столкнуться с рядом препятствий. В сегодняшней статье мы хотим разобрать особенности ведения раздельного учета на производственных предприятиях и рассказать, как его внедрять.

Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности — это, по сути, более детальный бухучет результатов ФХД, затрат и ресурсов по контракту. При РУ затраты по ГОЗ учитываются обособлено по каждому заключенному контракту.

Раздельный учет значительно отличается от бухгалтерского учета составом затрат, порядком распределения накладных расходов и определением финансового результата.

Цели раздельного учета

Во-первых, раздельный учет необходим для расчета себестоимости продукции по ГОЗ с учетом правила приказа Минпромторга от 08.02.2019 №334. Не зная, сколько конкретно ресурсов и по какой стоимости пошло на конкретный контракт — как вы узнаете точную себестоимость продукции?

Во-вторых, это необходимо для расчета результатов финансово-хозяйственной деятельности по контракту. Заказчик обязательно поинтересуется этими результатами, можете не сомневаться.

И третья важная цель ведения раздельного учета — контроль за целевым использованием ресурсов контракта.

Госзаказчику важно знать, что средства, выделенные на исполнение ГОЗ, пошли на исполнение ГОЗ. И раздельный учет — отличный инструмент контроля.

Порядок ведения РУ на производстве

Раздельный учет на производстве — задача несколько более сложная, чем раздельный учет в торговле.

Раздельный учет на производстве ведется по особой методике. Методика включает в себя ограничения по составу отдельных видов затрат и особый порядок их группировки (учета прямых и отнесения косвенных затрат). А также — порядок калькулирования себестоимости продукции в соответствии с нормами 334 приказа Минпромторга и 47 постановления Правительства:

правильность выбора объекта калькулирования;

требование к оформлению первичной учетной документации и учета (подтверждения) прямых затрат;

порядок отнесения и база распределения накладных (ОПР и ОХР) , AYP и коммерческих расходов.

Объектом калькулирования для РУ может выступать отдельный контракт, изделие, партия, номенклатура, этап выполнения работ, вид выполняемых работ (оказываемых услуг) и т.д.

Первичная учетная документация (лимитные карты, требования, рабочие наряды и др.) оформляется на отдельное изделие (группу изделий), работу, услугу, предусмотренные в ГОЗ.

Прямые затраты включаются непосредственно в себестоимость продукции.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы (ОПР и ОХР) включаются в себестоимость продукции пропорционально базе распределения. Важно — база распределения должна быть утверждена в учетной политике организации!

АУР относятся на контракт также пропорционально базе распределения.

Давайте рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее.

РУ затрат по объекту учета ведется на основе аналитики 20 счета БУ.

Вам необходимо раскрыть состав затрат, включаемых в цену на товары, поставляемые в рамках ГОЗ, в соответствии с Порядком утверждения состава затрат из 334 приказа Минпромторга.

Весь объем прямых затрат отражается по дебету счета 20 «Основное производство» (в корреспонденции со счетами 10, 70 и т.д.) в разрезе отдельных субсчетов.

Делается это на основании первичных учетных документов, которые имеют отметку принадлежности именно к данному заказу.

Услуги сторонних организаций включаются в прямые расходы, если их можно прямо отнести на себестоимость. Например, если подрядная организация выполняет за вас часть работы по изготовлению конкретного изделия. Конечно, в документации от сторонних организаций также должно быть видно, к какому заказу относится их услуга.

Процедура обмена документами и их форма должна быть утверждена контрактом.

Не забывайте своевременно проводить инвентаризацию по остаткам давальческого сырья на складах субподрядчиков! Поверьте, лишним не будет.

Накладные в РУ существенно отличаются от бухучета. Базой распределения может выступать только показатель прямых затрат, преимущественно — заработная плата основных рабочих.

На предприятиях, где труд собственных рабочих незначителен (например, только сборка и упаковка), а все производство осуществляется в подрядных организациях, базой распределения может быть показатель затрат на материалы, либо сумма прямых затрат в целом.

На предприятиях, где присутствует несколько видов деятельности (торговля и производство) выбор базы распределения является более сложной задачей. Оптимальный, но не всегда возможный вариант — сумма прямых затрат.

Также нужно выделить вклад, вносится в финансовый результат организации каждым контрактом ГОЗ.

Финансовый результат определяется по объекту учета и контракту в целом как разница между ценой, предусмотренной в контракте (ценой реализации), и суммой всех расходов.

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Этапы внедрения раздельного учета

Понять, какие данные нужны для выполнения требований по ведению РУ.

Определить, какие данные мы уже можем получить из имеющейся учетной системы.

Перечислить, каких данных нам не хватает.

Решить, каким образом эти данные могут быть получены.

Определить ответственных за сбор данных.

Поставить задачу, установить ответственность за ее неисполнение.

Получить обратную связь, внести коррективы.

Регламентировать процессы.

Не стоит сначала составлять наугад регламент ведения РУ, а потом лихорадочно пытаться натянуть сову на глобус. Сначала обкатайте, выберите достаточно вместительных сов, распределите ответственность на несколько разных глобусов.

Убедитесь, что это работает — и только потом увековечивайте это в учетной политике организации.

Локально-нормативный акт, регламентирующий ведение РУ на предприятии, должен отражать:

Объект учета.

Принципы учета прямых затрат (экономическое обоснование и документальное подтверждение): ТМЦ (почему именно эти, в каком количестве и по какой цене); Заработная плата (какие именно сотрудники и за какие деньги); Услуги сторонних организаций (почему именно эти соисполнители, какие услуги, за какие деньги);

Принципы распределения накладных расходов;

Корректировка данных бухгалтерского учета;

Оформление Отчета о выполнении контракта ГОЗ.

Кто отвечает за раздельный учет

Все. Ведение РУ на предприятии — ответственность не одного, но многих:

Конструкторский отдел отвечает за РКД.

Технологи — за техпроцесс.

Производство — за технолого-операционные карты, отчет об использованных материалах.

Коммерческий отдел — за процедуру закупок.

Бухгалтерия — за расчет себестоимости использованных ресурсов.

Отдел труда и ЗП — за расчет и обоснование трудоемкости и расценок по сдельной оплате труда.

Даже соисполнители несут ответственность — за использованные материалы, передаваемые им.

Если какой-то должности или отдела у вас нет — это не значит, что раздельный учет вам неподвластен. Должности, может, и нет — но есть функции, которые должны кем-то выполняться. Если у вас за заработную плату отвечает секретарша - не нам вас судить. Значит, предоставление данных о трудоемкости — ее ответственность.

Самые частые ошибки в РУ

Отсутствие экономического обоснования затрат.

Отсутствие документального подтверждения затрат по материалам. Часто в качестве документального подтверждения используют требование — накладную, подтверждающим затраты для включения в себестоимость. Но она не является документом, подтверждающим затраты для включения в себестоимость.

Отсутствие нормированного тех. процесса изготовления продукции. Если предприятие выпускает серийную продукцию, то экономическим обоснованием затрат по ЗП, безусловно, должно служить нормирование.

Отсутствие документального подтверждения распределения накладных расходов, либо нераспределение накладных расходов.

Научиться избегать этих ошибок — важный шаг в сторону ведения качественного раздельного учета.

Раздельный учет на производстве необходим и с точки зрения закона, и с точки зрения логики и здравого смысла. А то, что нельзя предотвратить, стоит возглавить.

Ведите раздельный учет правильно и наслаждайтесь результатами!

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