Отдельный банковский счет в ГОЗ

Если вы работаете с гособоронзаказом — велика вероятность, что на вашем пути рано или поздно встанет очередная аббревиатура — ОБС. Что это значит, как с ней работать и можно ли обойти ее стороной? В этой статье мы постарались ответить на самые частые вопросы!

Что такое ОБС

Отдельный банковский счет (ОБС) — это счет, который открывается исполнителю ГОЗ в уполномоченном банке для ведения расчетов в соответствии с условиями контракта.

Уполномоченный банк — это банк, который может осуществлять банковское сопровождение ГОЗ. С уполномоченным банком необходимо заключить договор о банковском сопровождении. Сделать это вы должны самостоятельно. Такое сопровождение осуществляется банком безвозмездно, то есть даром.

Зачем это нужно?

Затем, что средства, выделенные государством на ГОЗ, носят целевой характер. Это значит, что потратить их на свои прихоти совсем нельзя, даже если очень хочется — только на исполнение конкретного контракта.

Отдельный банковский счет — как раз инструмент контроля движения денежных средств по контрактам, заключенным в целях исполнения ГОЗ.

Красота же — сразу видно, сколько дали на исполнение ГОЗ и куда всё ушло.

Кто и как должен открывать ОБС

Открытие ОБС регулируется ст. 8 закона № 275-ФЗ.

Открывают головные исполнители и поставщики по ГОЗ для проведения расчетов с другими исполнителями.

Нужно ли его открывать вам? Читайте контракт! Нужно ли вам открывать отдельный банковский счет — всегда прописано в контракте.

В целом, ОБС открываются всегда в тех случаях, когда заказчиками выступает Минобороны, Роскосмос и Минпромторг.

По остальным госзаказчикам ОБС не открывается, сопровождение ведется через Управление Федерального казначейства. Но если в контракте содержится требование об открытии ОБС — открыть его придется.

Резервирование счета в уполномоченном банке осуществляется на основании письма заказчика. При этом банк даст вам номер вашего ОБС, и вы сможете внести его в договор. Открытие ОБС осуществляется уже на основании заключенного контракта.

Закрытие ОБС происходит после исполнения контракта головным исполнителем либо после обнуления счета.

Как тратить деньги с ОБС

Кто ж не любит тратить деньги на спонтанные покупки?

Забудьте, с ОБС такое не пройдет. Оставьте спонтанность и непредсказуемость для семейного бюджета.

Работая с ОБС, вы должны заранее четко понимать, что собираетесь делать с деньгами на нем — до заключения контракта.

«Мы отгрузили продукцию, получили деньги на ОБС, а воспользоваться ими не можем» — наша песня хороша, начинай сначала. Мы слышим такое весьма часто — и не только от новичков.

Работа с ОБС — неиссякаемый источник вопросов. А что можно оплатить? А что нельзя? А себе перевести можно? А компенсировать с ОБС затраты с расчетных счетов?

Давайте искать ответы!

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Так на что можно тратить-то

Основное правило расходования денежных средств с ОБС — расходы должны быть связаны с выполнением ГОЗ. Свет в кабинете главбуха для выполнения ГОЗ нужен. Покупка нового Майбаха — ну, вряд ли.

Совершая любую оплату с ОБС, вы должны быть в состоянии объяснить — как именно эти расходы связаны с исполнением контракта ГОЗ.

Для этого в первую очередь должны быть сформированы целевые параметры контракта, в рамках которых вы и будете расходовать средства.

Средства по ГОЗ можно тратить не на всё, что пришло в голову (сюрприз).

Перечень операций, по которым допускается использование средств по ГОЗ, содержится в п. 2 ч. 1 ст. 8.3 275-ФЗ. В него входят:

оплата страховых, налоговых и таможенных платежей;

затраты на товары, работы и услуги, приобретаемые по ценам, подлежащим государственному регулированию;

перечисление прибыли, определенной сторонами при заключении госконтракта;

частичный расчет с поставщиком по принятым госзаказчиком товарам, работам и услугам по ГОЗ (если такое условие предусмотрено соглашением);

оплата услуг иностранных исполнителей, задействованных в ГОЗ;

перечисление компенсации расходов в пределах цены госконтракта на сырье, материалы и комплектующие, которые исполнитель оплатил за собственный счет, если исполнитель подтвердил обоснованность таких расходов;

расчеты по расходам головного исполнителя на сумму в 5 млн рублей в месяц — для головного исполнителя, и 3 млн рублей в месяц — для исполнителя (по состоянию на дату публикации, в ближайшее время возможны изменения в этой части);

иные операции, разрешенные в п. 2, 3, 9, 10 ст. 8.4 275-ФЗ.

А что точно нельзя

Всё остальное.

Нельзя оплатить с ОБС материалы, чтобы выпустить продукцию по коммерческому контракту.

Нельзя приобретать основные средства и финансировать капитальные вложения.

Нельзя оплатить рекламу, приобрести транспортное средство, выдать средства с ОБС в кредит, разместить средства на депозитах и жить припеваючи на процентах.

В общем, ничего веселого нельзя. Полный список того, что нельзя, приведен в ст. 8.4 275-ФЗ.

Можно ли переводить с ОБС на свой обычный расчетный счет

Можно — в трех случаях:

1. Если предприятие пополнило ОБС своими деньгами (по разным причинам) и при получении денег на ОБС компенсирует себе перевод. Для этого не нужно дополнительных условий в контракте, операция проводится просто перечислением средств с ОБС на РС.

2. Для компенсации собственных затрат — в случае, если предприятие до заключения контракта или в процессе его исполнения финансировало расходы на его исполнение со своего расчетного счета.

Если в контракт включено условие о компенсации собственных затрат, после выполнения данного контракта сумма расходов переводится на РС после подтверждения расходов банку.

3. Перечисление прибыли. Прибыль определяется в контракте либо подписанием допсоглашения. Сумму прибыли рекомендуем указывать в абсолютных величинах. Когда контракт полностью выполняется — сумма прибыли перечисляется на расчетный счет.

Использование ОБС требует тщательного контроля совершаемых операций, но вам — исполнителям ГОЗ — к такому не привыкать. Планируйте свои расходы заранее, не покупайте на средства по ГОЗ никаких милых сердцу безделушек и изучайте законодательство.

И тогда ОБС не станет знаком «стоп» в движении денежных средств.

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