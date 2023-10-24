Ценообразование на продукцию ГОЗ

Ценообразование в ГОЗ
Ценообразование — то, с чего начинается ваш путь как поставщиков по ГОЗ. Вопросы на эту тему не иссякнут, наверное, никогда. Но мы все-таки попробуем.
Верно сформированная цена позволяет избежать множества проблем в дальнейшем, и подойти к этому вопросу нужно со всей ответственностью.
А вот ошибки в этом процессе могут превратить поставки по ГОЗ в работу ради работы, или вовсе оставить вас с убытком. Этого не хочет никто. В том числе, и государство.
Поэтому вопрос ценообразования в ГОЗ строго регламентирован.
Основной документ, регламентирующий механизмы госрегулирования цен на продукцию по ГОЗ и методы ценообразования — постановление Правительства от 02.12.2017 №1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ».
Положение, помимо порядка государственного регулирования, также устанавливает полномочия федеральных органов исполнительной власти, Росатома и Роскосмоса по государственному регулированию цен в сфере ГОЗ.
Обязательно прочитайте этот документ — узнаете много интересного. Например:
какой метод цены вам нужно использовать;
как и в каком порядке переводить цену из ориентировочной в фиксированную;
что такое собственные и привнесенные затраты;
на какую прибыль вы можете рассчитывать.
Также постановление определяет ряд интересных понятий, таких как базовая цена, сравнимая продукция и прочее, прочее, прочее.
Но главное, что нас интересует на этапе формирования цены — как же все-таки ее можно формировать? Рассказываем.
Методы определения цены на продукцию по ГОЗ
Вышеупомянутое постановление Правительства №1465 допускает следующие варианты ценообразования на продукцию ГОЗ:
1. Метод анализа рыночных индикаторов.
На практике используется довольно редко. Не применим при закупке вооружений и военной техники. Но если применим для вас — этот метод будет приоритетным.
При применении этого метода стоимость рассчитывается на основе биржевой цены или в соответствии с данным Росстата, если такая цена или данные существуют.
При расчете на основе биржевой цены — берется среднее значение за период не более 45 дней до момента определения цены контракта.
При расчете на основе данных Росстата используется статистика периода не более чем в 3 месяца до момента определения цены контракта.
2. Метод сравнимой цены.
Если предыдущий вариант вам не подходит — приоритетным будет этот метод.
Суть метода — стоимость не должна превышать цену на сравнимую продукцию, которая установилась на рынке.
Если производимые вами товары, работы, услуги представлены на рынке кем-то еще — вы можете сравнить цену на свою продукцию с ценой на такую же или аналогичную продукцию. Хорошая новость — при таком методе прибыль не ограничена.
3. Затратный метод.
Если предыдущие методы вам не подходят — тогда и только тогда вы можете использовать затратный метод.
В этом случае стоимость определяется как сумма ваших затрат и прибыли. Затраты могут включаться в стоимость на основании:
плановых затрат;
фактических затрат предыдущих периодов;
затрат на производство продукции, имеющей сопоставимые свойства и характеристики;
ранее заключенного контракта на аналогичную продукцию с учетом различий в производстве продукции.
Если у вас долгосрочный контракт, для ценообразования также применяются индексы — не забывайте о них, это важный вспомогательный инструмент.
Как правильно определить цену на продукцию по ГОЗ?
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Какие расходы можно включать в состав себестоимости продукции по ГОЗ
При использовании затратного метода включать в себестоимость можно, конечно, не все подряд.
А что можно?
Ответ на этот вопрос прячется в приказе Минпромторга №334 от 08.02.2019 г. В Приложении 1 к данному приказу Минпромторга содержится список допустимых затрат для включения в себестоимость.
Сюда входят:
1. Прямые затраты:
Материальные затраты, в т.ч.:
приобретение сырья, материалов, вспомогательных материалов, комплектующих и полуфабрикатов, используемых при производстве продукции;
транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением, доставкой и хранением материальных ресурсов;
транспортные услуги, страхование грузов, таможенные пошлины;
возвратные отходы;
работы и услуги производственного характера сторонних организаций;
топливо и энергия на технологические цели;
тара и упаковка.
Расходы на оплату труда, в т.ч.:
основная заработная плата основных производственных рабочих, инженерно-технических и иных работников, непосредственно занятых в производстве продукции (зарплата, премии, надбавки и др.);
дополнительная заработная плата тех же сотрудников (отчисления в резерв на оплату отпусков и т.п.).
Страховые взносы.
Подготовка и освоение производства.
Специальная технологическая оснастка.
Специальные затраты, в т.ч.:
содержание испытательных лабораторий;
изготовление техдокументации;
устранение выявленных недостатков;
иные спецрасходы, перечисленные в приложении 4 к приказу №334.
Командировочные расходы.
Прочие прямые затраты.
2. Распределяемые затраты:
Общепроизводственные затраты, связанные с управлением и обслуживанием производств.
Общехозяйственные затраты, связанные с управлением деятельностью всей организации.
А что включать в себестоимость нельзя
Ответ — все в том же приказе №334, но уже в п. 23:
представительские расходы;
на участие в выставках;
на рекламу и сувенирную продукцию; на участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, не связанных с гособоронзаказом;
на зарубежные командировки;
добровольное медицинское и пенсионное страхование работников свыше 3% от суммы расходов на оплату труда, если включение таких расходов приведет к росту цены продукции более чем на 0,5%;
капитальные вложения по приобретению или созданию основных средств и НМА;
содержание обслуживающих производств и хозяйств, не связанных с исполнением ГОЗ: организации ЖКХ, мастерские бытового обслуживания, столовые и буфеты (кроме тех, которые обслуживают трудовой коллектив), детские дошкольные учреждения, дома отдыха, санатории, иные оздоровительные или культурно-просветительские учреждения.
Все это включить в себестоимость не получится. Если очень хочется иметь эти расходы — оплачивать их придется из собственной прибыли или других источников, не связанных с ГОЗ.
А какая будет прибыль
Как мы уже выяснили, при сравнимом способе нет нормы прибыли — прибыль определяется исключительно оценкой рыночной цены или сравнения своей цены с рыночной.
А вот при затратном методе прибыль нормируется. В этом случае размер прибыли определяется п. 54 постановления Правительства №1465. Нормированная прибыль прибавляется к каждой статье затрат по следующему алгоритму: не более 1% от плановых привнесенных затрат плюс не более 25%, но не менее 10% собственных затрат организации.
Для головных исполнителей, если доля его собственных затрат в себестоимости продукции 20% и более, плановая рентабельность составляет не менее 5%.
Ценообразование в ГОЗ — задача интересная и многогранная. Каждый метод имеет свои нюансы, каждый нюанс — свои поднюансы. Чтобы во всем этом не заблудиться — очень важно решить вопросы ценообразования на «берегу», до заключения контракта.
Всем хороших цен и достойной прибыли!
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