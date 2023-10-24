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Ценообразование на продукцию ГОЗ

Чтобы продавать свою продукцию — на нее нужно поставить какую-то цену. Придумывать цены, опираясь на положение звезд и случайные цифры — это весело. Но не для ГОЗ. Здесь придется делать все с помощью скучных расчетов. В сегодняшней статье расскажем, как и почему это происходит.
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Ценообразование на продукцию ГОЗ
Иллюстрация: ГИД ПО ГОЗ

Ценообразование в ГОЗ

Ценообразование — то, с чего начинается ваш путь как поставщиков по ГОЗ. Вопросы на эту тему не иссякнут, наверное, никогда. Но мы все-таки попробуем. 

Верно сформированная цена позволяет избежать множества проблем в дальнейшем, и подойти к этому вопросу нужно со всей ответственностью. 

А вот ошибки в этом процессе могут превратить поставки по ГОЗ в работу ради работы, или вовсе оставить вас с убытком. Этого не хочет никто. В том числе, и государство.

Поэтому вопрос ценообразования в ГОЗ строго регламентирован. 

Основной документ, регламентирующий механизмы госрегулирования цен на продукцию по ГОЗ и методы ценообразования — постановление Правительства от 02.12.2017 №1465  «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ».

Положение, помимо порядка государственного регулирования, также устанавливает полномочия федеральных органов исполнительной власти, Росатома и Роскосмоса по государственному регулированию цен в сфере ГОЗ.

Обязательно прочитайте этот документ — узнаете много интересного. Например:

  • какой метод цены вам нужно использовать;

  • как и в каком порядке переводить цену из ориентировочной в фиксированную;

  • что такое собственные и привнесенные затраты;

  • на какую прибыль вы можете рассчитывать.

Также постановление определяет ряд интересных понятий, таких как базовая цена, сравнимая продукция и прочее, прочее, прочее. 

Но главное, что нас интересует на этапе формирования цены — как же все-таки ее можно формировать? Рассказываем. 

Методы определения цены на продукцию по ГОЗ

Вышеупомянутое постановление Правительства №1465 допускает следующие варианты ценообразования на продукцию ГОЗ:

1. Метод анализа рыночных индикаторов.

На практике используется довольно редко. Не применим при закупке вооружений и военной техники. Но если применим для вас — этот метод будет приоритетным.

При применении этого метода стоимость рассчитывается на основе биржевой цены или в соответствии с данным Росстата, если такая цена или данные существуют. 

При расчете на основе биржевой цены — берется среднее значение за период не более 45 дней до момента определения цены контракта.

При расчете на основе данных Росстата используется статистика периода не более чем в 3 месяца до момента определения цены контракта.

2. Метод сравнимой цены

Если предыдущий вариант вам не подходит — приоритетным будет этот метод. 

Суть метода — стоимость не должна превышать цену на сравнимую продукцию, которая установилась на рынке.

Если производимые вами товары, работы, услуги представлены на рынке кем-то еще — вы можете сравнить цену на свою продукцию с ценой на такую же или аналогичную продукцию. Хорошая новость — при таком методе прибыль не ограничена.

3. Затратный метод.

Если предыдущие методы вам не подходят — тогда и только тогда вы можете использовать затратный метод. 

В этом случае стоимость определяется как сумма ваших затрат и прибыли.  Затраты могут включаться в стоимость на основании:

  • плановых затрат;

  • фактических затрат предыдущих периодов;

  • затрат на производство продукции, имеющей сопоставимые свойства и характеристики;

  • ранее заключенного контракта на аналогичную продукцию с учетом различий в производстве продукции.

Если у вас долгосрочный контракт, для ценообразования также применяются индексы — не забывайте о них, это важный вспомогательный инструмент.

Как правильно определить цену на продукцию по ГОЗ?

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Какие расходы можно включать в состав себестоимости продукции по ГОЗ

При использовании затратного метода включать в себестоимость можно, конечно, не все подряд.

А что можно? 

Ответ на этот вопрос прячется в приказе Минпромторга №334 от 08.02.2019 г. В Приложении 1 к данному приказу Минпромторга содержится список допустимых затрат для включения в себестоимость.

Сюда входят:

1. Прямые затраты:

  • Материальные затраты, в т.ч.: 

    • приобретение сырья, материалов, вспомогательных материалов, комплектующих и полуфабрикатов, используемых при производстве продукции;

    • транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением, доставкой и хранением материальных ресурсов; 

    • транспортные услуги, страхование грузов, таможенные пошлины;

    • возвратные отходы; 

    • работы и услуги производственного характера сторонних организаций;

    • топливо и энергия на технологические цели; 

    • тара и упаковка. 

  • Расходы на оплату труда, в т.ч.: 

    • основная заработная плата основных производственных рабочих, инженерно-технических и иных работников, непосредственно занятых в производстве продукции (зарплата, премии, надбавки и др.);

    • дополнительная заработная плата тех же сотрудников (отчисления в резерв на оплату отпусков и т.п.).

  • Страховые взносы.

  • Подготовка и освоение производства.

  • Специальная технологическая оснастка. 

  • Специальные затраты, в т.ч.:

    • содержание испытательных лабораторий;

    • изготовление техдокументации;

    • устранение выявленных недостатков;

    • иные спецрасходы, перечисленные в приложении 4 к приказу №334

  • Командировочные расходы. 

  • Прочие прямые затраты. 

2. Распределяемые затраты:

  • Общепроизводственные затраты, связанные с управлением и обслуживанием производств.

  • Общехозяйственные затраты, связанные с управлением деятельностью всей организации.

А что включать в себестоимость нельзя

Ответ — все в том же приказе №334, но уже в п. 23:

  • представительские расходы;

  • на участие в выставках; 

  • на рекламу и сувенирную продукцию; на участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, не связанных с гособоронзаказом;

  • на зарубежные командировки; 

  • добровольное медицинское и пенсионное страхование работников свыше 3% от суммы расходов на оплату труда, если включение таких расходов приведет к росту цены продукции более чем на 0,5%; 

  • капитальные вложения по приобретению или созданию основных средств и НМА; 

  • содержание обслуживающих производств и хозяйств, не связанных с исполнением ГОЗ: организации ЖКХ, мастерские бытового обслуживания, столовые и буфеты (кроме тех, которые обслуживают трудовой коллектив), детские дошкольные учреждения, дома отдыха, санатории, иные оздоровительные или культурно-просветительские учреждения.

Все это включить в себестоимость не получится. Если очень хочется иметь эти расходы — оплачивать их придется из собственной прибыли или других источников, не связанных с ГОЗ. 

А какая будет прибыль

Как мы уже выяснили, при сравнимом способе нет нормы прибыли — прибыль определяется исключительно оценкой рыночной цены или сравнения своей цены с рыночной.

А вот при затратном методе прибыль нормируется. В этом случае размер прибыли определяется п. 54 постановления Правительства №1465. Нормированная прибыль прибавляется к каждой статье затрат по следующему алгоритму: не более 1% от плановых привнесенных затрат плюс не более 25%, но не менее 10% собственных затрат организации.

Для головных исполнителей, если доля его собственных затрат в себестоимости продукции 20% и более, плановая рентабельность составляет не менее 5%.

Ценообразование в ГОЗ — задача интересная и многогранная. Каждый метод имеет свои нюансы, каждый нюанс — свои поднюансы. Чтобы во всем этом не заблудиться — очень важно решить вопросы ценообразования на «берегу», до заключения контракта.

Всем хороших цен и достойной прибыли!

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