Роль определяет ответственность: кто вы в системе ГОЗ и что вам за это будет

Почему это важно

В прошлой статье ССЫЛКА мы обсудили, что ответственность по ГОЗ несет не только директор. Теперь — давайте о том, что ответственность могут нести еще и не только те, кто подписывает конкретные документы. Увы.

В компаниях, работающих по ГОЗ, нет универсальной «безопасной зоны». Вовлеченность в процесс — это уже ответственность. Даже если вы не подписываете контракт, вы можете нести административную или уголовную ответственность — потому что исполняете управленческую функцию или являетесь должностным лицом. Понимание своей роли — основа грамотной самозащиты и правильной организации процессов.