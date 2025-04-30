Роль определяет ответственность: кто вы в системе ГОЗ и что вам за это будет

Почему это важно
В прошлой статье ССЫЛКА мы обсудили, что ответственность по ГОЗ несет не только директор. Теперь — давайте о том, что ответственность могут нести еще и не только те, кто подписывает конкретные документы. Увы.
В компаниях, работающих по ГОЗ, нет универсальной «безопасной зоны». Вовлеченность в процесс — это уже ответственность. Даже если вы не подписываете контракт, вы можете нести административную или уголовную ответственность — потому что исполняете управленческую функцию или являетесь должностным лицом. Понимание своей роли — основа грамотной самозащиты и правильной организации процессов.
Кто такие должностные лица и управленцы по закону
С 2021 года Федеральным законом №16-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены уточнения, касающиеся определения должностного лица и лица, выполняющего управленческие функции. Эти формулировки важны — именно на них опираются правоохранительные органы и прокуратура при рассмотрении дел, связанных с нарушениями в сфере ГОЗ.
Согласно новой редакции, к управленцам в коммерческих и иных организациях относятся как руководители и члены коллегиальных органов, так и лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции — на постоянной, временной основе или по специальному поручению. Под должностных лиц также подпадают представители власти и управленцы в государственных и муниципальных структурах, предприятиях и организациях с госучастием, включая случаи с «золотой акцией». Неважно, называется ли человек «замдиректора», «начальник отдела» или просто «специалист». Важно, какую функцию он исполняет.
Как понять, кем вы являетесь с точки зрения права
Вас не спасет отсутствие подписи на контракте. Значение имеют:
Суть вашей работы;
Ваши полномочия (официальные и фактические);
Участие в принятии решений, оформлении или согласовании документов;
Устные и письменные поручения, в рамках которых вы действуете.
Вы отвечаете за расчет цены и готовите экономическое обоснование? Вы руководите процессом приемки? Даже если все это «просто часть ваших обязанностей», с точки зрения права — это признаки выполнения управленческих функций.
Что из этого следует
Нужно четко понимать границы своей ответственности и подтверждать их письменно. Не стоит выполнять поручения «по привычке», не сверяясь с инструкциями.
Важно оформлять разногласия и отказы письменно — это может быть единственной защитой в спорной ситуации. Если вы участвуете в процессе, то автоматически становитесь потенциальным объектом контроля. Организация несет ответственность за нарушение условий контракта по ГОЗ, но за конкретные действия (или бездействие) всегда отвечают конкретные люди.
Организация работы и защита специалистов
Четкое распределение обязанностей внутри компании — это не бюрократия, а защита. Для экономистов, бухгалтеров, специалистов по закупкам, начальников отделов важно понимать: все, что вы делаете в рамках ГОЗ, может быть предметом разбирательства. В случае проверок или конфликта с заказчиком вопрос будет звучать просто: «Кто принял это решение?» — и ответ должен быть однозначным.
Именно поэтому должностные инструкции, регламенты, акты о распределении полномочий и фиксация процедур — это ваш инструмент безопасности.
Какую защиту может обеспечить работодатель
Ответственность в ГОЗ — это не только про риски, но и про систему. Когда в компании выстроены понятные процессы, а сотрудники знают свои границы и действия подтверждаются документами, управлять ситуацией становится легче. Это зона, где работодатель может и должен быть союзником.
Что может помочь:
Инструкции и обучение. Если обязанности по ГОЗ формализованы, а сотрудники регулярно проходят обучение, это не только снижает количество ошибок, но и позволяет в случае проверки сослаться на подготовленность персонала и принятые в компании меры.
Регламенты и чек-листы. Стандартизированные процедуры — особенно по типичным операциям, таким как расчет цены, оформление контрактов, приемка, отчетность — это не доказательство того, что действия были не произвольными, а соответствовали внутренним правилам.
Согласования и визирование. Если решение принято несколькими должностными лицами или прошло длительный маршрут согласования (оставивший документальный след), это фиксирует коллективную процедуру. Особенно важно в вопросах цены, номенклатуры, изменения условий договора.
Защита интересов сотрудников при проверках. Это касается и сопровождения объяснений (юристом или непосредственным руководителем), и подготовки внутренней позиции компании в случае претензий. Работодатель, который не перекладывает вину, а помогает защищать свои кадры, повышает доверие и управляемость.
Хорошо выстроенная система — это не про «переложить вину», а про то, чтобы заранее сократить шансы на ошибки и укрепить юридические позиции сотрудников. И именно такую систему стоит стараться создавать и поддерживать на предприятии-исполнителе ГОЗ.
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Если вы хоть раз задумывались, «а за это меня спросят?» — скорее всего, да. Но лучше понять это заранее, чем постфактум.
В итоге
ГОЗ — это не про «работаю тихо, и никто не тронет». Это про то, что молчаливое согласие — тоже подпись. А в некоторых ситуациях — улика. Знать свою роль — это не формальность, а навык выживания в сложной системе. В ГОЗ нет незаметных ролей. Есть только те, кто это понял — и кто нет.
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