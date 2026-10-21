Как подготовиться к проверкам госорганов, пройти их с минимальными нареканиями и отстоять свои права в рамках закона

Проверки ФНС, трудовой инспекции, СФР, противопожарной службы, прокуратуры и других ведомств. Наш сборник содержит практическую информацию о том, на каком основании, с какой периодичностью и как долго организацию могут проверять. Приведены свежие разъяснения контролирующих ведомств о порядке проведения проверок, собрана обширная судебная практика.

Руководителю и главному бухгалтеру фирмы необходимо иметь четкое представление о том, какие органы вправе проводить ревизии, какие требования они предъявляют и как на них реагировать.

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В сборнике подробно разобраны как налоговые, так и другие виды проверок с учетом последних изменений.

В сборнике:

1. Какие органы вправе проводить ревизии, какие требования они предъявляют и как на них реагировать.

2. Правила проведения проверок и что в первую очередь проверят контролеры.

3. Полномочия чиновников по истребованию документов в рамках проверки.

4. Ответственность за нарушения и смягчающие обстоятельства, которые могут значительно уменьшить штрафы компании.

5. Свежие разъяснения контролирующих ведомств, касающиеся порядка проведения проверок

6. Судебная практика, которая поможет компании отстоять свои права в суде.

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Налоговые проверки

Изменились способы представления письменных возражений по акту налоговой проверки, а также порядок рассмотрения материалов проверки (Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ).

ИФНС получила возможность проверять при выездной проверке налоговые периоды текущего года (Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ).

ИФНС получили новые полномочия в рамках допмероприятий при рассмотрении материалов проверки (Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ).

С 2026 года провести камеральную проверку может не только инспекция, куда подали декларацию или расчет (Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ).

Требование налоговой предоставить множество документов за 4 года при встречке суд счел законным (Постановление АС Северо-Западного округа от 23.12.2025 по делу N А56-11782/2025).

Решение инспекции подписал один, а контейнер для отправки по ТКС – другой: суд нарушения не увидел (Постановление АС Северо-Западного округа от 26.11.2025 по делу N А66-17209/2024).

Налоговые комиссии

В сборнике размещена статья “Комиссии в налоговых органах: что нужно знать бизнесу” (Кольцова Е.).

Обжалование по налоговым спорам

С 1 сентября 2026 года рассматривать жалобы, в т.ч. апелляционные сможет не только вышестоящий орган, но и уполномоченный ФНС (Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ).

Ответственность

ФНС пока не будет штрафовать бизнесменов за несвоевременное обновление ПО ККТ (Письмо ФНС РФ от 11.12.2025 N АБ-4-20/11176@).

Сохранили мораторий на штрафы за неподачу декларации по НДС для плательщиков на УСН, которые впервые допустят нарушение за налоговые периоды 2026 года (Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ).

Установлен предельный размер снижения налогового штрафа при смягчающих обстоятельствах (Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ).

Прочие проверки

Обязательный профилактический визит, основания для проверок и прочее: что изменилось с 29 декабря 2025 года (Федеральный закон от 29.12.2025 N 567-ФЗ).

Уточнен индикатор риска, применяемый в целях проведения трудовых проверок (Приказ Минтруда России от 08.12.2025 N 685н).

Индикаторы риска для проверок ГИТ: Минтруд продлил срок действия перечня до 31 декабря 2026 года (Приказ Минтруда России от 19.11.2025 N 658н).

Скорректированы правила проверок в сфере защиты прав потребителей (Постановление Правительства РФ от 15.10.2025 N 1605).

Правила проверки грузов на запрещенные предметы заработают с 1 марта 2026 года (Постановление Правительства РФ от 18.11.2025 N 1828).

Пример №1. Проверки в условиях санкций

Материалы сборника помогут подготовиться к проверке, пройти ее с минимальными нареканиями и отстоять свои права в рамках закона.

Мораторий на плановые неналоговые проверки продлили до 2030 года. Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2022 г. N 1743 в 2023 году были отменены плановые проверки большинства компаний и ИП. В плановом порядке проверяют только объекты, отнесенные к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также опасные производственные объекты II класса опасности и гидротехнические сооружения II класса.

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2023 N 372 такой порядок проведения плановых проверок продлен до 2030 года.

Пример №2. Правила государственного и муниципального контроля и надзора

Сборник поможет ознакомиться с нововведениями в законодательстве и оценить риски попасть в план выездных налоговых проверок.

Надзорные органы должны соблюдать общую для разных видов контроля максимальную периодичность проведения визитов на объектах трех категорий риска и двух классов производственной опасности: значительный риск и III класс опасности, средний риск и IV класс опасности и умеренный риск. Ранее периодичность обязательных визитов предусматривалась лишь для объектов чрезвычайно высокого (если визит проводят вместо планового контрольного мероприятия), а также высокого риска.

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Пример №3. Камеральные проверки

Сборник поможет оценить риски, в случае нарушений законодательства, и сократить вероятность неприятных последствий для компании.

Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ внесены многочисленные поправки в НК РФ. С 1 января 2026 года инспекции получили возможность:

- осматривать территории и помещения, а также проводить выемку документов и предметов в рамках допмероприятий при рассмотрении материалов проверки;

- проверять при выездной проверке налоговые периоды текущего года, если на день вынесения решения они завершены.

Закрепили правило: провести камеральную проверку может не только инспекция, куда подали декларацию или расчет, но и налоговый орган, который уполномочила ФНС. С 1 сентября 2026 года аналогичное правило устанавливают для рассмотрения жалоб, в т.ч. апелляционных: делать это сможет не только вышестоящий орган, но и уполномоченный ФНС.

Пример №4. Налоговые проверки

Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ сохранен мораторий на штрафы за неподачу декларации по НДС для плательщиков на УСН, которые впервые допустят нарушение за налоговые периоды 2026 года.

Пример №5. Проверки СФР

Материалы сборника помогут разобраться с нововведениями в законодательстве.

Контролируемых лиц должны уведомлять о проведении обязательного профилактического визита не позже 24 часов до его начала. Появилось новое основание для контрольного мероприятия. Нововведения предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2025 N 567-ФЗ.

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