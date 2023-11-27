С какой суммы платить налог на УСН, продавая свой товар через агента (на маркетплейсах)?

Казалось бы, тема уже настолько заезжена, что даже предприниматели знают ответ на этот вопрос. Но, к сожалению, я очень часто встречаю в бухгалтерских чатах, что бухгалтеры неверно консультируют селлеров по этому вопросу. Поэтому давайте ещё раз закрепим.

Особенно призываю обратить внимание тех предпринимателей, кто до сих пор рискует и платит налог только с сумм, поступивших на расчётный счёт. Знаю, такие есть и у меня в подписчиках.

Хочу с вами обсудить Письмо ФНС № СД-4-3/5762@ от 05.05.2023г.

Собственно, в вышеупомянутом письме ФНС нам чётко даёт ответ на три вопроса.

Что является доходом при торговле на маркетплейсах?

При определении объекта налогообложения учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном п.1 и п. 2 ст. 248 НК:

доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;

внереализационные доходы;

Доход от реализации – стоимость товара, за которую товар был реализован маркетплейсом.

Внереализационный доход – скидки, бонусы, баллы, которые маркетплейс возмещает и перечисляет селлеру.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчётами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной форме (п.2 ст.249 НК).

Мастер-класс «Налогообложение при работе с Ozon» с практикующим бухгалтером Рузанной Оганесян 28 ноября в 18:00 Зарегистрироваться

Какая дата признания дохода?

Согласно п. 1 ст. 346.17 НК датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.

Плательщики УСН применяют кассовый метод и доход признается на дату поступления денежных средств на расчётный счёт, а также погашение задолженности иным способом. Иной способ – это взаимозачёт и удержание агентского вознаграждения, услуг оказанных маркетплейсом из выручки.

В книге доходов и расходов мы отразим один отчёт разными датами:

по дате поступления денежных средств на расчётный счет;

по дате взаимозачёта.

Cтаньте участником мастер-класса «Налогообложение при работе с Ozon» с практикующим бухгалтером Рузанной Оганесян Подать заявку

Удержанное вознаграждение, штрафы маркетплейсов — можно ли не отражать в доходах?

В соответствии с пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК при определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК.

Перечень таких доходов является исчерпывающим.

Следовательно, доходы налогоплательщиков, применяющих УСН, не уменьшаются на сумму агентского вознаграждения, удерживаемого агентом из выручки от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, поступающей ему от покупателей товаров, а также на сумму неустоек (штрафов), удержанных агентом из выручки от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.

Если вы продаёте свои товары через Wildberries, Ozon, то в доход на УСН надо включать не только поступления на расчётный счёт от этих маркетплейсов, но и агентское вознаграждение, суммы неустоек (штрафов) и прочие удержания, которые маркетплейс удерживает из выручки.

О налогах просто и доступно Подписывайтесь на Telegram-канал Рузанны Оганесян и сокращайте налоги с умом! Перейти

Реклама: ИП Оганесян Р.Л., ИНН 771503185201, erid: LjN8K2fXS