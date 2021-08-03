Коммерческое предложение: что это такое, и как его правильно составить

Прежде, чем решиться на покупку клиент просматривает не меньше десятка коммерческих предложений. Как преподнести свой продукт, чтобы клиент из всех конкурентов выбрал именно вас? Расскажем, как правильно составить коммерческое предложение, и как упростить их рассылку. А в качестве бонуса — предложим готовые образцы КП для скачивания.
Что такое коммерческое предложение и зачем оно нужно
Коммерческое предложение (КП) — это реклама вашего продукта в форме делового письма для потенциального клиента.
КП бывают двух видов:
- холодные — предназначены для массовой рассылки;
- горячие — направляют тем клиентам, с которыми уже состоялся контакт: разговор по телефону, переписка по e-mail или личная встреча.
КП составляют с определенными целями:
- представить новый продукт или его улучшенную модификацию;
- сообщить о запущенных акциях, спецпредложениях, распродажах. Такие КП, как правило, ограничены по срокам действия или количеству товара.
- пригласить на презентацию самой компании, ее продукции, товаров, услуг;
- поблагодарить за совершенную покупку и предложить новый продукт. Клиент уже знаком с деятельностью компании и его проще подтолкнуть к новой сделке.
Состав коммерческого предложения
По мнению эксперта Дениса Каплунова КП должно содержать:
- заголовок;
- лид;
- предложение (оффер);
- обоснование цены;
- закрытие возражений;
- призыв к действию.
Расскажем, как составить каждый раздел КП.
Заголовок
Цель заголовка — зацепить потенциального клиента: привлечь внимание, заинтриговать, посулить выгоду. Заголовок — это первое, что видит получатель в письме. И от его меткости зависит, откроет человек сообщение или нет.
Варианты заголовков:
- С секретом: «5 секретов идеального отдыха».
- Концентрация на целевой аудитории: «Лучшее предложения для бухгалтеров».
- Вопрос-интрига: «Хотите экономить 1 000 рублей каждый день?»
- Списки: «7 способов повышения продаж».
- Цитаты из отзывов: «Ваш курс вернул меня к жизни!»
- Крылатые фразы и их переделки под ваш продукт: «Наши люди в булочную на такси не ездят. Заказывайте выпечку с доставкой».
- Игры на эмоциях, мечтах, болях: «Мечтаете жить у моря?», «Боитесь потерять клиентов?»
Лид
Цель лида — приоткрыть и развить идею заголовка. Но не раскрывать ее совсем, а мотивировать потенциального клиента читать дальше.
Лид не должен быть большим. Достаточно 2-3 предложений.
Как написать лид:
1. Привлечь новизной продукта:
«Встречайте новинку летнего сезона: нектары „Райское наслаждение“. 6 вкусов в одном наборе по выгодной цене».
2. Надавить на болевую точку:
«Реклама не работает? Нужны идеи продвижения бизнеса? Тогда эта информация для вас».
3. Нарисовать картину идеального будущего, когда все проблемы клиента останутся позади:
«Представьте, что ваши заказы расписаны на год вперед, а поток клиентов не ослабевает».
4. Указать на выгоду или показать, каких результатов может достигнуть клиент.
«С нашим сервисом вы вдвое снизите затраты на ведение бумажной документации уже в первый месяц».
Предложение
Это ключевая часть КП. В него включают краткое описание продукта, его базовые характеристики, а также выгоды, которые получит клиент.
Необходимо рассказать клиенту, почему ему стоит купить продукт у вас, а не у конкурентов. Укажите, что вы можете предложить кроме самого продукта, например:
- удобные условия оплаты (расчет через платежные системы, рассрочка, оплата при получении);
- быструю доставку, сервисное обслуживание;
- скидки и подарки (скидка на вторую покупку, накопительная скидка, подарок при заказе на определенную сумму);
- несколько вариантов продукта под разные потребности с разной ценой.
Важно: всегда говорите правду! Ложь клиенту только навредит вашему бизнесу.
Удачный пример оффера:
Обоснование цены
Всегда указывайте цену. Это архиважно. Клиент не будет тратить время на выяснение стоимости продукта и уйдет к конкуренту.
Цену необходимо обосновать. Продаете дешевле конкурентов? Отлично. Нет? Покажите свои преимущества: бесплатная установка, доставка день в день, скидки и подарки.
Пример: у вашего конкурента цены на бытовую технику ниже. Но у вас бесплатный подъем до квартиры и установка со скидкой 20%.
Для дорогих пакетных услуг хорошо работает детальная расшифровка и приложенный расчет: сколько денег клиент сможет сэкономить при использовании пакета.
Пример: облачная бухгалтерия с электронной отчетностью стоит 9 000 рублей на год или 750 рублей в месяц. Но если вы оплатите сразу полгода, то получите скидку 30%. А это всего 525 рублей за месяц. За эту сумму вы получите отлаженный учет, отправку отчетности не вставая с кресла, и многократно сократите расходы на работу с бумажными документами.
Закрытие возражений
Цель раздела — развеять последние сомнения клиента, если у него остались вопросы.
Нужно заполнить пробелы вескими аргументами:
- Отзывы клиентов, рекомендации именитых экспертов.
- Предложение пробного периода.
- Пересылка бесплатного образца товара, чтобы клиент мог оценить качество.
- Оплата продукции после доставки и проверки.
- Бесплатная страховка груза и т. д.
Призыв к действию
Напишите, каких действий вы ждете от клиента: перейти по ссылке, заказать звонок, оставить заявку на консультацию.
Ограничьте клиенту срок обращения: период действия акции, количество продукта. Это заставит клиента поторопиться и не затягивать с покупкой.
Можете усилить воздействие выгодой напоследок: «Закажите прямо сейчас и получите скидку 10%».
Примеры лучших КП
В этом разделе мы подобрали для вас лучшие образцы КП для разных видов деятельности. Скачивайте и адаптируйте под свой бизнес.
1. Образцы КП от студии Дениса Каплунова:
- производство упаковки;
- проверка тайными покупателями;
- установка кондиционеров и вентиляционного оборудования.
2. Образцы от Rodionoff Group:
3. Образцы от агентства «ИванФранц»:
- оптовые поставки картофеля;
- веревочный парк для детей;
- завод ЖБИ;
- продажа выпечки;
- огнезащита металлоконструкций.
Конструкторы для создания КП
КП с индивидуальным дизайном всегда будет выигрывать у обычных текстовых файлов.
Предлагаем попробовать следующие сервисы для создания КП:
1. Tilda
Поможет создать полноценный лендинг под отдельного клиента. Tilda рационально использовать под сложные дорогостоящие продукты. Есть ряд шаблонов на выбор, а при желании — можно сверстать свой лендинг из предложенных блоков. Один сайт можно сверстать бесплатно.
2. Canva.
Предлагает широкий выбор шаблонов КП: презентации, PDF, короткие письма. Большая часть шаблонов доступна в бесплатной версии. Создать КП очень просто: пользователю нужно закачать свой логотип и заменить текст.
3. КП10.
Разработан специально под создание КП. Предлагает большой выбор шаблонов для разных направлений бизнеса. Бесплатно можно создать до 5 КП.
Как упростить и ускорить рассылку КП
Справиться с этой задачей поможет CRM-система.
Например, в облачной программе S2 CRM достаточно нажать на e-mail клиента, выбрать из списка необходимый шаблон письма и нажать на отправку. А программа сама подставит в шаблон сведения о клиентах: имя, покупаемые товары, сумму сделки и т. д.