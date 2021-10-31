Что такое факторинг?

Факторинг — это финансовая услуга для компаний, продающих свои товары или услуги на условиях отсрочки платежа. С помощью факторинга поставщик получает деньги за товар сразу после поставки покупателю.

Объясним суть факторинга на примере

Допустим, ваша компания поставляет конфеты покупателю на условиях отсрочки платежа. Вы поставили партию конфет в сеть супермаркетов «Апельсин» на сумму 5 миллион рублей, но по условиям договора сеть супермаркетов имеет право рассчитаться не сразу, а только через 45 дней. Чтобы не ждать этот срок, вы можете обратиться в факторинговую компанию, которая заплатит вам сразу после поставки до 5 миллионов рублей вместо сети супермаркетов «Апельсин». Спустя 45 дней сеть супермаркетов перечислит деньги не вам, а факторинговой компании. Таким образом, вы можете устранить кассовый разрыв и пополнить оборотный капитал.

Как получить факторинг?

Заполните заявку на сайте СберФакторинг. Получите информацию по финансированию. Предоставьте необходимый пакет документов. Получите решение факторинговой компании. Подпишите документацию онлайн. Осуществляйте поставки. Получайте деньги на свой расчетный счет от СберФакторинг сразу после поставки.

Условия предоставления финансирования клиентам ООО «Сбербанк Факторинг»:

до 100% финансирования от суммы поставки;

до 200 дней отсрочка платежа по контракту;

без дополнительных комиссий;

не требуется оформление залога;

весь путь от заявки до финансирования в онлайне.

Подберите лучшее решение под ваши потребности на сайте СберФакторинг.

Факторинговые услуги – это наиболее подходящий финансовый инструмент для компаний сегмента малого бизнеса, которые испытывают сложности в пополнении оборотного капитала.

Все движения денежных средств между участниками факторинговой сделки отражаются в личном кабинете СберФакторинг Онлайн, который доступен не только в России, но и любой точке мира.