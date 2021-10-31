Что такое факторинг?

Факторинг — это финансовая услуга для компаний, продающих свои товары или услуги на условиях отсрочки платежа. С помощью факторинга поставщик получает деньги за товар сразу после поставки покупателю.
Объясним суть факторинга на примере
Допустим, ваша компания поставляет конфеты покупателю на условиях отсрочки платежа. Вы поставили партию конфет в сеть супермаркетов «Апельсин» на сумму 5 миллион рублей, но по условиям договора сеть супермаркетов имеет право рассчитаться не сразу, а только через 45 дней. Чтобы не ждать этот срок, вы можете обратиться в факторинговую компанию, которая заплатит вам сразу после поставки до 5 миллионов рублей вместо сети супермаркетов «Апельсин». Спустя 45 дней сеть супермаркетов перечислит деньги не вам, а факторинговой компании. Таким образом, вы можете устранить кассовый разрыв и пополнить оборотный капитал.
Как получить факторинг?
- Заполните заявку на сайте СберФакторинг.
- Получите информацию по финансированию.
- Предоставьте необходимый пакет документов.
- Получите решение факторинговой компании.
- Подпишите документацию онлайн.
- Осуществляйте поставки.
- Получайте деньги на свой расчетный счет от СберФакторинг сразу после поставки.
Условия предоставления финансирования клиентам ООО «Сбербанк Факторинг»:
- до 100% финансирования от суммы поставки;
- до 200 дней отсрочка платежа по контракту;
- без дополнительных комиссий;
- не требуется оформление залога;
- весь путь от заявки до финансирования в онлайне.
Подберите лучшее решение под ваши потребности на сайте СберФакторинг.
Факторинговые услуги – это наиболее подходящий финансовый инструмент для компаний сегмента малого бизнеса, которые испытывают сложности в пополнении оборотного капитала.
Все движения денежных средств между участниками факторинговой сделки отражаются в личном кабинете СберФакторинг Онлайн, который доступен не только в России, но и любой точке мира.