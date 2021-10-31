Отличия лизинга и факторинга

Для привлечения финансирования и развития бизнеса существует множество финансовых инструментов — кредит в банке, лизинг, факторинг, овердрафт и т.д. Сегодня мы рассмотрим следующие инструменты — факторинг и лизинг.

Отличия факторинга и финансового лизинга

1. Обеспечение

Для оформления лизинга требуется залоговое имущество. Как правило, им выступает предмет сделки. Например, техника или транспорт.

Для оформления факторинга залог не требуется. Гарантией являются уступленные денежные требования.

2. Комиссия

При лизинге комиссия представляет собой отчисления каждый месяц в виде арендной платы за пользование имуществом.

Факторинг предполагает несколько вариантов начисления комиссии и более гибок в этом отношении.

3. Распределение рисков

Право на использование имущества теряется, если клиент не выполняет особые условия договора.

При факторинге распределение рисков зависит от типа факторинга. В факторинге без регресса все риски принимает на себя факторинговая компания, например, СберФакторинг.