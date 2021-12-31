Сравнение факторинга и форфейтинга

Факторинг и форфейтинг – это два инструмента внешнего финансирования, которые основаны на уступке прав требований.

Факторинг – это финансовый инструмент, который предоставляет множество возможностей для бизнеса. Он позволяет сохранять оборотный капитал компании, снизить риск неоплаты со стороны дебитора, а также помогает расширять рынки сбыта.

Как работает факторинг: продавец поставляет товар покупателю на условиях отсрочки платежа. Чтобы не ждать оплаты суммы поставки, он обращается к фактору, например в СберФакторинг. Сразу после поставки фактор выплачивает продавцу стоимость отгруженных товаров (до 100%), а по истечении срока отсрочки покупатель рассчитывается с фактором.

Форфейтинг – это инструмент для компании, которой необходимо что-либо приобрести, но собственных средств для этого недостаточно.

Как работает форфейтинг: чтобы произвести оплату по контракту, покупатель выписывает комплект векселей и передает их в счет оплаты продавцу. Продавец учитывает полученные долговые обязательства у банка и получает соответствующую сумму. Завершается сделка тем, что банк получает оплату по векселям от покупателя в соответствии со сроками их погашения.

Таким образом, в основе форфейтинга также, как и в факторинге лежит уступка права требования – продавец уступает обязательства покупателя (в форме векселей) третьей стороне и получает оплату.

Чаще всего схема форфейтинга применяется во внешнеторговых экспортных сделках несырьевых товаров, высокотехнологичного оборудования и техники.

Сходства

В сделке между поставщиком и покупателем появляется третья сторона;

Кредитор — тот, у кого есть денежное требование к должнику.

Должник — тот, кто обязан оплатить долг.

Форфейт /Фактор — тот, кто оплачивает кредитору требования за должника.

Суть операций состоит в финансировании третьим лицом одной из сторон сделки;

Финансирование происходит под уступку прав требования.

Отличия

При факторинге отсрочка платежа в среднем составляет от 60 до 180 дней, а при форфейтинге может достигать и 5-7 лет.

Факторинговые сделки заключаются на внутреннем и международном рынках. Форфейтинг, как правило, используется в международных контрактах.

При факторинге может применяться регресс (риск невозврата финансирования принимается на обе стороны контракта – продавца и покупателя). Форфейтинговые сделки оформляются без регресса.