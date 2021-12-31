Сравнение факторинга и цессии

Факторинг и цессия – это два финансовых инструмента при работе с зависшей дебиторской задолженностью. Однако, в этих двух инструментах есть как и общие характеристики, так и существенные различия.

Основной схожей чертой является то, что оба эти финансовых инструмента основаны на передачи права требования долга от одного лица к другому.

Передача права требования – это финансовый механизм, благодаря которому возможна выдача внешнего финансирования. Клиент передает внешней компании (фактору или цессионарию) обязательства своего дебитора, а взамен получает оплату этих обязательств.

Отличия факторинга и цессии:

При цессии возможна передача прав по любым обязательствам, как и по денежным, так и не денежным. При факторинге уступка прав только денежная. При факторинге оказывать эту услугу могут только коммерческие компании (банки, факторинговые компании). А при цессии передача права требования задолженности может переходить как к юридическим лицам, так и к физическим лицам. При факторинге помимо финансирования фактор, например, СберФакторинг, оказывает целый комплекс услуг по управлению финансовой задолженностью. Цессия же не подразумевает подобного функционала.

Факторинг довольно часто отождествляют с цессией, в основе которой также лежит передача права требования. Это финансовый инструмент для компаний, работающих на условиях отсрочки платежа. Суть инструмента заключается в том, что поставщик обращается к фактору и получает финансирование за отгруженный товар или оказанную услугу, не дожидаясь окончания срока отсрочки платежа. А покупатель рассчитывается с фактором по истечении срока отсрочки.

Цессия – услуга по переуступке прав задолженности. По договору кредитор передает другому свои права, полученные на основании закона или договора с должником. Договор по этому финансовому инструменту активно применяется не только в финансовых отношениях, но и в страховом деле, при сделках с передачей прав по договорам долевого участия, в строительстве жилья и т. д.