Иностранная компания открывает филиал в России: пошаговая инструкция

Сегодня многие зарубежные компании, расширяя горизонты своей деятельности, выходят на новые рынки. Но, одно дело работать в собственной стране, где известны все нормы, понятно законодательство и «правила игры», а другое дело открывать филиал или представительство на территории, где все по-другому. Сегодня мы поговорим о том, как открыть филиал для иностранной организации в России.

Чем отличается филиал от представительства

Приходя на территорию Российской Федерации, зарубежная организация может организовать бизнес двумя способами — открыв филиал или представительство.

Представительство — это подразделение юридического лица, созданное для представления и защиты интересов организации вне места нахождения основной компании.

Филиал — это также обособленное подразделение юридического лица, организованное вне территории нахождения головной организации, но при этом способное выполнять ее функции, включая и те, что присущи представительству.

«По сути, представительство не может вести коммерческую деятельность, оно создается с целью анализа рынка, проведения рекламных кампаний, привлечения внимания к бренду и организации. Филиал же может работать как головная компания, т.е. вести деятельность по реализации товаров и услуг, производимых в организации, заключать сделки и выполнять все функции представительства. Тем не менее, филиалы иностранных компаний сталкиваются с ограничениями при ведении экспортно-импортной деятельности в части валютных операций и соблюдения таможенных формальностей, поэтому для полноценной коммерческой деятельности иностранные компании открывают в России отдельные дочерние компании».

Иван Катышев, руководитель налоговой и юридической практики СберРешений.

Ниже мы подробно расскажем о процедуре открытия филиала / представительства иностранного юридического лица.

7 шагов к успеху: иностранная компания открывает филиал / представительство в РФ

Перед тем, как пошагово разберем открытие филиала / представительства, дадим совет — до заполнения документов, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант формы ведения бизнеса.

Итак, шагаем:

1. Нужно разработать положение о филиале / представительстве иностранного юридического лица.

Особой формы нет, оно составляется свободно, но, как правило, включает ряд важных элементов:

организационно-правовая форма компании;

наименование компании;

местонахождение филиала / представительства;

виды деятельности филиала / представительства и цели его создания;

особенности управления;

лица, которые будут управлять филиалом / представительством и т. п.

Полные требования изложены в ст. 22 ФЗ от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Положение должно быть утверждено уполномоченным лицом / корпоративным органом иностранного юридического лица.

2. Сформировать и подготовить решение о создании филиала/представительства. Подготовить документы от головной организации.

Филиалу / представительству зарубежной компании для получения аккредитации бизнеса в России необходимы:

учредительные документы иностранной организации;

выписка из реестра иностранных юридических лиц или иной аналогичный документ, выданный страной, в которой зарегистрирована компания, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица;

налоговый сертификат, подтверждающий регистрацию иностранной компании в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика;

свидетельство о регистрации (в стране происхождения);

банковские реквизиты.

Причем документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский, который будет заверен нотариусом на территории РФ. Просто перевод, даже сделанный через компанию, которая официально занимается переводом документов, не подойдет.

Документы от иностранной компании должны быть предоставлены при наличии консульской легализации документов или проставленного апостиля. Исключение — если международным договором Российской Федерации предусмотрено освобождение от легализации документов.

Подать документы на аккредитацию можно в течение 12 месяцев с момента принятия решения о создании филиала/представительства. Причем все представляемые в комплекте документы также должны быть не старше 12 месяцев.

Полный перечень необходимых документов и требования к ним установлены Приказом ФНС России от 26.12.2014 № ММВ-7-14/680@. В случае, когда ваши документы содержат больше чем 1 лист, их необходимо прошить и пронумеровать. На обороте последнего листа прошитого документа указывается количество листов, и ставится подпись ответственного исполнителя. Никакие исправления не допускаются.

3. Заполнить (на русском) заявление по форме 15АФП. Подписывает данное заявление уполномоченный представитель юридического лица.

4. Обратиться в Торгово-промышленную палату (ТПП) РФ. В ТПП нужно подать сведения о численности иностранных сотрудников филиала / представительства и заверить их.

Заверять сведения надо всегда, даже в случае, если численность таких сотрудников — ноль.

Вместе со сведениями направляется письмо в произвольной форме с просьбой заверить данные сведения, а также направляются документы, подтверждающие деятельность филиала иностранной организации в России.

За заверение численности в ТПП РФ необходимо уплатить денежные средства. Сумма зависит от способа подачи документов, ее размер периодически меняется.

5. Оплатить госпошлину за аккредитацию. Сумма госпошлины — 120 000 рублей за один филиал.

6. Подать документы на аккредитацию в Межрайонную инспекцию ФНС России № 47 по г. Москве.

На этапе подготовки и подачи документов часто возникают ошибки, приводящие к получению отказа в аккредитации, например — неполный комплект документов, нарушение срока или формы подачи, расхождения в поданных документах с имеющимися в законодательстве требованиями к их оформлению, неточная или ложная информация, противоречие целей создания филиала международному и российскому законодательству, требованиям к организации деятельности и т. п.

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7. Если вы все сделали правильно на предыдущих шагах, то через 30 рабочих дней со дня подачи документов в регистрирующий орган (25 рабочих дней — срок аккредитации, 5 рабочих дней — срок для выдачи документов) у вас в руках будут документы об аккредитации. На практике ФНС не всегда соблюдает установленные сроки, поэтому будьте готовы, что реальный срок может быть больше, но не существенно.

Проверить аккредитацию можно с помощью сервиса ФНС.

Теперь остается получить:

свидетельство о постановке на учет в налоговой;

информационный лист о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

уведомление о постановке на учет и коды статистики в Росстате;

уведомления о постановке на учет во внебюджетных фондах — ФСС и ПФР.

Также потребуется открыть расчетный счет в российском банке, для проведения расчетных операций, при необходимости заказать печать, хотя сейчас организации на территории РФ могут работать и без ее использования, но тогда этот пункт необходимо предусмотреть в учредительных документах компании.

Оформить необходимые документы для беспроблемного въезда иностранных сотрудников в РФ.

Организовать ведение бухгалтерского и налогового учета.

В соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» филиал иностранной компании имеет право не вести бухгалтерский учет по российским стандартам, но при этом вести учет доходов и расходов для целей налогообложения только по законодательству РФ.

Это означает, что представительства иностранных компаний могут вести бухучет согласно МСФО (международным стандартам финансовой отчетности), которые сейчас во многом используются и для ведения учета в России.

Если же компания выбирает ведение учета по российским стандартам, то нужно учесть, что бухгалтерский учет в РФ далеко не полностью совпадает с международными стандартами учета и отчетности и имеет свои особенности.

Какой бы вариант не выбрала иностранная организация, ей потребуется местный специалист или аутсорсинговая компания, обладающие необходимыми знаниями и опытом.

СберРешения возьмут на себя всю отчетность и ведение учета по филиалу и представительству иностранной компании. Поручите профессионалам в области международных стандартов отчетности и российского налогового законодательства вести ваш бухгалтерский учет.

Провести аккредитацию филиала / представительства иностранной компании в России просто, если доверить ее профессионалам.