Иностранные компании в интернете: что регулирует новый закон и кому его нужно соблюдать

1 июля 2021 вступил в силу новый ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации» № 236-ФЗ (за исключением некоторых положений, которые вступят в силу позднее).

Теперь, иностранные компании, работающие на территории России исключительно в интернете обязаны соблюдать ряд новых правил. Сегодня разберемся какие компании попадают под действие нового закона и что именно он регулирует.

Что регулирует новый закон

Если кратко, то новый закон контролирует отношения, которые связаны с деятельностью иностранных организаций в Интернете на территории РФ —- устанавливает требования к процессу ведения бизнеса на территории России, права и обязанности иностранных компаний, новые меры и требования к процессу организации и ведения указанной деятельности.

Сфера действия закона относится к компаниям, владеющим сайтами, страницами сайтов или компьютерными программами, доступ к которым в течение суток составляет более 500 000 пользователей интернета, проживающих на территории Российской Федерации.

Помимо полумиллионной аудитории необходимо соблюдение еще одного условия из числа перечисленных ниже, чтобы на компанию распространялось действие нового закона.

Если ни одно из представленных выше условий не соблюдается, а иностранная организация владеет интернет сайтом с аудиторией более 500 000 пользователей, то действие нового закона на нее распространяться не будет. Если хотя бы одно из условий доказано, то иностранная организация обязана соблюдать требования нового закона.

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Если ваша иностранная организация не является владельцем информационного ресурса или программного обеспечения, то это не значит, что она не может попасть под действия рассматриваемого закона. Если вы являетесь:

провайдером хостинга или лицом, обеспечивающим размещение информационного ресурса в сети, если пользователи такого ресурса находятся в т.ч. на территории РФ;

компанией, деятельность которой связана с обеспечением функционирования информационных систем или программ для ЭВМ, которые используются в интернете с целью приема сообщений от российских граждан или для распространения рекламы, направленной на российскую аудиторию,

вы так же попадаете под требования и нормы нового законодательного акта.

Что делать иностранным компаниям, работающим в интернете на территории РФ

Настоящий Федеральный закон также предлагает некоторые изменения, которые нужно пройти иностранным компаниям, чтобы спокойно работать на территории Российской Федерации:

1. Самое основное это создать филиал, открыть представительство или зарегистрировать юридическое лицо на территории РФ.

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2. Разместить на своем ресурсе специальную электронную форму для обращения российских граждан (сама форма будет дополнительно представлена в законодательном акте после согласования с Роскомнадзором).

3. Зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет и использовать его для взаимодействия с государственными службами России.

4. Установить одну из программ (конечно рекомендованных Роскомнадзором) для подсчета количества пользователей ресурсом.

А штрафы будут?

Конечно закон вводит ответственность за несоблюдение новых норм и требований.

Если выявленные нарушения не будут устранены, то Роскомнадзор вправе ограничить доступ к информационным ресурсам иностранной компании или запретить поисковую выдачу.

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Авторы:

Иван Катышев, руководитель налоговой и юридической практики СберРешений,

Александра Маркина, юрист СберРешений.