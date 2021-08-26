Как формировать первоначальную стоимость основных средств до и после 1 января 2022 года

Первоначальная стоимость основного средства — это оценка, по которой объект принимается к учету, а впоследствии амортизируется. Ошибки при ее формировании могут привести к искажению как финансового результата, так и валюты баланса организации. В налоговом учете неверное формирование стоимости основных средств может стать причиной занижения налога на прибыль. Рассказываем, как правильно сформировать первоначальную стоимость основных средств, и с какими подводными камнями можно столкнуться.

В бухгалтерском учете первоначальная стоимость основных средств формируется в соответствии с ПБУ 6/01. Для целей налогового учета и расчета налога на прибыль порядок определения стоимости ОС устанавливает статья 257 НК, в соответствии с которой основные средства считаются амортизируемым имуществом.

Следует обратить внимание, что в соответствии со статьей 257 в состав ОС не включается амортизируемое имущество, первоначальная стоимость которого менее 100 000 рублей. В бухгалтерском учете такого лимита нет, однако допускается ОС, первоначальная стоимость которых менее 40 000 рублей, отражать в составе МПЗ, при условии закрепления данного подхода в учетной политике.

По общему правилу, в первоначальную стоимость основного средства включаются все затраты, связанные с его покупкой, созданием и подготовкой к эксплуатации. Это правило работает как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Самым распространенным способом попадания основного средства в компанию является его покупка. В этом случае первоначальная стоимость будет состоять из фактических затрат на приобретение объекта ОС.

Помимо собственно стоимости объекта, по которой он куплен у поставщика, в первоначальную стоимость обычно включаются:

стоимость доставки и расходов на приведение в состояние, пригодное для использования;

информационно-консультационные услуги, связанные с закупкой ОС;

таможенные пошлины и сборы;

невозмещаемые налоги, в том числе НДС, если имущество будет использоваться в необлагаемой деятельности;

вознаграждение посреднику;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением ОC, например, пуско-наладочные работы и вступительные испытания.

Как видим, перечень затрат открытый. А это означает, что компания самостоятельно определяет, какие затраты связаны с приобретением ОС, а какие — нет. И тут возникает соблазн списать часть затрат сразу в расходы. Или наоборот, увеличить стоимость основного средства за счет капитализации данных расходов. Здесь рекомендуем руководствоваться таким правилом: если без определенных расходов объект основных средств не может быть введен в эксплуатацию, значит такие расходы подлежат включению в его первоначальную стоимость.

Казалось бы, все просто. Но есть нюансы.

Например, покупая основное средство в кредит, компания платит проценты. А это означает расходы, которые связаны с приобретением имущества. И они могут быть включены в стоимость ОС. Однако, сделать это разрешено не во всех случаях.

Включению в стоимость основного средства подлежат только проценты по займам или кредитам, связанным с приобретением и созданием инвестиционного актива. Согласно ПБУ 15/2008, инвестиционный актив — это дорогостоящий объект с длительным сроком создания. Как правило, это объекты недвижимости или крупные производственные мощности. Проценты по таким займам включаются в стоимость инвестиционного актива только до момента ввода его в эксплуатацию. В остальных случаях проценты по заемным средствам подлежат учету в составе прочих расходов.

В налоговом учете проценты по займам и кредитам включаются в состав внереализационных расходов в любом случае, независимо от цели займа (ст. 265 НК РФ).

Еще один непростой момент, который часто вызывает вопросы у бухгалтеров — покупка ОС, чья стоимость в договоре обозначена в иностранной валюте.

В соответствии с ПБУ 3/2006 и положениями НК РФ, пересчет в рубли происходит по курсу ЦБ РФ в момент отражения в учете операции поступления имущества. В дальнейшем стоимость основного средства не пересчитывается, даже если с момента поступления до момента ввода в эксплуатацию прошло несколько дней и курс валюты изменился.

Помимо покупки, основные средства могут попадать в компанию разными способами. Рассмотрим подробнее, как определяется первоначальная стоимость ОС в этих случаях.

Создание ОС своими силами

В случае самостоятельного создания объекта основных средств его первоначальная стоимость формируется из расходов организации, связанных с его созданием. Как правило, при создании ОС возникают расходы на:

материалы;

зарплату и страховые взносы работников, занятых созданием ОС;

инструменты для работы;

амортизацию ОС, используемых при создании ОС;

иные затраты.

Основной сложностью при определении стоимости ОС, созданного своими силами, бывает организация раздельного учета затрат, подлежащих включению в первоначальную стоимость объекта. Например, нужно выделить из расходов на оплату труда суммы, относящиеся к работам по созданию ОС. Компании стоит продумать внутренние учетные процедуры и документы, позволяющие выделить из общего объема расходов те, что непосредственно относятся к созданию основного средства.

Для всех случаев действует правило: не включаются в первоначальную стоимость ОС общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

Взнос в уставный капитал

Если основное средство появляется в компании как взнос в уставный капитал, его стоимость определяется в оценке, согласованной участниками (учредителями). При этом согласно ГК РФ данная стоимость не может быть выше оценки независимого эксперта.Как правило, в таких случаях участники общества заблаговременно привлекают независимого оценщика, и его отчет служит основанием для определения стоимости ОС при принятии к учету.

Дарение

При безвозмездном получении основного средства его первоначальная стоимость определяется на основании текущих рыночных цен. Рыночной признается стоимость, по которой можно купить аналогичное имущество. Доказательством рыночной цены может выступить отчет независимого оценщика либо же информация из других источников. Например, коммерческие предложения от продавцов аналогичных товаров и даже скрины с соответствующих сайтов.

Обмен

При поступлении основного средства по договору мены его первоначальная стоимость формируется на основе стоимости передаваемого имущества. Определение стоимости обмениваемых ценностей в договоре облегчает сторонам учет имущества. Если в договоре мены стоимость передаваемых объектов не указана, то для определения первоначальной стоимости ОС компания использует рыночную цену.

Изменение ПС после признания

И в бухгалтерском, и в налоговом учете первоначальная стоимость основных средств может увеличиваться. В бухгалтерском учете это происходит в случае ремонта, модернизации и реконструкции ОС при условии, что в результате данных мероприятий улучшились нормативные характеристики актива. Соответственно, текущий и средний ремонт не может увеличивать первоначальную стоимость, так как не влечет улучшения характеристик ОС.

Такое же правило действует в налоговом учете: в соответствии со ст. 257 первоначальная стоимость ОС увеличивается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения активов.

Нужно помнить, что изменение первоначальной стоимости ОС влечет за собой пересмотр суммы амортизационных отчислений, так как может измениться срок полезного использования ОС, а также изменяется остаточная стоимость, которая должна быть полностью самортизирована к окончанию СПИ, даже если он остался неизменным.

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Грядущие изменения

С 1 января 2022 года ПБУ 6 прекращает свое действие. Вместо него вступают в действие два новых стандарта: ФСБУ 6 «Основные средства» и ФСБУ 26 «Незавершенные капитальные вложения».

Первоначальная стоимость ОС с 1 января 2022 года будет определяться в соответствии с ФСБУ 26, так как согласно новым стандартам первоначальная стоимость — это общая сумма капитальных вложений в конкретное ОС, произведенное до момента его ввода в эксплуатацию.

Капитальными вложениями являются затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств, то есть инвестиции в основной капитал. В ПБУ 6 определения капвложений не было. Вместо капвложений в практике использовался термин «Вложения во внеоборотные активы».

Однако определить состав затрат, включаемых в состав капитальных вложений будет сложнее, так как новый ФСБУ вводит два уровня тестирования состава расходов для включения в затраты на КВ, а значит, и в первоначальную стоимость ОС.

Чтобы понять, как классифицировать свои инвестиции, организации необходимо будет ответить на два вопроса:

Что относится к капитальным вложениям (п. 5 ФСБУ 26)? Что включается в капитальные вложения, какие затраты (п. 9, 10, 11, 12 ФСБУ 26)?

К капитальным вложениям относятся:

приобретение имущества, предназначенного для использования непосредственно в качестве объектов основных средств или их частей, либо для использования в процессе приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств;

строительство, сооружение, изготовление объектов основных средств;

коренное улучшение земель;

подготовку проектной, рабочей и организационно-технологической документации (архитектурных проектов, разрешений на строительство, др.);

организация строительной площадки;

авторский надзор;

улучшение и (или) восстановление объекта основных средств (например, достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция, замена частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание);

доставка и приведение объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, в том числе его монтаж, установку;

проведение пусконаладочных работ, испытаний.

Обращаем внимание, что список капвложений является закрытым, поэтому бухгалтеру необходимо тщательно тестировать расходы организации инвестиционного характера на соответствие данному списку, чтобы не допустить некорректной классификации.

По каждому виду капвложений, указанных выше, определяются фактические затраты. В состав данных затрат могут входить следующие расходы:

уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику);

стоимость активов организации, списываемая в связи с использованием этих активов (например, стоимость МПЗ, используемых при строительстве новых ОС);

амортизация активов, используемых при осуществлении капитальных вложений;

затраты на поддержание работоспособности или исправности активов, используемых при осуществлении капитальных вложений, текущий ремонт этих активов;

заработная плата и любые другие формы вознаграждений работникам организации, труд которых используется для осуществления капитальных вложений, а также все связанные с указанными вознаграждениями социальные платежи (пенсионное, медицинское страхование и др.);

связанные с осуществлением капитальных вложений проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;

величина оценочного обязательства, в том числе по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, а также возникшего в связи с использованием труда работников организации;

иные аналогичные затраты, которые соответствуют критериям признания капитальных вложений (п. 6 ФСБУ 26).

Список затрат, включаемых в капвложения, открыт. Бухгалтеру необходимо тщательно тестировать расходы, явно неупомянутые в приведенном перечне на соответствие критериям п. 6 ФСБУ 26. В капитальные вложения не включаются:

затраты, понесенные до принятия решения о приобретении, создании, улучшении и (или) восстановлении объектов основных средств;

поддержание работоспособности или исправности основных средств, их текущий ремонт;

неплановые ремонты основных средств, обусловленные поломками, авариями, дефектами, ненадлежащей эксплуатацией, в той степени, в которой такие ремонты восстанавливают нормативные показатели функционирования объектов основных средств, в том числе сроки полезного использования, но не улучшают и не продлевают их;

сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины;

затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;

обесценение других активов, независимо от того, использовались ли эти активы при осуществлении капитальных вложений;

управленческие расходы, за исключением случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, созданием, улучшением и (или) восстановлением основных средств;

расходы на рекламу и продвижение продукции;

затраты, связанные с организацией хозяйственной деятельности в новом месте, с новыми покупателями или с новыми видами продукции;

затраты на перемещение, ликвидацию ранее использовавшихся основных средств организации, независимо от того, являются ли такие перемещения, ликвидация необходимыми для осуществления капитальных вложений;

затраты на предстоящую реструктуризацию деятельности организации;

обучение персонала;

иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления основных средств.

Также новым моментом является расширение перечня ситуаций, увеличивающих первоначальную стоимость ОС после признания: теперь это достройка, допоборудование, модернизация, реконструкция, замена частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание.

Ранее, как уже было сказано, это были ремонт, модернизация и реконструкция ОС. Однако в соответствии с п. п. (б) и (в) п. 16 ФСБУ 26, данные расходы включаются в стоимость капитальных вложений только если они не являются сверхнормативными, внеплановыми, связаны с поддержанием текущей работоспособности ОС.

Введены новые корректировки оценки фактической стоимости капитальных вложений:

скидки, уступки, вычеты, премии, льготы от поставщиков и подрядчиков вне зависимости от формы их предоставления;

расчетная стоимость продукции, вторичного сырья, или других материальных ценностей, которые организация намерена продать или иным образом использовать.

Стоимость скидок поставщиков определяется либо по факту, либо также расчетным путем, например, на основании ожидаемых сумм закупок по договору. По завершении исполнения договора, расчетная стоимость скидок уточняется. Стоимость возвратной продукции определяется либо прямым затратам, либо по плановой себестоимости. Порядок определения расчетной стоимости по данным корректировкам рекомендуется закрепить в учетной политике.

Для ситуаций обмена и безвозмездного поступления ОС введена оценка по справедливой стоимости. При этом определяться она должна в соответствии с МСФО 13 «Справедливая стоимость».

При обмене капитальных вложений в ОС, получаемое имущество определяется по справедливой стоимости передаваемого имущества. И только если ее определить невозможно (что практически не будет встречаться), оценка будет делаться по справедливой стоимости полученных активов.

Как видно, изменения в учете вложений во ВНА произошли масштабные. Они существенно усложняют оценку первоначальной стоимости ОС и требуют от бухгалтера повышенной квалификации.

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Автор: Татьяна Терешко, Руководитель управления методологии финансового аутсорсинга СберРешений