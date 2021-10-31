Заверение об обстоятельствах: как взыскать с контрагента налоговые убытки

Заверение об обстоятельствах пришло в российское гражданское право не так давно — в 2015 году появилась статья 431.2 ГК. Хотя на практике оно встречалось и ранее. При заключении договора стороны гарантируют полное и достоверное раскрытие информации, важной для его исполнения и для появления по нему новых обязательств.

Где применяют заверения об обстоятельствах

Заверения об обстоятельствах можно применить в самых разных случаях коммерческих отношений. Например, в страховании. Если страхователь в договоре заверил, что он обеспечивает круглосуточную охрану своего объекта, а по факту этого не сделал, что привело к краже, то страховку ему не выплатят.

Другой случай — купля-продажа. К примеру, компания заверила, что имеет право торговать продукцией определенного товарного знака. Но по факту она оказалась контрафактом. Контрагент сможет взыскать убытки с такого поставщика.

Частный случай такого заверения — это так называемая налоговая оговорка, добавление которой в договоры с контрагентами сейчас активно предлагают налоговики (например, Письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, новость ФНС, опубликованная на официальном сайте 17.03.2021 г. и т.п.) Наличие такой оговорки позволяет взыскать с контрагента налоговые убытки в том случае, если они наступили по его вине.

Иными словами, заверение об обстоятельствах — гарантия добросовестных действий сторон по договору и обязательство возместить убытки, которые появятся в случае, если действия будут недобросовестными.

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Как работает заверение об обстоятельствах

Налоговики сочли поставщика неблагонадежным контрагентом и заставили покупателя снять в декларации по нему вычеты. Наличие оговорки позволяет покупателю обратиться в суд и взыскать сумму уплаченного налога с поставщика.

Другой пример. Работы на объекте заказчика должен выполнить подрядчик, а они выполнены силами субподрядчика, у которого работники, например, не оформлены в штат. Получается, что официально у организации даже не было персонала для исполнения договора. С точки зрения налоговиков субподрядчик не мог осуществить работы, а значит такие операции должны быть исключены из расходов (и НДС по ним из декларации и вычета), ФНС видит тут необоснованную налоговую выгоду.

Подобный подход применяется сейчас активно в сферах клининга (Постановление от 08.06.2021 № Ф09-3728/21) и грузоперевозок (Определение Верховного Суда РФ от 19.05.2021 года № 309-ЭС20-23981 по делу № А76-46624/2019).

Защититься от этого как раз и поможет налоговая оговорка. Подрядчик заверяет, что работы он выполнит своими силами, либо раскроет информацию о привлекаемых субподрядчиках и приведет доказательства того, что они будут выполнять работу самостоятельно.

Конечно, существует еще понятие должной осмотрительности, но тогда выходит, что заказчику нужно проверять всю цепочку субподрядчиков. Хватит ли у него для этого времени и ресурсов? Между тем проводить проверку своих контрагентов всё же нужно, так как, например, заверения от фирмы-однодневки не помогут компенсировать убытки, такому контрагенту будет просто нечем платить.

Что должно содержать налоговое заверение об обстоятельствах

В заверении об обстоятельствах контрагент должен указать, что он:

добросовестный налогоплательщик — соблюдает требования законодательства Российской Федерации в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов;

не искажает факты хозяйственной деятельности и не ведет фиктивный документооборот;

ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы финансовую, налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

не совершает сделки, цель которых — неуплата налогов или получение необоснованной налоговой выгоды;

гарантирует, что сделку заключает уполномоченное на то лицо;

заверяет о наличии у него необходимых для исполнения договора материальных и трудовых ресурсов — либо своих, либо у привлекаемых субподрядчиков и третьих лиц, обязуется предоставить доказательства их наличия.

Сроки для заверения об обстоятельствах

Заверения об обстоятельствах касаются будущих периодов. По срокам стоит помнить следующее:

Согласно ст. 122 НК, лицо можно привлечь к ответственности за совершение налогового правонарушения, если с момента нарушения до вынесения решения о привлечении прошло не более 3 лет.

Срок давности по ст. 199 УК — 10 лет. Уголовная ответственность начинается с 15 млн.

В большинстве случаев специалисты советуют либо делать заверение об обстоятельствах бессрочным, либо привязывать срок его действия к возникновению претензий от контролирующих органов.

Есть уже и положительная практика решения споров.

Что говорит судебная практика

В деле А53-22858/2016 компании отказали в вычетах на 12,3 млн рублей, поскольку контрагент не предоставил первичных документов по сделкам со своим поставщиком. Налоговики посчитали, что сделок не было, документооборот был искусственным, а на деле поставщик вообще ничего продавать не может. А значит и дальше по цепочке вычеты никому не положены.

В итоге покупатель, которому отказали в вычетах, сумел в трех инстанциях взыскать убытки с контрагента благодаря заверению об обстоятельствах, согласно которому поставщик гарантировал, что в предоставляемых документах будут отражены операции с его собственными поставщиками.

В качестве вывода можно указать, что по возможности такое заверение об обстоятельствах стоит включать в договоры с контрагентами. Иначе налоговые убытки, которые появились по вине контрагента, останутся только вашими.

Автор — Иван Катышев, руководитель управления юридических услуг СберРешений.