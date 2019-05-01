Учет сверхнормативных расходов по-новому: ФСБУ 5/2019

С 2021 года применение ФСБУ 5/2019 «Запасы» для большинства компаний стало обязательным. Данный стандарт изменил бухгалтерский учет запасов, привнес порядок учета сверхнормативных расходов и понятие справедливой стоимости. О том, как по-новому следует учитывать затраты по ФСБУ 5/2019, расскажем ниже в статье.
ФСБУ 5/2019 «Запасы» заменил предшествующий ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», новый стандарт «Запасы» во многом основывается на требованиях МСФО (IAS) 2 «Запасы». Таким образом, бухгалтерский учет в российских организациях стал ближе к международному учету еще на один небольшой шаг.
Основные изменения в ФСБУ
Какие изменения внес новый стандарт?
Отмена особого учета специализированных предметов
А именно — спецодежды, приспособлений, специального оборудования. Новый стандарт не устанавливает особых условий для учета специальных средств производства, поэтому затраты на приобретение вышеперечисленных категорий принимаются к учету в общем порядке, установленном для запасов, определенном для всех.
Порядок принятия материалов в расходы
- Если предмет используется более 12 месяцев – отразите его в учете как основное средство;
- Если специализированный предмет используется менее 1 года, либо менее одного операционного цикла длительностью более 12 месяцев принимаются к учету в составе запасов.
Поскольку учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета, учитывая принцип существенности (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации») возможно установить в УП правило о списании стоимости специализированных предметов на расходы периода на дату приобретения.
Запасы, используемые в управленческих нуждах, можно списывать не в момент передачи в эксплуатацию, а во время приобретения. Чтобы воспользоваться данным способом, в учетной политике разумно привести перечень предметов, которые компания будет включать в категорию запасов, предназначенных для управленческих нужд.
Малоценные основные средства необходимо учитывать в качестве основных средств
Теперь основным критерием отнесения к основным средствам является продолжительность использования. Если объект используется более 12 месяцев, относите его к основным средствам, даже если его стоимость не превышает 40 000 рублей.
Оценка запасов по ФСБУ 5/2019 «Запасы» осуществляется с учетом следующих нововведений
Стоимость запасов может не совпадать со стоимостью, указанной в договоре — основании для приобретения, а именно:
- В себестоимость запасов можно включить только ту сумму, которую вы могли бы уплатить поставщику без особых условий в договоре, например, отсрочки, рассрочки. Разницу в стоимости из-за специальных условий учитывайте в составе прочих расходов (п. 13 ФСБУ 5/2019).
- Сельхозпродукцию, иные товары, продающиеся на централизованных торгах, можно оценить по справедливой стоимости (п. 19 ФСБУ 5/2019). Определите ее на основании МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
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Учет сверхнормативных расходов по ФСБУ 5/2019
ФСБУ 5/2019 «Запасы» в п. 26 устанавливает следующее:
Таким образом, сверхнормативные расходы нельзя включать в фактическую себестоимость готовой продукции или незавершенного производства.
Порядок учета таких расходов должен быть установлен в учетной политике, поскольку ФСБУ 5/2019 не дает прямых указаний по их учету.
Примеры учета сверхнормативных расходов по ФСБУ 5/2019
Ниже предлагаем ознакомиться с возможным порядком учета сверхнормативных расходов по ФСБУ 5/2019
1. Установление порядка учета сверхнормативных расходов в учетной политике.
Например:
Сверхнормативные расходы учитываются по статье «Сверхнормативные затраты» в Дт 20. Они признаются расходами в конце месяца из-за ненадлежащей организации производственного процесса, а именно из-за сверхнормативного расхода сырья, материалов, энергии, труда, потерь от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины и не подлежат включению в себестоимость готовой продукции или НЗП.
2. Бухгалтерский учет сверхнормативных расходов:
Для расходов электроэнергии свыше определенных норм
Дебет
Кредит
Комментарий
20 «Сверхнормативные затраты»
60
Приняты к учету затраты на электроэнергию сверх норм
90.02
20 «Сверхнормативные затраты»
В конце месяца – списаны в состав прочих расходов затраты на электроэнергию сверх норм
Для расходов материалов в производстве свыше определенных норм
Дебет
Кредит
Комментарий
20 «Сверхнормативные затраты»
10
Списаны материалы в счет сверхнормативных затрат
3. Налоговый учет.
ФСБУ 5/2019 не регламентирует порядок налогового учета. Поэтому включение расходов в расчет налога на прибыль остается без изменений. Расходы, которые можно учесть при расчете налога на прибыль, должны удовлетворять следующим критериям (ст. 252 НК РФ):
- экономически обоснованы;
- документально подтверждены;
- должны быть произведены для осуществления деятельности, направленной на получение прибыли.
Соответственно, если сверхнормативные затраты удовлетворяют вышеперечисленным требованиям, компания вправе учесть их в расходах по налогу на прибыль.
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Автор – Светлана Прошкина, ведущий эксперт-методолог СберРешений.