Учет сверхнормативных расходов по-новому: ФСБУ 5/2019

С 2021 года применение ФСБУ 5/2019 «Запасы» для большинства компаний стало обязательным. Данный стандарт изменил бухгалтерский учет запасов, привнес порядок учета сверхнормативных расходов и понятие справедливой стоимости. О том, как по-новому следует учитывать затраты по ФСБУ 5/2019, расскажем ниже в статье.

ФСБУ 5/2019 «Запасы» заменил предшествующий ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», новый стандарт «Запасы» во многом основывается на требованиях МСФО (IAS) 2 «Запасы». Таким образом, бухгалтерский учет в российских организациях стал ближе к международному учету еще на один небольшой шаг.

Основные изменения в ФСБУ

Какие изменения внес новый стандарт?

Отмена особого учета специализированных предметов

А именно — спецодежды, приспособлений, специального оборудования. Новый стандарт не устанавливает особых условий для учета специальных средств производства, поэтому затраты на приобретение вышеперечисленных категорий принимаются к учету в общем порядке, установленном для запасов, определенном для всех.

Порядок принятия материалов в расходы

Если предмет используется более 12 месяцев – отразите его в учете как основное средство;

Если специализированный предмет используется менее 1 года, либо менее одного операционного цикла длительностью более 12 месяцев принимаются к учету в составе запасов.

Поскольку учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета, учитывая принцип существенности (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации») возможно установить в УП правило о списании стоимости специализированных предметов на расходы периода на дату приобретения.

Запасы, используемые в управленческих нуждах, можно списывать не в момент передачи в эксплуатацию, а во время приобретения. Чтобы воспользоваться данным способом, в учетной политике разумно привести перечень предметов, которые компания будет включать в категорию запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Малоценные основные средства необходимо учитывать в качестве основных средств

Теперь основным критерием отнесения к основным средствам является продолжительность использования. Если объект используется более 12 месяцев, относите его к основным средствам, даже если его стоимость не превышает 40 000 рублей.

Оценка запасов по ФСБУ 5/2019 «Запасы» осуществляется с учетом следующих нововведений

Стоимость запасов может не совпадать со стоимостью, указанной в договоре — основании для приобретения, а именно:

В себестоимость запасов можно включить только ту сумму, которую вы могли бы уплатить поставщику без особых условий в договоре, например, отсрочки, рассрочки. Разницу в стоимости из-за специальных условий учитывайте в составе прочих расходов (п. 13 ФСБУ 5/2019).

(п. 13 ФСБУ 5/2019). Сельхозпродукцию, иные товары, продающиеся на централизованных торгах, можно оценить по справедливой стоимости (п. 19 ФСБУ 5/2019). Определите ее на основании МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

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Учет сверхнормативных расходов по ФСБУ 5/2019

ФСБУ 5/2019 «Запасы» в п. 26 устанавливает следующее:

Таким образом, сверхнормативные расходы нельзя включать в фактическую себестоимость готовой продукции или незавершенного производства.

Порядок учета таких расходов должен быть установлен в учетной политике, поскольку ФСБУ 5/2019 не дает прямых указаний по их учету.

Примеры учета сверхнормативных расходов по ФСБУ 5/2019

Ниже предлагаем ознакомиться с возможным порядком учета сверхнормативных расходов по ФСБУ 5/2019

1. Установление порядка учета сверхнормативных расходов в учетной политике.

Например:

Сверхнормативные расходы учитываются по статье «Сверхнормативные затраты» в Дт 20. Они признаются расходами в конце месяца из-за ненадлежащей организации производственного процесса, а именно из-за сверхнормативного расхода сырья, материалов, энергии, труда, потерь от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины и не подлежат включению в себестоимость готовой продукции или НЗП.

2. Бухгалтерский учет сверхнормативных расходов:

Для расходов электроэнергии свыше определенных норм

Дебет Кредит Комментарий 20 «Сверхнормативные затраты» 60 Приняты к учету затраты на электроэнергию сверх норм 90.02 20 «Сверхнормативные затраты» В конце месяца – списаны в состав прочих расходов затраты на электроэнергию сверх норм

Для расходов материалов в производстве свыше определенных норм

Дебет Кредит Комментарий 20 «Сверхнормативные затраты» 10 Списаны материалы в счет сверхнормативных затрат

3. Налоговый учет.

ФСБУ 5/2019 не регламентирует порядок налогового учета. Поэтому включение расходов в расчет налога на прибыль остается без изменений. Расходы, которые можно учесть при расчете налога на прибыль, должны удовлетворять следующим критериям (ст. 252 НК РФ):

экономически обоснованы;

документально подтверждены;

должны быть произведены для осуществления деятельности, направленной на получение прибыли.

Соответственно, если сверхнормативные затраты удовлетворяют вышеперечисленным требованиям, компания вправе учесть их в расходах по налогу на прибыль.

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Автор – Светлана Прошкина, ведущий эксперт-методолог СберРешений.