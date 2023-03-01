Как иностранной компании открыть счет в российском банке

После массового оттока нерезидентов, имеющих дочерние компании, филиалы и представительства в России, многие ранее занятые отрасли открыли свои двери для новых игроков.

Но чтобы работать с крупным и крупнейшим российским бизнесом, а также сегментом частных лиц с собственным капиталом, иностранным компаниям приходится открывать в России банковские счета. Это объясняется тем, что схемы переводов денег по трансграничным операциям постоянно меняются, а заказчики и клиенты из России не хотят нести риски неплатежей.

В последнее время спрос на открытие счетов в российских банках в основном формируется от иностранных компаний из стран: ОАЭ, Турция, Индия, Китай и Гонконг, Иран. Как правило, российские банки имеют стабильные операции с банками этих стран.

Цели открытия счета разные, но чаще всего:

участие в тендерах российских компаний, оплата заявок и получение оплаты на эти счета;

оплата операций с недвижимостью за рубежом;

получение оплаты от российских клиентов, в т. ч. потребителей онлайн платформ.

При этом, если пару лет назад нерезиденты открывали офисы, формировали дочерние компании, получали аккредитацию филиалов и представительств, то в последнее время присутствие ограничивается банковским счетом.

Постановка на учет в России

Прежде чем открыть счет в российском банке иностранной компании нужно встать на налоговый учет в российской налоговой (раздел XI приказа Минфина от 28.12.2018 № 293н). Как правило, компании имеют некоторые сложности с этим процессом.

Он состоит из следующих этапов:

Запрос и проверка документов иностранной компании. Апостилирование или консульская легализация в стране резидентства. Нотариальный перевод и заверение перевода в РФ. Заполнение заявления для постановки на учет. Подача документов по доверенности.

Первый этап требует знаний практики работы налоговых органов в России, поскольку документы иностранной компании могут сильно отличаться в зависимости от страны.

Важно подобрать пакет документов, который будет принят налоговым органом и не придется тратить несколько недель на оформление новых документов. Как правило, обойтись без местных юристов в России очень сложно, даже если вы владеете языком и знаете российское право. Здесь важны практические нюансы процедур.

Для постановки на учет, как правило, требуются следующие документы:

Выписка из торгового реестра юридических лиц страны происхождения или иной документ, имеющий равную юридическую силу, подтверждающий юридический статус иностранной компании;

Документ уполномоченного органа страны резидентства, подтверждающий регистрацию компании в качестве налогоплательщика в этой стране, с указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика). Это может быть как сертификат резидентства, так и иной документ, предусмотренный законодательством этой страны. Либо документ уполномоченного органа, подтверждающий отсутствие такого кода (его аналог).

Если в выписке из торгового реестра указан код налогоплательщика (аналог кода налогоплательщика), представление документа не требуется.

Второй этап выполняется на стороне головного офиса, здесь обычно не возникает сложностей. Важно только проверить, какой способ придания документам юридической силы должен быть использован для конкретной страны, заключены ли соглашения о признании правовой силы документов, входит ли страна в число участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года.

Данный этап может занимать больше всего времени, поэтому важно внимательно подойти к нему и предшествующему первому этапу. Потому что в случае ошибки вы потеряете до месяца на повторный процесс.

Третий этап требует коммуникации и оплаты услуг переводчика и нотариуса. Но кроме того, нужно вычитать переводы так, чтобы между ними не было противоречий, а текст документов соответствовал формулировкам закона и формы заявления в налоговый орган.

Четвертый и пятый этапы обычно не вызывают больших сложностей. Заявление заполняется по форме 11БС-Учет (приложение 6 к приказу ФНС России от 09.06.2020 № ЕД-7-14/376@), а подается представителем по доверенности.

Срок постановки на учет после подачи заявления составляет пять рабочих дней (п. 2 ст. 84 НК).

Открытие счета

После получения свидетельства от налогового органа можно подаваться в банк на открытие счета. Однако перед этим следует выполнить шаги:

Выбрать банк, где хотите открыть счет. Узнать требования банка по составу документов. Заполнить и согласовать с банком анкеты. Пройти предварительную проверку compliance службы банка.

Первый этап, как и с работой с налоговой, требует хорошего знания практики работы банков и особенностей процедур в каждом банке. В частности, некоторые банки занимаются направлением работы с ОАЭ, другие имеют подразделения в Индии и Китае. Многое зависит от электронных доступов и наличия англоязычного интерфейса банк-клиента. Все это принимается в расчет.

Второй и третий этапы – не сложные для сотрудника, который часто заполняет такие анкеты. Но если вы делаете это первый раз, то потратите несколько дней на перезаполнение анкет и ожидание очередной проверки от банка.

Четвертый этап довольно формальный, но надо быть готовым к отказам. В последнее время службы безопасности банков очень тщательно подходят к отбору клиентов. Поэтому лучше направить анкеты в разные банки, чтобы не терять время при открытии счета. Как правило, анкета не обязывает к дальнейшему заключению договора.

Мы будем рады помочь иностранной компании открыть счет в российском банке. Сотрудники СберРешений имеют многолетнюю практику в области постановки нерезидентов на налоговый учет в РФ и открытия банковских счетов в различных российских банках. Обращаясь к нам, вы сэкономите и время, и деньги, так как наши юристы помогут сформировать необходимый пакет документов и правильно удостоверить его.

Помимо прочего, наши специалисты знают, какие сведения потребует тот или иной банк от иностранной компании, что существенно сэкономит время на открытие банковского счета в РФ.

Автор: Иван Катышев, владелец продукта юридических и налоговых услуг СберРешений.

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