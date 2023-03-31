Как оценить перспективу участия в судебном деле и целесообразность несения судебных расходов

Эта потребность возникает обычно в двух случаях:

На вас подали в суд, и вы хотите понять, обоснованы ли требования истца, и есть ли смысл участвовать в деле. У вас появился должник, и вы хотите понять, можно ли получить с него деньги.

Прежде чем ответить на оба вопроса нужно понимать, чем мы рискуем. Вот примерный перечень расходов, которые вы скорее всего понесете, если не будете участвовать в деле в первом случае:

сумма требований истца (если они денежные);

проиндексированная на дату судебного акта или дату исполнения решения сумма процентов;

госпошлина, которую заплатит истец;

расходы на юристов, которых привлек истец.

Размер госпошлины установлен НК, но вы можете посчитать его в открытых источниках, например, на сайте АСГМ.

Всегда нужно понимать, что просто заплатить истцу сумму его изначальных требований выйдет дешевле, чем итоговый расчет после проигрыша (если, конечно, вы проиграли). Это основной посыл, который должен мотивировать стороны к переговорам.

Во втором случае выбор стоит иной – признать убыток и не взыскивать долг, либо попытать счастье и попробовать просудить задолженность.

Вот что вы можете получить в случае выигрыша:

взыскать задолженность;

взыскать неустойку (если предусмотрена договором);

взыскать проценты за просрочку платежа (ст. 395 ГК, здесь есть вариации, нужно смотреть текст договора);

уплаченный вами размер госпошлины

расходы на юристов, которых вы привлекли.

В случае же проигрыша вы увеличите свой убыток на эти суммы:

утрата возможности взыскать основной долг и проценты (итак понятно, просто фиксируем);

потеряете размер уплаченной вами госпошлины;

ваши расходы на юристов не будут покрыты другой стороной.

Кроме того, вы получите публично доступные сведения об этом проигрыше, это может сказаться на вашей репутации и будущих судебных делах (т. к. судьи в новых делах будут учитывать то как ранее было разрешено подобное дело с вашим участием).

Так, чем рискуете примерно понятно. Что еще нужно учесть?

Получив претензию или иск многие предприниматели сразу ищут юриста для сопровождения суда. Это не совсем верно. Дело в том, что юрист, как консультант, заинтересован в дорогой услуге.

Например, сопровождение одного суда в г. Москва стоит примерно 150 – 300 тысяч рублей в одной инстанции.

Поэтому конечно юристу выгодно дать предложение и постараться поймать клиента для большого проекта. Если в крупных брендовых компаниях еще беспокоятся о вопросах добросовестности и собственном имени на рынке, то небольшим компаниям это не всегда интересно.

Более разумная стратегия для предпринимателя – получить предварительные консультации от юриста о том, насколько велики шансы выиграть дело.

Причем, лучше запросить платные консультации сразу в нескольких юридических компаниях. Так вы сможете получить более-менее объективные сведения о перспективах дела.

Консультации лучше заказывать платные, тогда юрист сможет посвятить вашему делу достаточно времени и провести качественный анализ. Консультация должна содержать не оценочные суждения юриста, а ссылки на нормативные источники и релевантную судебную практику. Именно на ее основе и делается прогноз перспектив дела.

Стоимость консультации варьируется, но в среднем по Москве стоит 30 – 100 тысяч рублей.

Бесплатные консультации не влекут ответственности консультанта и не позволяют ему погрузиться в дело. Поэтому в сущности свой они бессмысленны.

Если вы планируете подавать иск, то кроме анализа перспектив дела опытный юрист изучит платежеспособность должника по прямым или косвенным признакам. Выиграть дело одно, а получить деньги – другое. Получив решение суда в вашу пользу можно неприятно удивиться факту, что взыскивать уже нечего (если что-то и было до суда, все выведено на другие юрлица).

Судебное финансирование

Если у вас есть должник, но вы не хотите рисковать и платить юристам за их труды по просуживанию и взысканию долга, есть еще один интересный вариант. Можно найти компанию, которая оказывает юридические услуги по модели разделения риска с клиентом.

В целом, не обязательно искать именно юрфирму. На рынке есть инвестиционные компании, которые предоставляют финансирование (по сути оплачивают за вас работу юриста). Однако такое дополнительное звено будет негативно влиять на мотивацию юрфирмы, поэтому при прочих равных интереснее работать напрямую с юристами.

Как правило, в таких случаях клиент платит небольшую фиксированную сумму юридической компании, а юрист работает на результат. Если дело выиграно – вы платите процент от суммы юристу. Чем сложнее и рискованнее дело, тем выше первоначальный фиксированный взнос и процент от долга.

Разумеется, не все юрфирмы работают по такой модели. Кроме того, прежде чем участвовать в проекте юридической компанией будет проведен подробный анализ рисков.

Однако, если вы получили такое предложение, то:

ваше дело точно имеет шансы на выигрыш;

юристы готовы работать на результат и делить риск.

Надо быть готовым, что процент юриста в такой модели может достигать 50% (а иногда и больше), поэтому итоговая цена услуг юриста будет существенной.

СберРешения оказывают полный комплекс судебно-арбитражных услуг. Наше сопровождение включает досудебную работу, анализ рисков и перспектив дела, рисков дефолта должника, участие в переговорах, ведение судебного процесса, а также исполнительного производства.

Кроме того, по наиболее интересным делам, которые проходят тщательный отбор, мы работаем с компаниями по модели судебного финансирования.

Чтобы оставить заявку на услугу, напишите нам через форму на сайте.

Автор: Катышев Иван, владелец продукта юридических и налоговых услуг СберРешений

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: