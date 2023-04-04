Учетная политика крупного и среднего бизнеса на 2023 год: на что обратить внимание

Что влияет на состав и объем обновлений учётной политики

Изменения законодательства.

Разработка новых способов учёта организацией.

Появление новых бизнес-операций.

Законодательство

Рассмотрим основные изменения законодательства по бухгалтерскому и налоговому учёту, которые действуют с 1 января 2023 года. В этом году в бухучёте изменений немного: появилась возможность досрочно применять с 1 января новый ФСБУ 14 /2022 «Нематериальные активы» и изменения к ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Данные документы завершают процесс сближения учёта внеоборотных активов с МСФО.

Новые понятия и возможности

В ФСБУ 14 появляются понятия и способы учёта, аналогичные используемым в ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: элементы амортизации, переоценка и обесценение по правилам МСФО, лимит стоимости объекта НМА и т. д. Изменения ФСБУ 26 также касаются в основном порядка учёта вложений в нематериальные активы и НИОКР. C введением в действие изменений в ФСБУ 26 утрачивает силу ПБУ 17/02 «Учёта расходов на НИОКР».

При формировании учётной политики на 2023 год нужно рассмотреть вопрос о целесообразности досрочного применения ФСБУ 14. В досрочном применении могут быть заинтересованы организации с несущественными вложениями в нематериальные активы, так как они могут установить лимит стоимости НМА и упростить их учёт.

Остальным будет сложно внедрить стандарт досрочно, так как пока нет технической реализации положений стандарта в учётных системах.

Если же вы все-таки решили применять досрочно ФСБУ 14, необходимо также досрочно применять и изменения к ФСБУ 26. Переход на ФСБУ 14 осуществляется ретроспективно. Организации, которые используют упрощенные способы учёта, вправе перейти на стандарт в дальнейшем. Также таким компаниям предоставлено право не признавать нематериальные активы вообще, а расходы на их приобретение или создание отражать как текущие расходы.

Что ещё стоит включить в учётную политику

Можно дополнить политику ещё и положениями об использовании нового технического счёта 1С для расчётов по единому налоговому платежу 68.90 «Единый налоговый счёт». Его отличительной особенностью является отсутствие привычных нам субконто. То есть он работает как технический счёт. И для его корректной работы важно не делать ручные корректировки с корреспонденцией, которые мы все так любим.

В учётную политику по налоговому учёту организациям, находящимся на ОСНО, рекомендуется внести положения о применении повышенных коэффициентов амортизации в случае, если организация разрабатывает ПО или производит радиоэлектронику (ст. 259.3 НК).

Если компания разрабатывает искусственный интеллект, то можно применить повышающие коэффициенты к расходам на приобретение прав и к первоначальной стоимости основных средств. Эти налоговые стимулы уже вступили в действие с 1 января этого года.

Новые способы учёта

Часто организация меняет положения учётной политики в связи с разработкой новых способов учёта. В этом случае происходит добровольное изменение учётной политики, которое отражается ретроспективно, если иное не указано в соответствующих стандартах. Добровольное изменение учётной политики допускается только в случае, если это повысит качество отчётности.

Например, обоснованным будет переход на нормативный метод формирования себестоимости взамен фактической себестоимости при внедрении новой ERP-системы. Или же переход на модель учёта объектов недвижимости по переоцененной стоимости. Данные способы позволят отражать активы более своевременно и в более достоверной оценке.

Наоборот, в условиях волатильности цен на недвижимость, переход с метода оценки по переоцененной стоимости на модель учёта по первоначальной стоимости, как правило, будет снижать качество отчётности, так как будет скрывать возможное снижение справедливой стоимости чистых активов организации из-за неблагоприятной конъюнктуры цен на недвижимость.

Для учётной политики налогового учёта не требуется обосновывать переход на другой метод, но необходимо соблюдать сроки действия того или иного положения политики, установленные НК. Например, порядок учёта незавершённого производства или формирования себестоимости товаров в налоговом учёте, установленные политикой, необходимо применять не менее двух налоговых периодов (см. ст. 319-320 НК).

Не считается изменением учётной политики утверждение способа ведения фактов хозяйственной деятельности, которые отличаются от тех, что были ранее или возникли впервые в деятельности в компании. В этом случае речь идет о дополнении, расширении учётной политики в связи с появлением новых бизнес-операций.

Примером подобных дополнений может быть разработка методов учёта расходов на разработку ПО или методов формирования себестоимости новых видов готовой продукции, оценка выручки при предоставлении скидок покупателями и т. д.

Таким образом, компании необходимо обращать внимание на вопросы формирования учётной политики не только раз в год, а по мере появления новых факторов и обстоятельств. При внесении изменений в учётную политику бухучёта нужно смотреть на изменения законодательства, новые операции, а также на повышение качества финансовой отчетности.

При внесении изменений в учетную политику налогового учета, обращайте внимания на сроки применения того или иного метода, установленные НК.

Автор: Татьяна Терешко, руководитель проектов департамент по управлению операционным производством компании «СберРешения»

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