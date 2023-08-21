Применение ЕНС еще в самом начале вызвало много вопросов и беспокойства, а некоторые понятия специалисты путают до сих пор. На вебинаре эксперты СберРешений расскажут о последних изменениях и итогах первого полугодия 2023 года.

Изменения — это всегда непривычно. И открытие ЕНС — не исключение. И это нормально, ведь институт единого налогового счета — новое понятие в налоговой истории России.

Его применение еще в самом начале вызвало много вопросов и беспокойства, а некоторые понятия специалисты путают до сих пор. Например, остаток средств на едином налоговом счете и переплату по налогам.

Нашим клиентам мы рекомендуем: 1. Провести комплексную сверку с налоговой по всем обязательствам за последние три года. 2. Вернуть или зачесть выявленную по итогам сверки переплату, если со дня уплаты прошло не более 3-х лет. 3.Проанализировать выявленные по итогам сверки недоимки, пени, штрафы и погасить их.

Чтобы помочь вам разобраться в новой теме, эксперты СберРешений расскажут о последних изменениях и итогах первого полугодия 2023 года на вебинаре «Единый налоговый счет: что мы имеем на сегодняшний день?».

Поговорим о:

• итогах первого полугодия 2023 года;

• новшествах с 01.10.2023;

• новеллах налогового законодательства;

• налогах на сверхприбыль со сроком оплаты 28.01.2024;

• изменениях в Соглашении об избежании двойного налогообложения.

Также обсудим урегулирование налоговых взаимоотношений сторон при дистанционной работе, в том числе из-за границы, и другие изменения налогообложения.

Спикеры:

Нелля Азизова Директор по развитию аутсорсинга учетных функций

Юлия Мазур Эксперт-методолог по развитию продукта

Присоединяйтесь 29 августа в 11:00 по московскому времени.

Не забудьте пройти регистрацию на сайте, участие бесплатное.

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