Изменения — это всегда непривычно. И открытие ЕНС — не исключение. И это нормально, ведь институт единого налогового счета — новое понятие в налоговой истории России.
Его применение еще в самом начале вызвало много вопросов и беспокойства, а некоторые понятия специалисты путают до сих пор. Например, остаток средств на едином налоговом счете и переплату по налогам.
Нашим клиентам мы рекомендуем:
1. Провести комплексную сверку с налоговой по всем обязательствам за последние три года.
2. Вернуть или зачесть выявленную по итогам сверки переплату, если со дня уплаты прошло не более 3-х лет.
3.Проанализировать выявленные по итогам сверки недоимки, пени, штрафы и погасить их.
Чтобы помочь вам разобраться в новой теме, эксперты СберРешений расскажут о последних изменениях и итогах первого полугодия 2023 года на вебинаре «Единый налоговый счет: что мы имеем на сегодняшний день?».
Поговорим о:
• итогах первого полугодия 2023 года;
• новшествах с 01.10.2023;
• новеллах налогового законодательства;
• налогах на сверхприбыль со сроком оплаты 28.01.2024;
• изменениях в Соглашении об избежании двойного налогообложения.
Также обсудим урегулирование налоговых взаимоотношений сторон при дистанционной работе, в том числе из-за границы, и другие изменения налогообложения.
Спикеры:
Нелля Азизова
Директор по развитию аутсорсинга учетных функций
Юлия Мазур
Эксперт-методолог по развитию продукта
Присоединяйтесь 29 августа в 11:00 по московскому времени.
Не забудьте пройти регистрацию на сайте, участие бесплатное.
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