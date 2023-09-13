Ошибки при оплате налогов в 2023 году. Виды ошибок, последствия и как их исправить

С введением ЕНС количество ошибок в платежах возросло. Бухгалтерия не всегда успевает учитывать актуальные изменения и разъяснения ФНС. Если ошибки уже допущены, то нужно вовремя и корректно их исправить. Разберем, как найти платеж с ошибочным ИНН, какие ошибки не повлияют на зачисление денег на ЕНС, будут ли пени, если средства зачислены не на тот КБК.

Какие ошибки допускают при оплате налогов в 2023 году

ФНС проанализировала поступающие платежи и выявила ряд типичных ошибок, которые допускают налогоплательщики.

Чаще всего ошибки возникают:

в сумме налога — в большую или меньшую сторону;

в статусе плательщика — поле 101;

в реквизитах получателя платежа — название получателя, его ИНН и КПП;

в банковских реквизитах получателя платежа — номер счета, наименование и БИК банка, корреспондентский счет;

в периоде, за который уплачивается налог — указание более раннего или позднего периода, ошибочного периода;

в КБК платежа;

в ОКТМО;

в ИНН налогоплательщика.

Порядок исправления ошибки зависит от того, как уплачивался налог: на ЕНС с помощью ЕНП или платежным поручением на конкретный КБК налога.

С 2023 года обязательные платежи в бюджет перечисляются через единый налоговый счет (ЕНС).

ЕНС– это специальный счет, на который налогоплательщик зачисляет деньги, а ИФНС их оттуда списывает в счет уплаты конкретного налога.

В 2023 году есть два способа уплаты налогов:

1. Пополнение ЕНС с помощью единого налогового платежа (ЕНП).

ЕНП – это обезличенный (без указания конкретного налога или взноса) платеж, деньги, которые зачисляются на единый налоговый счет.

Пополнить счет с помощью ЕНП можно через личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) или с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин».

2. По платежному поручению на конкретный КБК налога.

Это альтернативный способ оплаты налогов, который действует в переходном периоде — только в 2023 году. В платежном поручении, как и раньше, указывается конкретный КБК налога или взноса. С 2024 года платить налоги можно будет только первым способом — через ЕНП.

Разберем отдельно, какие ошибки чаще всего возникают при оплате налога через ЕНС с помощью ЕНП, а какие при оплате платежными поручениями на конкретный КБК, как их исправить, и к каким последствиям это может привести.

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Какие типичные ошибки допускают в платежках на уплату ЕНП

Большинство ошибок, которые компании допускают при перечислении денег на ЕНС, не требуют исправления. По некоторым из них потребуется сдать корректирующее уведомление об исчисленных суммах налога или заявление о зачете.

Разберем подробнее.

Ошибка в сумме налога

Это некритичная ошибка. Если налог перечислили на ЕНС в меньшем размере, нужно внести недостающую сумму на счет.

Если перечислили на ЕНС больше денег, чем требовалось, разницу, которая осталась после списания налога, можно:

Оставить на ЕНС.

Эти деньги можно использовать в дальнейшем для погашения обязательного платежа или недоимки по нему. Также положительное сальдо является своего рода страховкой от начисления пени.

Зачесть в счет будущих платежей.

Образовавшуюся переплату компания может зачесть в счет будущих платежей по конкретному налогу. Нужно направить в ИФНС заявление о зачете в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС. Форма заявления о зачете утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

Вывести на карту или расчетный счет.

Компания может вернуть переплату на свой счет. Нужно составить заявление в электронной или бумажной форме. Форма и формат заявления утверждены приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Срок возврата денег — 3 рабочих дня с даты направления заявления в налоговую инспекцию, включая день отправки.

Ошибка в статусе налогоплательщика

При пополнении ЕНС платежным поручением организация заполняет поле 101, в котором указывает значение «01».

Если бухгалтер ошибочно указал значение «02» в этом поле, деньги все равно попадут на ЕНС и спишутся оттуда, когда наступит срок уплаты платежа, или когда компания сдаст уведомление об исчисленных суммах налога.

Ошибка в реквизитах получателя платежа

Если налогоплательщик некорректно указал название получателя средств, но при этом его ИНН и КПП верные, такая ошибка не будет являться критичной и не потребует исправления.

С 2023 года все деньги зачисляются на счет Управления федерального казначейства по Тульской области.

Ранее в поле 16 платежного поручения нужно было указывать «Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом». С 15 мая 2023 года в этот реквизит внесли изменения, теперь необходимо указывать «Казначейство России (ФНС России)».

Такой получатель будет указан для любого налогоплательщика, независимо от того, где он состоит на учете или где находится объект налогообложения.

Ошибки в банковских реквизитах получателя платежа

Критичной в этом случае является только ошибка в номере счета Федерального казначейства, на который будут зачислены деньги в счет пополнения ЕНС.

Если в платежке неверно указано наименование банка, коррсчет, ИНН, КПП или БИК банка, деньги все равно попадут на ЕНС — при этом счет Федерального казначейства должен быть указан правильно.

Если в платежке по ошибке указать другой номер счета, деньги не поступят на ЕНС, а обязанность по уплате налога будет считаться неисполненной. В этом случае потребуется:

Перечислить платеж на ЕНС повторно, указав верный номер счета — 40102810445370000059.

Вернуть деньги, перечисленные на ошибочный счет, — направить обращение в ИФНС по месту учета.

Оплатить пени — если возникла задолженность по ЕНС из-за того, что деньги не поступили.

Уточнить ошибочный платеж не получится, его можно только вернуть. Заявление на возврат платежа составляется в произвольной форме.

Ошибка в периоде, за который уплачивается налог

При пополнении ЕНС платежным поручением, в поле 107 (налоговый период) указывается значение «0». Если в этом поле указать другой период, деньги все равно поступят на ЕНС, и обязанность по уплате налога будет считаться исполненной. Такая ошибка не требует корректировок.

Ошибка в КБК и ОКТМО

Неверно указанный КБК в платежном поручении не повлечет негативных последствий. Если остальные реквизиты, включая ИНН налогоплательщика и счет Федерального казначейства, будут указаны правильно — деньги поступят на ЕНС и спишутся в счет уплаты налога.

Уточнять платеж и исправлять такую ошибку не нужно.

Ошибка в ИНН налогоплательщика

Ошибка в ИНН налогоплательщика является критичной, деньги зачислятся на счет другой организации или попадут в невыясненные платежи. Это значит, что компания не выполнит в срок обязанность по уплате налога, образуется недоимка, и будут начислены пени.

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Как найти платеж, если ошиблись в ИНН плательщика

Если ошибка в ИНН налогоплательщика привела к тому, что деньги попали в невыясненные платежи, вернуть их можно после обращения в любую ИФНС с заявлением в свободной форме. Это же касается ситуации, когда вместо ИНН плательщика ошибочно указали ИНН тульской инспекции по управлению долгом.

Если в результате ошибки деньги попали на ИНН другого лица, можно решить проблему несколькими способами.

Уточнить платеж.

Уточнить платеж, неверно зачисленный на ИНН другого лица, можно, если деньги не пошли в счет оплаты его задолженности, и есть письменное согласие этой организации. Если хотя бы одно из условий не соблюдается, уточнить платеж не получится.

Нужно направить в налоговую по месту учета заявление в свободной форме, приложив к нему письменное согласие организации, которой по ошибке были зачислены деньги.

Попросить организацию, которой был зачислен ошибочный платеж, вернуть деньги.

Если деньги, ошибочно зачисленные на ИНН третьего лица, пошли в оплату его задолженности, или бухгалтер отказывается подать заявление о зачете, попросите вернуть деньги на ЕНС.

Это можно сделать через пополнение счета или оплату по платежному поручению с указанием ИНН компании, допустившей ошибку.

Как исправить ошибки в платежке со статусом 02 — перечисление на конкретные КБК

Исправить ошибки, которые допустили в платежном поручении на оплату налога по конкретным КБК, можно двумя способами:

1. Подать уведомление об исчисленных суммах налога.

Но в этом случае организация лишится права оплачивать налог платежными поручениями на конкретный КБК платежа. То есть в дальнейшем ей придется подавать уведомления, переходные положения для нее действовать уже не будут.

2. Подать заявление о зачете и, при необходимости, об отмене зачета.

Если ошибка привела к тому, что налоговая инспекция зачислила платеж на КБК другого налога или на ЕНС, подайте заявление о зачете, чтобы направить деньги на правильный КБК.

Разберем подробнее, как исправить ошибки, допущенные в платежке на уплату налогов на конкретные КБК.

Ошибка в сумме налога

Если бухгалтер указал в платежке по конкретному КБК сумму налога в меньшем размере, нужно составить еще одно платежное поручение на недостающую разницу.

Если компания перечислила деньги на уплату налога в большем, чем нужно размере, разница отразится на ЕНС в виде положительного сальдо, которое можно будет:

Оставить на ЕНС для дальнейшего списания в счет оплаты налогов и взносов.

Зачесть в счет будущих платежей с помощью заявление о зачете.

Вернуть на рачетный счет в банке.

Ошибка в статусе налогоплательщика

При оплате налогов платежкой на конкретный КБК в поле 101 указывается значение «02».

Если в этом реквизите ошибочно указали значение «01» вместо «02», нужно подать уведомление об исчисленных суммах налога с указанием КБК налога, на который перечисляются деньги, или подать заявление о зачете.

Если компания хочет до конца года продолжить платить налоги с помощью платежки на конкретные КБК вместо сдачи уведомления, нужно воспользоваться вторым вариантом — направить в налоговую заявление о зачете. В этом случае она не потеряет право на оплату налога платежкой со статусом «02».

Ошибка в реквизитах получателя платежа

Если ошибка допущена в таких реквизитах получателя платежа, как его ИНН или КПП — ничего исправлять не нужно. Эта ошибка не повлияет на зачисление денег в счет уплаты налога на конкретный КБК.

Однако, нужно убедиться, что деньги поступили на счет, а не попали в невыясненные платежи.

Ошибка в банковских реквизитах получателя платежа

Как и в случае с перечислением денег на ЕНС с помощью ЕНП, неверно указанный номер счета получателя платежа (Федерального казначейства) является критичной ошибкой. Она приведет к тому, что деньги не попадут на единый налоговый счет организации и «повиснут» в невыясненных платежах.

Обязанность по уплате налога будет считаться неисполненной и, если на ЕНС компании недостаточно денег для оплаты налога, на образовавшуюся задолженность начнут начисляться пени.

Чтобы исправить ошибку, организации нужно:

Повторно оплатить налог — указать в платежке верный номер счета.

Вернуть деньги, зачисленные на другой счет — направить в ИФНС заявление в свободной форме.

Ошибка в периоде, за который уплачивается налог

Порядок исправления этой ошибки зависит от того, какой период был указан в платежке.

Более ранний или поздний период.

Если в платежке по ошибке указали более ранний или поздний период, нужно предоставить в ИФНС уведомление, в котором указать верный период.

Чтобы не потерять право на уплату налога на конкретный КБК, вместо сдачи уведомлений, организация может подать 2 заявления: одно на отмену зачета, которым будет снята «бронь» с лишних денег, зарезервированных на НДФЛ, и второе — на зачет денег по верному периоду.

Несуществующий период.

Потребуется сдать уведомление об исчисленных суммах налога или заявление о зачете, с указанием КБК и периода, на которой направляются деньги.

Ошибка в КБК

При оплате налога платежными поручениями с кодом «02» указывается конкретный КБК платежа.

Порядок исправления ошибки зависит от того, какой КБК указали в платежке:

КБК единого налогового счета.

Деньги попадут на ЕНС, но не будут зарезервированы на конкретном КБК. Тогда потребуется сдать уведомление или подать заявление о зачете.

Второй вариант предпочтительнее для компаний, которые хотят сохранить право оплаты налога платежкой вместо сдачи уведомлений об исчисленных суммах налога.

КБК другого платежа.

Если деньги по платежке зачислили на другой КБК, сдайте корректирующее уведомление или два заявления.

В уведомлении нужно заполнить два блока «Данные» на второй странице документа. В первом блоке укажите неверный КБК и сумму платежа «0», во втором — верный КБК и корректную сумму налога.

Для сохранения права на оплату налогов платежей со статусом «02» составьте 2 заявления: одно об отмене зачета и второе — на зачет денег по верному коду.

Неверный КБК.

Если в платежке указали несуществующий КБК, деньги все равно попадут на ЕНС, но не будут зарезервированы за конкретным налогом. Потребуется сдать уведомление или заявление о зачете.

Ошибка в ОКТМО

В поле ОКТМО платежки на оплату налога по конкретному КБК нужно указывать код территории, на которой аккумулируются деньги от уплаты налога. Если этот код указали неверно, исправить его можно тем же способом, что и при ошибке, допущенной в КБК, а именно:

Сдайте корректирующее уведомление с заполнением двух блоков «Данные» на второй странице документа.

Направьте в налоговую инспекцию заявление о зачете.

Корректирующее уведомление в таких случаях можно не сдавать, если после оплаты налога платежкой компания предоставила отчетность по налогу.

Ошибка в ИНН налогоплательщика

Ошибка, допущенная в ИНН налогоплательщика, является критичной, так как деньги не попадают на счет компании.

Чтобы исправить такую ошибку, налогоплательщик должен:

Повторно оплатить налог платежным поручением со статусом «02» или через пополнение ЕНС.

или

Уточнить платеж, если деньги не пошли в счет оплаты задолженности третьего лица и имеется его письменное согласие.

или

Попросить бухгалтера организации вернуть ошибочно перечисленные деньги на ЕНС плательщика.

Какие ошибки не помешают зачислить деньги на ЕНС

Некритичными считаются практически все ошибки, кроме зачисления денег на ИНН другого лица и на другой счет Федерального казначейства.

Ошибки в сумме налога, статусе плательщика, в реквизитах получателя платежа (кроме номера счета), в периоде и КБК налога, а также в ОКТМО не повлекут серьезных последствий. Деньги, полученные по уведомлению с указанными ошибками, попадут на ЕНС компании, чей ИНН указан в платежке. Далее налоговая спишет их в счет оплаты налога по уведомлению или на основании предоставленной отчетности.

Но если ошибка допущена в ИНН компании или в счете Федерального казначейства, деньги на ЕНС плательщика не поступят, а обязанность по уплате налога не будет исполнена.

Как проверить, поступил ли платеж на ЕНС в счет уплаты налогов

Проверить зачисление денег в счет уплаты налогов на ЕНС можно несколькими способами:

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС — в разделе «ЕНС».

В бухгалтерской учетной программе.

Из справки о принадлежности сумм ЕНП.

Получить эту справку можно в личном кабинете, по ТКС, по почте или обратившись в налоговую лично. Срок подготовки документа — 5 рабочих дней.

Форма и формат заявления на получение справки утверждены приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@.

Будут ли пени по налогу, если из-за ошибки деньги попали в бюджет, но не на тот КБК

Нет. Ошибка в указании кода бюджетной классификации не повлияет на зачисление денег на ЕНС. При наступлении срока уплаты, налоговая спишет деньги со счета, даже если они зарезервированы под другой налог.

Если же налогоплательщик допустил ошибку в своем ИНН или номере счета получателя средств, и деньги на его ЕНС не поступили, то обязанность по уплате налога будет считаться неисполненной, и на возникшую в связи с этим задолженность будут начисляться пени.

Как избежать риска уплаты налога с ошибкой

Ошибки при оплате налогов в ряде случаев могут привести к негативным последствиям.

Некритичные ошибки исправляются с помощью подачи в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога или заявления о зачете.

Критичные — потребуют повторной оплаты налога и возврата ошибочно перечисленного платежа. В обоих случаях бухгалтерии придется потратить дополнительное время и силы на устранение последствий от этих ошибок.

Исключить вероятность некорректной уплаты налога можно, передав функции бухгалтерского и налогового учета внешнему провайдеру. Это:

Избавит компанию от риска совершить ошибки при оплате налогов и доначислений.

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