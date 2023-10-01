Меняете схему работы с нерезидентом? Рассказываем, о чем нужно помнить

Начиная с 2022 года в вопросах выбора структуры сделок и цепочек операций с товарами и услугами бизнес стал куда больше внимания уделять вопросам расчетов, таможенного декларирования и фактической возможности доставить товар.

Бизнес интересует, пройдет ли платеж, будет ли возможность исполнить сделку. При этом новые алгоритмы работы разрабатываются и внедряются очень быстро, пока они работают и доступны. По этой причине налоговым вопросам, особенно вопросам международного налогообложения, уделяется все меньше времени.

Эта тенденция только нарастает и предпосылок для изменения вектора работы пока нет.

Эксперты СберРешений помогут проверить возможность проведения платежа с участием нерезидента, подобрать банк для работы с контрагентом, а при необходимости — открыть компанию или банковский счет в государстве, не включенном в список недружественных.

Оперативное изменение цепочек сделок в современных условиях часто становится борьбой за выживание. Выбирая между сделкой с риском и закрытием, бизнес выбирает новые сделки. Все большее распространение получают посреднические услуги в работе с нерезидентами, открытие зарубежных счетов, дочерних компаний. Это расширяет возможности для платежей за границей.

Что часто остается без внимания

Международный бизнес и крупнейшие российские компании уже давно знакомы и занимаются вопросами трансфертного ценообразования и контролируемых сделок (раздел V.1 НК). Однако средний и малый бизнес традиционно с этим регулированием не сталкивался.

Наиболее популярных основания для попадания сделок под особый контроль три:

До 2022 года малому и среднему российскому бизнесу не требовалось открывать свои или аффилированные к ним компании за границей. Если необходимо, они делали закупки у нерезидентов напрямую или через независимых посредников (дилеров, дистрибьюторов и тд).

В новой реальности очень многие компании открыли дочки в странах СНГ, ОАЭ, Китае, Турции, Сербии и т.д. Итоги таких регистраций разные. Кто-то открыл только фирму и не смог открыть счет. Кто-то открыл и счет, но не смог проводить платежи. Однако многие предприниматели все-таки нашли инструменты для продолжения работы.

Чаще всего компания-посредник выступает либо перепродавцом (товаров или услуг), либо агентом. Причем чаще всего все-таки перепродавцом.

В связи с этим вполне вероятно, что эта дочерняя компания (даже без формальных признаков аффилированности, но фактически будучи таковой) будет иметь оборот более 120 млн рублей в год с российской материнской компанией.

Это будет означать контроль за ценообразованием, необходимость подготовки уведомлений о контролируемых сделках (ст. 105.16 НК) и документации с обоснованием цены (ст. 105.15 НК).

Кроме большого объема работы, подготовка таких документов — это достаточно дорого. Также нужно заранее закладывать маржинальность сделок в ценообразование с взаимозависимым лицом. Вывести всю прибыль в РФ (или другую страну СНГ) и делать сделки со своими компаниями в ноль — крайне рисковая стратегия, которая приведет к недоимкам и штрафам в одной из стран.

Еще одна тенденция и следствие перестройки экономических связей — увеличение объема сделок с компаниями с местом регистрации в оффшорных зонах. Список утвержден приказом Минфина от 05.06.2023 № 86н. В него включены ОАЭ, Маврикий, которые часто используются в текущих схемах работы.

Сделки с компаниями из этих стран с оборотом от 120 млн рублей автоматически попадают в перечень контролируемых, несмотря на возможное отсутствие взаимозависимости. Такие сделки также придется декларировать в уведомлениях, готовить документацию, проводить анализ цен.

Эксперты СберРешений помогают компаниям подготовить уведомления и документацию по контролируемым сделкам, проводят предварительный анализ и дают консультации по ценообразованию по таким сделкам.

Во время изменения товарно-денежных цепочек мы рекомендуем уделять внимание вопросам национального и международного налогообложения. Даже небольшой предварительный анализ налогового эксперта можем помочь избежать существенных рисков в будущем.

Автор: Иван Катышев, владелец продукта юридических и налоговых консультаций СберРешений.

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8KCrHX