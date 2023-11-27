Образование в карточке гражданина, подлежащего воинскому учету в организации (форма N 10)

После того как ведение воинского учета в организации стало необходимо осуществлять в отдельной форме, а не в личной карточке по унифицированной форме № Т-2, принципы внесения информации о полученном работником образовании следует применять и для карточки гражданина, подлежащего воинскому учету в организации (форма № 10).

Что важно знать:

Воинский учет призывников и военнообязанных в организациях осуществляется по карточкам гражданина, подлежащего воинскому учету в организации, форма № 10 (Инструкция об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета, утвержденная приказом Министра обороны от 22.11.2021 № 700, далее — Инструкция). Согласно п. 32 Инструкции у работника, в том числе уточняется информация об образовании. Согласно п. 33 Инструкции данные об образовании вносятся на основании подтверждающих документов. Документами об образовании могут быть — диплом, аттестат, удостоверение, свидетельство и т.д. Образование может быть следующих уровней — среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее образование — специалитет, магистратура, высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.

В большинстве случаев вышеприведенной информации достаточно, для заполнения карточки гражданина, подлежащего воинскому учету в организации по форме № 10.

Однако, иногда у ответственных за воинский учет в компании возникают дополнительные вопросы. Например, как внести информацию об образовании, если у работника их несколько. На законодательном уровне не установлено как следует поступать в этом случае.

В п. 13 Инструкции указано, что при заполнении справки взамен военного билета, если гражданин окончил несколько образовательных организаций, то указывается только та из них, которая дает более высокий уровень образования. Полагаем можно применять этот принцип и для заполнения информации в карточке гражданина, подлежащего воинскому учету в организации по форме № 10. Например, работник предоставил 2 диплома при приеме: бакалавра и магистра. В карточку гражданина, подлежащего воинскому учету в организации по форме № 10 вносится информация о дипломе магистра.

Второй вариант в данной ситуации — это внесение информации об образовании непосредственно связанной с работой данного сотрудника. Например, при трудоустройстве программист предоставил 2 диплома: юриста и программиста. В карточку гражданина, подлежащего воинскому учету в организации по форме № 10 вносится информация о дипломе программиста.

Образование позволяет оценить уровень знаний и навыков работника, что в свою очередь влияет на способность выполнять те или иные задачи. Рекомендуем вносить сведения об образовании в карточку гражданина, подлежащего воинскому учету в организации по форме № 10 в четком соответствии с предоставленными документами и в соответствии с требованиями законодательства.

Если в компании не ведется воинский учет, или ведется некорректно, то на организацию могут быть наложены административные штрафы по ст. 23.11 КоАП. Доверьте постановку и ведение воинского учета команде профессионалов СберРешений. Получите помощь в организации ведения воинского учета и сопровождение по любым возникающим вопросам.

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