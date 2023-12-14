Диалог с иностранцем по открытию бизнеса в РФ

Мы часто встречаемся с представителями иностранных компаний, которые хотят оформить свое присутствие на рынке России.

Чаще всего запрос от такого нерезидента выглядит следующим образом:

У нас есть компания в такой-то стране и сеть филиалов и дочерних компаний в других странах. Мы уже работаем на рынке РФ через своих партнеров/дистрибьюторов, но сейчас хотим закрепиться на рынке самостоятельно, чтобы увеличить объемы продаж, расширить ассортимент и т.д. (цели могут быть разными).

Ниже мы приводим примерный диалог клиента – представителя такой компании и юриста СберРешений.

Мы хотим открыть филиал нашей иностранной фирмы в РФ.

Пожалуйста, скажите, для какой цели вам нужен филиал? Мы задаем этот вопрос для того, чтобы помочь вам выбрать более подходящую форму бизнеса.

Если кратко, есть 4 наиболее популярные формы работы бизнеса нерезидентов в России:

1. Филиал иностранной фирмы;

2. Представительство иностранной фирмы;

3. Дочерняя компания с иностранным участием;

4. Нерезидентский счет иностранной фирмы в РФ.

Разница между этими формами существенная. Если открыться без предварительного анализа, можно потерять до полугода времени на перезапуск в новую форму.

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Итак, очень кратко: филиал и представительство подойдут компаниям из списка «дружественных стран». При этом филиал может заниматься любой коммерческой деятельность (не рекомендуемо только для экспорта и импорта). Представительство – для маркетинга и рекламы, расходных операций в стране, можно нанять сотрудников и офис. Все что может представительство, может и филиал. Часто представительство выбирают для целей сертификаций товаров, регистраций препаратов и т.д., которые требуются для специальных видов товаров, но поставки при этом проходят от лица самой иностранной компании.

Дочерняя компания нужна, если планируется масштабная коммерческая деятельность, получение выручки от местных клиентов. Это единственная удобная форма работы, если вы планируете самостоятельно вести экспортную-импортную деятельность в стране и взять на себя таможенные формальности (вместо ваших клиентов). Кроме того, сделки с российскими клиентами на территории страны не подлежат валютному контролю, что снимет головную боль у ваших клиентов.

Последняя опция – нерезидентский счет. Фактически в этом случае иностранная компания не имеет юридического присутствия в стране. Счет позволяет принимать и отправлять деньги внутри России. Обязательно проверяйте заранее в какие иностранные банки ваш российский банк, где вы планируете открыть счет, сможет отправлять/принимать платежи.

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Эту опцию выбирают компании, которые имеют прямые контракты с российскими клиентами, но испытывают сложности в приеме от них платежей на счета в иностранных банках. В этом случае, поскольку компания не открывает в России ни дочернюю фирму, ни филиал или представительство, у нее нет возможности нанимать сотрудников. Импортно-экспортная деятельность возможна, но контрагентом по-прежнему будет выступать сама иностранная компания. Соответственно, склад невозможен, таможенные формальности – на покупателе.

Оу, спасибо, мы не знали. Мы думали нам нужен филиал, но похоже подойдет только дочерняя компания, поскольку мы хотим сохранить и расшить объем поставок в Россию (бизнес связан с оборудованием).

Да, дочерняя компания вам больше подойдет. Тогда вы сможете закупать товары из головного офиса и продавать их в России, арендовать склад и управлять складскими запасами, избавить своих клиентов от таможенных формальностей и валютного контроля.

Однако, некоторые компании выбирают другой путь: сохраняют прямые контракты иностранной компании с покупателями, но дополнительно открывают в России представительство, которое осуществляет промотирование, рекламу, поддержание интереса к бренду и конкретным товарам. В этом случае представительство не участвует в заключении и согласовании сделок с клиентами, не декларирует товары и не имеет складских запасов.

Да, все понятно. Работа через представительство – тоже неплохой вариант. Фактически первые 6-12 месяцев мы будем работать в режиме такого представительства, поэтому давайте откроем его, а потом переведем его в дочернюю компанию.

Это логично, ведь нужно время на запуск процессов. Однако, обратите внимание, что перевести представительство в дочернюю компанию не так-то просто. Фактически нужно закрыть представительство и открыть компанию. На открытие представительства обычно уходит 1,5 -2 месяца, на закрытие 3-4 месяца. На открытие компании 1 месяц, а на закрытие 6-12 месяцев.

То есть нет большого смысла открываться в форме представительства, чтобы потом перейти в дочернюю компанию. Мы рекомендуем сразу открывать целевую форму бизнеса.

Отличный совет! Он явно сэкономит нам деньги и время. Хорошо, значит дочерняя фирма. Как нам открыться?

Надо определиться еще с несколькими вопросами:

1. Выбран ли у вас офис, на какой адрес компания будет открываться? Если большой физический адрес не требуется, можно подобрать аренду рабочих мест с правом регистрации адреса, либо просто небольшое помещение.

2. Кто будет руководителем компании в России, какое у него гражданство и где он будет проживать?

3. Кто будет выступать учредителем (компания или физическое лиц, резиденты каких стран)?

С офисом понятно, мы ведем переговоры с арендодателем. Офис выбран, предоставим вам контакты для решения регистрационных формальностей, а также просим помочь с проверкой и заключением договора аренды. Мы хотели бы назначить директором иностранного гражданина, он уже живет в России, работает сейчас в другой компании.

Отлично, значит регистрируем компанию сразу на адрес будущего офиса, все регистрационные вопросы мы решим с арендодателем.

Оформление директором иностранца на время открытия компании может быть сопряжено с риском ответственности. Если сразу назначить его директором, он окажется в должности без разрешения на работу, это может быть рассмотрено как миграционное правонарушение как для компании, так и для директора. Ответственность суровая как по размеру штрафам, так и возможной депортации. На период регистрации фирмы и нескольких месяцев после безопаснее оформлять директором лицо с местным гражданством. В дальнейшем мы сопроводим процесс оформления разрешения на работу, возможно – визы для иностранца и проведем регистрацию смены директора.

Это ценная информация. Да, у нас есть местное второе доверенное лицо, которое может выполнять функции директора на время старта. Учредителем компании будет наша иностранная фирма на 100%.

Отлично, сколько акционеров у этой иностранной фирмы?

Один, наша холдинговая компания. А почему вы спрашиваете?

Мы рекомендуем выбрать иную компанию, в которой участвует более одного собственника. Это спорный момент в законодательстве, но есть риск отказа в регистрации, если у учредителя в свою очередь один собственник. Либо возможно добавить вторым учредителем в российской компании физическое лицо, например, бенефициара.

Отлично, мы укажем бенефициара на 1% участия.

Это подходит.

Сколько займет процесс открытия фирмы?

Ориентируйтесь на 1-1,5 месяца. На последующее оформление документов для иностранного гражданина – еще примерно 2 месяца.

Можно ли сократить срок?

Разумеется, в основном он зависит от скорости оформления документов в головном офисе, их легализации/апостилирования, а также способа их последующей доставки. Соответственно, сократить срок можно за счет быстрой работы с документами юристами головного офиса, более срочных тарифов при процедурах легализации, более срочной доставки (или отправки личного курьера с документами).

Понятно, думаю мы сможем это организовать. Спасибо за консультацию, давайте начинать работу.

Мы свяжемся с вами для сбора данных и старта работы. А после открытия компании организуем процесс бухгалтерского и налогового учета и примем компанию на аутсорсинг, при необходимости.

Для расчета тарифов на сопровождение уже открытого бизнеса оставьте заявку.

Автор: Катышев Иван, владелец продукта юридических и налоговых услуг

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