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Что писать в платежках, чтобы не вызвать вопросов у банка и ФНС

Полнота и корректность назначения платежа влияют на риск блокировки счета банком, возникновения претензий у налоговых инспекторов и правильности разнесения платежа получателем. Что писать в назначении платежа в платежном поручении. Как правильно заполнять платежку, чтобы не допустить ошибок и как можно исправить. Примеры.
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Что писать в платежках, чтобы не вызвать вопросов у банка и ФНС
Иллюстрация: СберРешения

Что значит «назначение платежа» в платежном поручении

Поле 24 «назначение платежа» предназначено для раскрытия сути денежного и основания перевода вне зависимости от того, кто и кому перечисляет деньги. Важность этого поля одинакова при расчетах между юрлицами, при выплате заработной платы и при перечислении налогов и взносов и т.д.

Зачем заполнять платежное поручение

Информация в платежном поручении говорит получателю платежа, за что плательщик перевел ему деньги. Роль содержимого назначения платежа усиливается:

●      Когда речь идет о перечислении в бюджет — недостаточность или отсутствие информации в 24 поле приводит к зависанию платежа в числе невыясненных поступлений и недоимке по налогам и взносам.

●      Если между контрагентами заключено несколько договоров одновременно, из назначения платежа получатель узнает, по какому именно договору поступила оплата.

Для плательщика информация в 24 поле — подтверждение факта оплаты за конкретную услугу, товар или иное обязательство при возникновении споров с получателем средств.

Обслуживающий банк также уделяет внимание назначению платежа. Если оно будет содержать мало информации, банк вправе запросить документы, подтверждающие легальность сделки, так как 115-ФЗ обязывает банки препятствовать отмыванию доходов, финансированию терроризма и экстремизма.

А ФНС учитывает содержимое 24 поля, когда принимает решение о правомерности уменьшения налоговой базы компании или предпринимателя, так как все расходы для целей налогообложения должны быть обоснованы.

Виды назначений платежа

В платежном поручении есть два «назначения платежа»:

●      поле 24 — для текстового описания платежа;

●      поле 20 — кодовое значение операции. Заполняется при перечислении денег в пользу физлиц. По значению в этом поле банк понимает, в каком объеме и можно ли вообще произвести удержание по требованию поступившего в банк исполнительного документа.

Как правильно заполнять поле «назначение платежа»

Четких правил заполнения 24 поля нет, но есть общие рекомендации, а также нюансы в зависимости от характера перечисления:

●      Длина поля — 210 символов, поэтому отправителю денег часто приходится сокращать слова. Главное — не исказить суть операции.

●      При расчетах за товары, работы и услуги необходимо указать реквизиты документа-основания (договора, контракта) и первичного документа (счета, акта) возникновения обязательства, а также прописать наименование предмета сделки.

●      Если плательщик перечисляет регулярный платеж, то в назначении платежа также можно указать период, за который осуществляется оплата. Так проще проводить сверку расчетов как с ФНС, так и с поставщиком.

●      При перечислении налогов за третье лицо помимо прочего укажите ИНН, КПП и наименование налогоплательщика, за кого оплачиваете .

●      В каждом платежном поручении необходимо выделять сумму НДС, или ссылку на то, что налог не уплачивается. В последнем случае формулировки могут быть разными: «Без НДС», «НДС не облагается».

●      Если ИП делает перевод денежных средств с бизнес-счета на личный, важно отразить, что это именно доходы от бизнеса, а не заработная плата. В противном случае ФНС может потребовать уплату зарплатных налогов, а также предоставление соответствующей отчетности.

●      При перечислении зарплаты работникам по реестру, в назначении платежа нужно указать дату и номер реестра. По этим данным соотносит платежное поручение с загруженным реестром и распределяет деньги между сотрудниками.

Часто предприниматели формируют платежи самостоятельно, по незнанию допуская в них ошибки, которые приводят к негативным последствиям. В итоге приходится тратить время на разблокировку счета или подготовку уточняющего письма. Профессионалы СберРешений готовы взять на себя ведение учета полностью или отдельных его участков. Специалисты окажут поддержку бизнесу любого масштаба, проконсультируют и сопроводят при прохождении налоговых проверок, подскажут, как исправить ошибки и всегда ответят за свои.

Как внести изменения в назначение платежа

Порядок исправления назначения платежа зависит от того, исполнил ли уже банк поручение, или еще нет:

●      Если банк еще не провел платеж, бухгалтер может отозвать платежное поручение. Взамен отозванного, нужно направить новое с корректным назначением платежа.

●      Если банк исполнил поручение, то дальнейшая корректировка назначения платежа через банк невозможна. Для внесения изменений в текст платежа необходимо направить письмо в адрес получателя с указанием даты и номера корректируемого документа и просьбой считать верным новое назначение платежа.

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Частые ошибки

Чаще всего при формировании платежного поручения бухгалтеры допускают следующие ошибки:

●      Нет информации об НДС — у ФНС могут возникнуть претензии при предъявлении налогоплательщиком налога к вычету.

●      Назначение платежа заполнено формально без ссылки на договор или первичку — такая платежка вызовет у банка подозрение в легальности сделки и может привести к блокировке счета.

●      При перечислении физлицу нет данных о характере выплаты (зарплата, оплата по договору ГПХ) — в глазах комплаенс-служб банка это незаконный вывод денег, что также грозит приостановкой движений по счету.

●      Не указано, за кого платеж, если плательщик перечисляет деньги за другое лицо — получатель платежа разнесет деньги на плательщика, а у третьей стороны будет накапливаться задолженность.

●      При выводе денег с бизнес-счета ИП не указано, что это доходы от предпринимательства — ФНС может расценить платеж как выплату зарплаты и потребовать доначисления НДФЛ и страховых взносов.

Примеры

При оплате за товары, работы или услуги:

«Оплата за поставку офисной мебели по дог. № 326 от 15.09.2023 по сч. № 1529 от 16.09.2023, НДС не облагается».

При авансировании:

«Аванс 30% за электроэнергию за ноябрь 2023 года по дог. ЭЛ189654 от 01.02.2019, в том числе НДС 4000,00».

При перечислении налогов за третье лицо:

«7227018770 // 722701001 // ООО «Альфа» // Единый налоговый платеж, без НДС».

При перечислении со счета ИП на личный счет:

«Перевод доходов от предпринимательской деятельности на личный счет № 40817123456789123456, без НДС».

Заключение

Формируя платежное поручение, плательщик должен уделять внимание не только реквизитам получателя и кодовым полям, но и правильно указывать назначение платежа. От последнего зависят возможные претензии со стороны ФНС и обслуживающего банка. Чем больше информации содержит 24 поле, тем меньше вопросов у банка и налоговой инспекции.

Неточность информации в назначении платежа может мешать идентификации платежа. Корректировка возможна, но займет время.

Не провоцировать вопросы у банка и налоговых инспекторов из-за неправильно заполненного платежного поручения можно, передав ведение бухгалтерии внешней компании. Это:

●      Избавит компанию от риска ошибок при перечислении налогов, взносов и прочих платежей в бюджет.

●      Минимизирует сомнения банка в законности платежей с точки зрения антиотмывочного законодательства

●      Позволит сэкономить время на рутинных задачах и сконцентрироваться на решении стратегических вопросов.

●      Позволит оптимизировать расходы на функции учета и отчетности.

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