Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках

Мы получаем большое количество запросов на открытие счетов российских компаний в иностранных банках в разных странах. Как правило, перед принятием решения об открытии такого счета, компания изучает вопрос о последствиях его открытия. В частности: подачу какой отчетности и какие обязанности это повлечет, как пополнять счет и осуществлять расходные операции? В этой краткой статье мы собрали основные вопросы, которые получаем от клиентов.

1. Вправе ли российская компания открыть расчетный счет в другой стране?

Да, это не запрещено (см. ч. ч. 1, 4 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон «О валютном контроле»)).

Об открытии или закрытии счета за рубежом необходимо уведомить налоговый орган в России не позднее чем через месяц (ст. 12 Закона «О валютном контроле»). Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@.

Штраф за неподачу уведомления о зарубежном счете составляет до 1 000 000 руб. (ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП).

Указанное уведомление с отметкой о подаче запросит российский банк при первом переводе денег на этот иностранный счет (ч. 4 ст. 12 Закона «О валютном контроле»).

Кроме того, компании, открывшие счета в иностранных банках, обязаны ежеквартально подавать отчеты о движении средств по ним в течение 30 дней по окончании отчетного квартала (ч. 7 ст. 12 Закона «О валютном контроле»). Форма отчета утверждена постановлением Правительства от 28.12.2005 № 819.

За непредоставление такого отчета юридическому лицу грозит штраф в размере до 50 000 руб. (ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП)

2. Вправе ли российская компания пополнять этот счет, какие есть ограничения?

Российская компания вправе пополнять счет в иностранном банке в иностранной валюте или в российских рублях путем переводов со счетов в российских банках. Иные случаи пополнения счета перечислены в законе (например, проценты от вкладов в этих банках, минимальные взносы при открытии счета, переводы со счетов российских компаний в российской валюте и т.д., см. п. 5, п. 5.1 ст. 12 Закона «О валютном контроле»).

Дополнительные ограничения могут быть установлены местным законодательством банка-получателя.

3. Осуществляется ли валютный контроль при переводах средств на свой счет в иностранном банке и последующие переводы с него контрагентам

Валютный контроль при зачислении средств на зарубежный счет

Перевод иностранной валюты и российских рублей между российским и иностранным счетом относится к валютным операциям (пп. 9 п. 1 ст. 1 Закона «О валютном контроле»). Поэтому российский банк является агентом валютного контроля и обязан осуществлять его в отношении таких переводов.

Для этих целей банк вправе запрашивать документы, как указанные в п. 4 ст. 23 Закон «О валютном контроле», так и иные документы по своему усмотрению (письмо Центрального банка от 22.04.2022 № 12-2-3/2773).

Кроме того, иностранный банк (банк-получатель) вправе осуществлять свои меры контроля за валютными платежами согласно местному законодательству.

Валютный контроль при дальнейшем распоряжении зачисленными на зарубежный счет средствами

Иностранные банки не являются агентами валютного контроля и не уполномочены осуществлять валютный контроль в понимании российского законодательства (ч. ч. 2, 3 ст. 22 Закона «О валютном контроле»).

Однако в каждом банке действует своя комплаенс — служба, и платежи так или иначе проверяются согласно местным законам и правилам банка.

При этом, при анализе возможных входящих и исходящих платежей по иностранному счету российской компании необходимо проверять правомерность операции согласно российскому Закону «О валютном контроле». В особенности это касается операций между российскими компаниями с использованием зарубежного счета (перечень таких допустимых операций ограничен законом, см. п. 1 ст. 9 Закона «О валютном контроле»).

Государственные органы обмениваются информацией, поэтому нарушения, допущенные в другой стране, могут стать известны в стране регистрации компании. Например, подп. 2 п. 5 Протокола о мерах, направленных на проведение согласованной валютной политики (приложение № 15 к Договору о Евразийском экономическом союзе), говорит о том, чтоуполномоченные органы валютного контроля стран-участниц ЕАЭС осуществляют взаимодействие в виде сотрудничества по предупреждению, выявлению и пресечению нарушения законодательства государств-членов их резидентами при осуществлении ими валютных операций, включая обмен информацией, в том числе на основании запросов уполномоченных органов валютного контроля, об операциях, проведенных с нарушением валютного законодательства.

Информация от банка, зарегистрированного вне территории страны-участницы ЕАЭС может быть предоставлена, если это предусмотрено международным договором.

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