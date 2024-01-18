СберРешения
Логотип СберРешения
СберРешения
Валютные операции

Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках

Мы получаем большое количество запросов на открытие счетов российских компаний в иностранных банках в разных странах. Как правило, перед принятием решения об открытии такого счета, компания изучает вопрос о последствиях его открытия. В частности: подачу какой отчетности и какие обязанности это повлечет, как пополнять счет и осуществлять расходные операции? В этой краткой статье мы собрали основные вопросы, которые получаем от клиентов.
51 15
Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках
Иллюстрация: СберРешения

1. Вправе ли российская компания открыть расчетный счет в другой стране?

Да, это не запрещено (см. ч. ч. 1, 4 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон «О валютном контроле»)).

Об открытии или закрытии счета за рубежом необходимо уведомить налоговый орган в России не позднее чем через месяц (ст. 12 Закона «О валютном контроле»). Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@.

Штраф за неподачу уведомления о зарубежном счете составляет до 1 000 000 руб. (ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП).

Указанное уведомление с отметкой о подаче запросит российский банк при первом переводе денег на этот иностранный счет (ч. 4 ст. 12 Закона «О валютном контроле»).

Кроме того, компании, открывшие счета в иностранных банках, обязаны ежеквартально подавать отчеты о движении средств по ним в течение 30 дней по окончании отчетного квартала (ч. 7 ст. 12 Закона «О валютном контроле»). Форма отчета утверждена постановлением Правительства от 28.12.2005 № 819.

За непредоставление такого отчета юридическому лицу грозит штраф в размере до 50 000 руб. (ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП)

2. Вправе ли российская компания пополнять этот счет, какие есть ограничения?

Российская компания вправе пополнять счет в иностранном банке в иностранной валюте или в российских рублях путем переводов со счетов в российских банках. Иные случаи пополнения счета перечислены в законе (например, проценты от вкладов в этих банках, минимальные взносы при открытии счета, переводы со счетов российских компаний в российской валюте и т.д., см. п. 5, п. 5.1 ст. 12 Закона «О валютном контроле»).

Запрещено переводить иностранную валюту, выплачиваемую напрямую или косвенно в виде дивидендов от российских АО или ООО, товариществ и кооперативов (Указ Президента от 05.07.2022 № 430,п. 1.3. Официального разъяснения Центрального банка от 05.09.2022 № 9-ОР).

Дополнительные ограничения могут быть установлены местным законодательством банка-получателя.

3. Осуществляется ли валютный контроль при переводах средств на свой счет в иностранном банке и последующие переводы с него контрагентам

Валютный контроль при зачислении средств на зарубежный счет

Перевод иностранной валюты и российских рублей между российским и иностранным счетом относится к валютным операциям (пп. 9 п. 1 ст. 1 Закона «О валютном контроле»). Поэтому российский банк является агентом валютного контроля и обязан осуществлять его в отношении таких переводов.

Для этих целей банк вправе запрашивать документы, как указанные в п. 4 ст. 23 Закон «О валютном контроле», так и иные документы по своему усмотрению (письмо Центрального банка от 22.04.2022 № 12-2-3/2773).

Кроме того, иностранный банк (банк-получатель) вправе осуществлять свои меры контроля за валютными платежами согласно местному законодательству.

Валютный контроль при дальнейшем распоряжении зачисленными на зарубежный счет средствами

Иностранные банки не являются агентами валютного контроля и не уполномочены осуществлять валютный контроль в понимании российского законодательства (ч. ч. 2, 3 ст. 22 Закона «О валютном контроле»).

Однако в каждом банке действует своя комплаенс — служба, и платежи так или иначе проверяются согласно местным законам и правилам банка.

При этом, при анализе возможных входящих и исходящих платежей по иностранному счету российской компании необходимо проверять правомерность операции согласно российскому Закону «О валютном контроле». В особенности это касается операций между российскими компаниями с использованием зарубежного счета (перечень таких допустимых операций ограничен законом, см. п. 1 ст. 9 Закона «О валютном контроле»).

Государственные органы обмениваются информацией, поэтому нарушения, допущенные в другой стране, могут стать известны в стране регистрации компании. Например, подп. 2 п. 5 Протокола о мерах, направленных на проведение согласованной валютной политики (приложение № 15 к Договору о Евразийском экономическом союзе), говорит о том, чтоуполномоченные органы валютного контроля стран-участниц ЕАЭС осуществляют взаимодействие в виде сотрудничества по предупреждению, выявлению и пресечению нарушения законодательства государств-членов их резидентами при осуществлении ими валютных операций, включая обмен информацией, в том числе на основании запросов уполномоченных органов валютного контроля, об операциях, проведенных с нарушением валютного законодательства.

Информация от банка, зарегистрированного вне территории страны-участницы ЕАЭС может быть предоставлена, если это предусмотрено международным договором.

В СберРешения можно обратиться для консультаций и сопровождения процессов открытия счетов в наиболее популярных юрисдикциях: Казахстан, Беларусь, Китай, Армения, Киргизия, ОАЭ. Наши юристы также помогут с подачей уведомлений об открытии, закрытии счетов, отчетности КИК, консультациями по режиму использования иностранных счетов.

Телеграм-канал СберРешений

ВКонтакте

Юридическое и налоговое сопровождение

Обеспечим комплексную юридическую поддержку в области налогового, трудового, договорного, корпоративного права

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8KDUN1

Начать дискуссию

Пользователи интернета

Android просит удалить приложение 2ГИС

Встроенный защитный сервис определяет навигационное приложение 2ГИС как вредоносное, но софт полностью безопасен. Уведомления могут приходить потому, что такой программы нет в Google Play.

22
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Законопроекты

😡Давно новых реестров не было. Вот вам, получите

Есть в стране Положение о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», которая утверждена Правительством РФ в 2021 году (постановление № 956). Поэтому надо утвердить правила ведения единого реестра объектов статистического наблюдения.

13
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн

Как организовать работу с персональными данными внутри организации в 2024

Все компании без исключения получают и обрабатывают персональные данные. Причем сталкиваются с ними еще до трудоустройства нового сотрудника, на этапе подбора персонала.

Как организовать работу с персональными данными внутри организации в 2024
20
Банки

Банки и ЦБ нашли решение для создания единого QR-кода

ЦБ планирует создать единый QR-код для оплаты покупок. До конца первого квартала 2024 года планируют утвердить план, как будут внедрять этот код.

39
Регулирование аудиторской деятельности

«Росэкспертизу» исключили из реестра аудиторов

За нарушения требований, связанных с независимостью аудиторских организаций, «Росэкспертизу» исключили из списка аудиторов.

5
90
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Корпоративные карты

Что можно и что нельзя оплачивать с помощью бизнес-карты. Ее плюсы и минусы

Корпоративная карта фактически заменила в организациях чековую книжку и наличные деньги. Однако это не просто дебетовая карта, которой мы привыкли расплачиваться в супермаркете. Корпоративной картой нужно уметь грамотно пользоваться, чтобы получать максимум выгоды. 

Что можно и что нельзя оплачивать с помощью бизнес-карты. Ее плюсы и минусы
31
Логотип СберРешения
СберРешения
Валютные операции

Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках

Мы получаем большое количество запросов на открытие счетов российских компаний в иностранных банках в разных странах. Как правило, перед принятием решения об открытии такого счета, компания изучает вопрос о последствиях его открытия. В частности: подачу какой отчетности и какие обязанности это повлечет, как пополнять счет и осуществлять расходные операции? В этой краткой статье мы собрали основные вопросы, которые получаем от клиентов.

Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках
51

Записи вебинаров

715
Новые видео от экспертов каждый день
Бухгалтеры

⚡️Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по всем изменениям-2024 для бухгалтера в подарок!

Открываем новые возможности с Клерк.Премиум: подписка на 12 месяцев от 9 685 рублей + курс повышения квалификации в подарок!

29
Антимонопольное право

ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц

Поставщики допустили необоснованный рост оптово-отпускных цен на куриные яйца. Компаниям грозят оборотные штрафы на нарушение антимонопольного законодательства.

1
94
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

⚖️Не всё то, что подгузник, куда дети писают. Но это неточно…

Налоговая инспекция отказала компании в вычетах по НДС в связи с тем, что подгузники, которые продавал налогоплательщик, содержат иные материалы несмотря на то, что стандартами производства допускается наличие иных кроме бумаги составляющих.

33
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно провести смену директора и оформить СЗВ-ТД?

Доброе утро, кто занимался сменой генерального директора, как проводить СЗВ-ТД? Можно ли таким способом воспользоваться?

6
69
Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Самозанятые

Самозанятые в фитнес-центре. Это работники или исполнители по ГПД?

На этот вопрос ответил АС Дальневосточного округа в Постановлении от 08.12.2023 по делу № А04-2860/2023.

Самозанятые в фитнес-центре. Это работники или исполнители по ГПД?
39
Электронные подписи

Пользователи личных кабинетов ФНС могут продлить электронную подпись дистанционно

Если срок действия электронной подписи еще не истек, то сертификат можно продлить без визита в налоговую через личный кабинет налогоплательщика.

121
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Налоговые проверки

5 мифов о налоговых проверках

Откуда появляются мифы о работе ФНС? Зачастую даже самые нереалистичные «байки» крепко приживаются в народе, передаются из уст в уста, обрастая новыми подробностями. В результате налогоплательщик не просто вводится в заблуждение, а теряет реальные деньги и время из-за недостоверной информации.

5 мифов о налоговых проверках
1
94
Общество

В 2024 году электромобили смогут бесплатно ездить по платным дорогам

С 19 января кабмин продлил льготный проезд для водителей электромобилей по платным участкам дорог.

59
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Отражать ли начисления облагаемые страховыми взносами?

Здравствуйте. Вопрос по персонифицированным сведениям. Отражаем начисления облагаемые страховыми взносами. Включаются ли суммы превышающие предельную величину базы?

37
Отчетность в СФР

🙆 Бухгалтеры добровольно сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) за 2023 год надо сдать до 25 января 2024 года, но не на всех сотрудников, как это было в 2022 году. Но бухгалтеры по старинке сдают на всех.

322
Банки

Банкам запретят начислят штрафы за просрочку по кредитам умерших клиентов

До тех пор, пока обязанность по уплате кредита не будет передана по наследству, банк не сможет начислять проценты за просрочку выплат.

61
Вебинары для бухгалтеров

🎓ЕНП, ФСБУ, воинский учет, налоговые проверки: самые важные вебинары для бухгалтера в январе 2024 года

Собрали для вас самые полезные вебинары будущие и в записи, которые пригодятся каждому бухгалтеру.

137
6-НДФЛ

Проверьте дату сдачи в форме 6-НДФЛ

Бухгалтеры сдают расчет 6-НДФЛ за 2023 год, а в ответ получают сообщение: «Месяц и год получения дохода больше, чем месяц и год в ДатаДок».

1
1,9 тыс.