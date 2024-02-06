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Право

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости

Важные изменения в порядке ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости вступили в силу. Они не только улучшают систему регистрации недвижимости, но и упрощают процедуру исправления реестровых ошибок.
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Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости
Иллюстрация: СберРешения

Утвержден новый порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

Приказ Росреестра от 07.12.2023 № П/0514 «Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости». Зарегистрировано в Минюсте 31.01.2024 № 77083.

Комментарии экспертов

Новый Порядок устанавливает:

  • структуру реестра объектов недвижимости и объем вносимых в него сведений;

  • структуру реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества и объем вносимых в него сведений;

  • структуру реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий, территориальных зон, территорий, в отношении которых устанавливаются публичные сервитуты, территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий, территорий опережающего развития, зон территориального развития, игорных зон, лесничеств, территорий, в отношении которых принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, о государственной границе РФ, границах между субъектами РФ, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о береговых линиях (границах водных объектов), границах Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковых зеленых поясов, а также сведений о проектах межевания территорий и объем вносимых в него сведений;

  • правила внесения сведений в вышеуказанные реестры ЕГРН;

  • структуру перечней координат пунктов геодезической основы в местных системах координат, установленных в отношении кадастровых округов.

Порядок предусматривает, что ведение ЕГРН осуществляется в электронной форме с использованием ФГИС ЕГРН, оператором которой является ППК «Роскадастр» (п. 3 Порядка).

Признаны утратившими силу ранее действовавшие документы.

Новый порядок вступает в силу с 12.02.2024 г., кроме отдельных положений, вступающих в силу в ином порядке.

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Установлен новый порядок изменения сведений ЕГРН о местоположении границ земельного участка (земельных участков), местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства при исправлении реестровой ошибки

Закон от 04.08.2023 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Приказ Росреестра от 27.12.2023 № П/0565 «Об установлении порядка изменения сведений Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельного участка (земельных участков), местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства при исправлении реестровой ошибки». Зарегистрировано в Минюсте 31.01.2024 № 77079.

Комментарии экспертов

При обнаружении реестровой ошибки орган регистрации прав принимает решение о необходимости устранения ошибки и направляет указанное решение правообладателям объектов недвижимости или в государственные органы, для обеспечения исправления реестровой ошибки (ч. 6 ст. 61 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в новой редакции с учетом изменений, далее — Закон 218-ФЗ).

Правообладатель объекта недвижимости в течение 1 месяца (ранее этот срок составлял 3 месяца) представляет заявление о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости и межевой план или технический план (ч.7 ст. 61 Закона 218-ФЗ). Срок представления документов может быть продлен до 3 месяцев на основании заявления правообладателя (ч. 7 ст. 61 Закона 218-ФЗ).

По истечении указанного срока, если правообладателем соответствующего объекта недвижимости не представлены документы, орган регистрации прав вносит изменения в ЕГРН без согласия правообладателя при наличии в органе регистрации прав необходимых для этого документов, материалов (ч. 7 ст. 61 Закона 218-ФЗ).

Кроме того, согласно изменениям, при исправлении реестровой ошибки допускается (ч. 7 ст. 61 Закона 218-ФЗ):

  • увеличение площади земельного участка не более чем на 10%;

  • или уменьшение площади земельного участка не более чем на 5% относительно ранее учтенной площади земельного участка.

Ранее площадь могла отличаться не более, чем на 5%.

Порядок, утвержденный приказом Росреестра от 27.12.2023 № П/0565 (далее — Порядок), определяет правила выполнения Росреестром и ППК «Роскадастр» мероприятий, обеспечивающих исправление реестровых ошибок в случаях, установленных частями 4, 6, 8, 9, 11–16 статьи 60.2 и частями 6–7.3 статьи 61 Закона 218-ФЗ.

Согласно изменениям, в ЕГРН указываются сроки реализации мероприятий по устранению реестровых ошибок (п.16 Порядка).

Изменения в Закон 218-ФЗ вступают в силу с 01.02.2024 г.

Порядок вступает в силу с 12.02.2024 г.

Вероника Тихонравова, ведущий юрист Центра экспертизы и методологии юридической поддержки.

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