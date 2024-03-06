Особенности ученического договора: гарантии, компенсация в случае увольнения сотрудника

Работники, проходящие обучение, получают гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. После окончания обучения они возвращаются на свои рабочие места и продолжают работу в обычном режиме. Какие есть гарантии и можно ли компенсировать средства, потраченные на обучение, если сотрудник решил уволиться, — об этом расскажем подробнее.

Гарантии, предоставляемые по ученическому договору

Работникам, проходящим обучение, предоставляются гарантии по Трудовому кодексу.

Обучение по своей сути является правом работника, а не его обязанностью, работодатель может обязать работника учиться только в рабочее время и только если это обучение является обязательным вследствие прямого указания закона или такая обязанность возложена на работника трудовым договором.

Например, нельзя отправить учиться работника, которому это не нужно, а уж тем более заставлять его учиться в свободное время. Но можно договориться с работником об обучении в свободное время при его желании.

Можно заключить ученических договор, в котором будут прописаны гарантии на обучение работника в нерабочее время. В таком случае возникает следующая ситуация: работник повышает квалификацию на основании распоряжения работодателя за пределами своего рабочего времени, а значит, фактически он выполняет поручение работодателя.

В таком случае работодатель обязан производить оплату сверхурочной работы в повышенном размере, но при этом важным элементом в данной схеме является именно согласие работника на подобный режим (письмо Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37449-6-1).

Обратимся к выплатам по временной нетрудоспособности. Как указывалось ранее, работник может проходить обучение с отрывом от работы и без отрыва, и именно это условие и позволяет ответить на вопрос о выплате пособия по временной нетрудоспособности.

Согласно действующему законодательству такое пособие не назначается застрахованному лицу за период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы (пп. 1 п. 1 ст. 9 закона № 255-ФЗ).

То есть, если работник проходит обучение с отрывом от работы, он фактически освобожден от исполнения своих трудовых обязанностей, а значит, ему выплаты по временной нетрудоспособности не назначаются (Письмо ГУ МРО ФСС от 17.02.2021 № 15-15/7710-368л).

Таким образом, если работник проходит обучение без отрыва от работы, а затем возьмет больничный, необходимо продлить с ним ученический договор, а также ему положены выплаты по временной нетрудоспособности. Если же работник проходит обучение с отрывом от работы, с ним только продлевается договор.

Увольнение работника по собственному желанию после обучения

После того, как обучение завершилось, работник возвращается на свое рабочее место и работает в обычном режиме. В ученическом договоре или в трудовом договоре должно предусматриваться условие об обязанности работника отработать определенный срок у работодателя, за счет которого было проведено обучение (ч. 1 ст. 199 ТК). Но данная обязанность не исключает право работника уволиться по собственному желанию. Что же в таком случае делать работодателю, ведь получается, что средства, потраченные на обучение работника, не окупились?

Прежде всего, необходимо обратиться к самому ученическому договору, трудовому договору или дополнительному соглашению о прохождении обучения работником. В нем должна быть указана обязанность работника отработать определенный срок (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда от 17.04.2017 № 16-КГ17-3).

Профессионалы СберРешений предоставляют услуги по сопровождению споров и ведению переговоров с сотрудниками при возмещении затрат на обучение, услуги представительства интересов работодателя в судебных разбирательствах. Оставить заявку

Важно! В практике есть случаи, когда стороны просто не предусмотрели обязанность компенсации при отсутствии отработки (а точнее — предусмотрели, но указали только увольнения за нарушения трудовой дисциплины, а по заявлению работника — не указали), поэтому суд не удовлетворил требования работодателя (определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 10.11.2022 № 88-23206/2022 по делу № 2-850/2022).

Если такая обязанность предусмотрена, то в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, закрепленного договоров, работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем (ст. 249 ТК).

Уважительность причины может быть определена работодателем самостоятельно либо судом. Перечень уважительных причин нигде законодательно не закреплен (письмо Минтруда от 18.10.2017 № 14-2/В-935).

В случае, если причина будет признана неуважительной, то работник обязан возместить затраты — полученную за время ученичества стипендию, а также другие понесенные работодателем расходы (приказ Роструда от 11.11.2022 № 253 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований трудового законодательства»).

СберРешения помогут разработать и внедрить шаблоны и положения для трудовых документов, а эксперты в области трудового права найдут решение даже в сложных ситуациях, которые могут возникнуть в отношениях с сотрудниками.

Работодатель имеет право подать иск в суд с требованием возмещения расходов в случае невыполнения обязанности учеником. Например, если у работодателя есть подтверждения выполнения им обязанностей по выплате стипендии, дополнительных стимулирующих выплат, а работник не выполнил обязанность и отработал только часть периода, суд удовлетворит требования работодателя и работник обязан будет возместить затраты (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 20.01.2020 № 88-1675/2020).

Суды при оценке уважительности причины невыполнения обязанности работником по отработке обучения чаще всего обращают внимание на фактическую возможность продолжать работу.

В судебной практике есть интересное дело, где гражданина пригласили на обучение с дальнейшим трудоустройством. Он нуждался в заработке и хотел как можно скорее выйти на работу, однако дать четкого ответа по поводу сроков обучения и начала работы работодатель не смог. Позднее гражданин отчислился по собственному желанию, так как ему было необходимо содержать семью, чего он не мог делать на стипендию от обучения, затем ему пришло уведомление о необходимости погасить задолженность перед работодателем за обучение. Суд в таком случае был на стороне гражданина, посчитав такую ситуацию фактической невозможностью продолжать обучение (определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 25.01.2023 № 88-157/2023).

Таким образом, работник, прошедший обучение за счет работодателя, но не выполнивший обязанность по отработке определенного срока, должен возместить затраты при выполнении всех условий:

В трудовом договоре, ученическом договоре или в дополнительном соглашении закреплена обязанность отработать у работодателя определенный срок после завершения обучения.

Основания для увольнения, при наличии которых осуществляется возмещение, подобраны и сформулированы верно.

Работник принял решение уволиться до истечения указанного срока.

Работодатель, а при наличии спора и суд, не признал причину увольнения работника уважительной.

Выводы

Ученический договор — полезный инструмент долгосрочной мотивации кандидатов и новых сотрудников. При правильном составлении и дорогом обучении, этот инструмент — один из самых важных при удержании квалифицированных кадров.

При составлении договора нужно быть внимательным к тексту условий выплаты компенсации: верно описать основания увольнения, какие расходы компенсируются, как считаются сроки отработки и пр.

И конечно, традиционно, все ученические договоры рекомендуем согласовывать с юристами.

Эксперты СберРешений по трудовому праву оказывают следующие услуги, связанные с ученическими договорами:

Составление и проверка ученических договоров, а также трудовых договоров и дополнительных соглашений с соответствующими положениями.

Сопровождение споров и переговоров с работниками при возмещении расходов на обучение, сопровождение работодателя в суде.

Подготовка политик и положений работодателей, связанных с обучением работников.

Консультации по вопросам налогообложения выплат по ученическому договору.

Кроме того, мы проводим тренинги по вопросам права и налогов, на которые можно направить сотрудников. Можно выбрать из стандартных тренингов или мы подготовим программу под ваш запрос.

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8K9SfQ