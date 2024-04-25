Вопросы «дробления бизнеса» остаются предметом повышенного внимания налоговых органов, такие риски активно выявляются и реализуются. Рассказываем, какие признаки дробления бизнеса выявляет ФНС и что делать, если у группы компаний есть основания для разделения.

Что такое дробление бизнеса

Рано или поздно многие компании, успешно применяющие УСН, приближаются к предельным значениям — чаще всего, это показатели выручки. В таких случаях естественным может показаться создать параллельную аналогичную компанию на УСН и заключать дополнительные договоры с клиентами уже на нее.

Такие ситуации налоговые органы называют «схемами дроблением бизнеса» и считают направленными на получение необоснованной налоговой выгоды.

Искусственное дробление бизнеса — создание ситуации, при которой видимость действий нескольких юридических лиц прикрывает фактическую деятельность одного налогоплательщика. То есть происходит искусственное создание нескольких юридических лиц для соблюдения критериев, установленных для применения специальных налоговых режимов.

Идея в том, что в нормальных условиях деятельность компании уже вышла за пределы оборотов, для которых предусмотрены такие меры государственной поддержки, как, например, спецрежим УСН. В том случае, если бы вся выручка оставалась в пределах одного юридического лица, критерии УСН бы не выполнялись. Значит, искусственное разделение бизнеса компании на несколько юридических лиц не должно давать возможность применения более выгодных налоговых условий.

Для групп компаний часто есть риск вменения искусственного дробления, если будет доказано, что единственная цель появления того или иного субъекта в группе — получение налоговой выгоды.

Доказывая это, налоговый орган будет приводить доводы отсутствия самостоятельности субъектов в группе и наличия подконтрольности. Выводы о дроблении бизнеса приводят к доначислению налогов таким образом, как если бы вся или часть группы являлась единым налогоплательщиком, что приводит к утрате права на спецрежимы, оспариванию расходов, доначислению налогов, штрафов и пеней.

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Признаки дробления бизнеса

Принципы определения схем дробления бизнеса подробно сформулированы в письмах ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@. Аналогичные признаки выделены в отрицательной для налогоплательщиков обширной судебной практике, включая определение КС от 04.07.2017 № 1440-О.

В частности, налоговые органы и суды выделяют следующие критерии наличия искусственного дробления бизнеса:

Компании осуществляют аналогичный вид экономической деятельности или работают в одной сфере деятельности.

Доходы организаций, применяющих спецрежимы, находятся у верхних границ установленных лимитов, регулярно приближаются к предельным значениям.

Руководители и работники нескольких организаций совпадают.

Участники схемы несут расходы друг за друга.

Взаимозависимость компаний, их учредителей, руководителей и сотрудников разных дочерних компаний.

Общие ресурсы: сайты, арендуемые офисы (одно помещение без четкого разделения компаний), средства производства, товарные знаки.

Работники одной компании фактически выполняют работы и в пользу другой компании.

Одни и те же контрагенты (поставщики и покупатели продукции/услуг).

Контрагенты распределяются между компаниями на основании применяемой системы налогообложения (все клиенты на ОСН — компании группы на ОСН, все клиенты на УСН — компании группы на УСН).

Контрагенты и работники воспринимают компании как одно лицо, не видят различий.

Одна компания группы имеет формальный характер, не осуществляет реальной деятельности и не имеет ресурсов для нее, а служит только для перераспределения на нее части выручки.

Кратко рассмотрим несколько примеров из недавней судебной практики. В одном из дел (определение ВС от 26.04.2023 по делу № А43-3135/2021) организации доначислили крупную сумму, так как было установлено, что новое юридическое лицо было создано непосредственно перед увеличением оборотов действующей организации, то есть налогоплательщик создал взаимозависимые организации и перераспределял на них налоговые обязательства с целью их минимизации.

В другом случае ВС в определении ВС от 28.01.2020 г. по делу № А54-6162/2017 указал следующее: «Между заявителем и подконтрольными ему организациями разделение деятельности фактически отсутствует, субъекты организационно не обособлены и их деятельность является частью единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата». 14 юридических лиц были созданы в один день, учредители большинства из них ранее были сотрудниками налогоплательщика, компании имели единый сайт и логотип, одних и тех же поставщиков.

В другом деле (постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.03.2019 по делу № А53-40342/2017) было доказано, что у нескольких организаций общее руководство, осуществляющее контроль, отдел логистики, отдел продаж, складские и торговые помещений и даже сотрудники, ведущие бухгалтерский и налоговый учет. В суде было подтверждено получение необоснованной налоговой выгоды путем создания схемы «дробления бизнеса» между взаимозависимыми организациями и обществом через применение специальных режимов налогообложения.

Аналогичные ситуации можно также найти в определении ВС от 25.03.2020 по делу № А12-35912/2018, определении ВС от 09.07.2020 по делу № А12-4599/2019, постановлении АС Западно-Сибирского округа от 09.09.2020 по делу № А27-28319/2017 и других.

Вышесказанное не означает, что в группе компаний не может быть несколько лиц, применяющих спецрежимы. Однако главным условием является наличие реальной деловой цели выделения нескольких таких компаний. Если такие лица осуществляют один и тот же вид деятельности или разные, но так неразрывно связанные друг с другом, что любой клиент группы вынужден обязательно заключать договоры с каждым из таких лиц, риск «дробления бизнеса» будет существенный.

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Как избежать рисков при разделении бизнеса

Если у группы есть бизнес-обоснование для разделения, ее действия не должны признаваться направленными на получение необоснованной налоговой выгоды. Но и в таком случае важно проявлять максимальную осмотрительность и убедиться в отсутствии обстоятельств, которые могут послужить аргументами для налоговых органов.

В частности, следует убедиться в следующем:

Новая компания не занимается тем же видом деятельности и не работает в той же сфере деятельности.

Новая компания находится по другому адресу, имеет других руководителей и отдельный штат сотрудников.

Создание новой компании обосновано деловыми целями.

Создание новой компании не совпадает по времени с приближением дохода к лимитам по льготным системам налогообложения.

Если новая компания оказывает услуги другим компаниям группы, такие услуги не дублируются с функциями работников этих компаний (актуально, например, при выделении кадровых или бухгалтерских функций в отдельную компанию).

Если новая компания оказывает услуги внешним клиентам, эти клиенты не должны полностью или практически полностью пересекаться с клиентами других компаний группы, приобретение услуг новой компании не должно быть неизбежным и обязательным при приобретении услуг других компаний.

В завершение приведем пару примеров из практики, в которых суды поддержали налогоплательщика и отказались признать структуру бизнеса искусственным дроблением.

Например, впостановлении АС Западно-Сибирского округа от 21.10.2022 по делу № А46-213/2021 налоговые органы доначислили налогоплательщику более 69 млн рублей, так как, по их мнению, группа компаний фактически являлась единым хозяйствующим субъектом. К признакам дробления они отнесли:

взаимозависимость и подконтрольность лиц;

наличие единого сайта в Интернете с общим телефоном справочной службы, единой системой заказа;

расчетные счета в одних и тех же банках;

перемещения части работников в определенный период из одной организации в другую без изменения места их нахождения, функционала;

наличие общей бухгалтерской программы;

применение одного товарного знака.

Однако суды встали на сторону налогоплательщика, указав, что деятельность с использованием единого товарного знака ведется в разных сегментах рекламного рынка, ведение централизованного бухгалтерского учета направлено на сокращение расходов, процент совпадающих работников незначителен, а внутренние займы имеют возвратный характер.

В другом деле (постановление АС Поволжского округа от 04.08.2021 по делу № А49-4003/2020) арбитражные суды всех трех инстанций признали незаконным вывод налогового органа о наличии схемы «дробления бизнеса», отметив, что создание взаимозависимых юридических лиц было обусловлено именно реальными деловыми целями, а не созданием схемы по уклонению от уплаты налогов путем дробления бизнеса.

Все спорные юридические лица вели раздельный бухгалтерский учет, имели отдельные балансы, собственный персонал, оборудование, отдельные расчетные счета, заключали и исполняли от своего имени сделки и по итогам своей предпринимательской деятельности самостоятельно уплачивали налоги, а также несли расходы по оплате аренды помещений и оборудования, выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг и так далее. При этом фиктивность выполнения персоналом своих трудовых обязанностей налоговым органом не выявлена и не доказана.

СберРешения будут рады как проанализировать текущую структуру вашей группы, включающей компании на спецрежимах, на предмет оценки рисков «дробления бизнеса» и подготовить рекомендации по их снижению. Наши эксперты в налоговом и корпоративном праве также могут быть полезны при разработке структуры новых юридических лиц (при наличии бизнес-необходимости) и порядка взаимодействия между ними, который усилит позицию группы в случае спора с ФНС. Вы можете поручить нам и создание новых юридических лиц в России.

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