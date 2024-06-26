Коммуникация с ФНС: обжалование решений и поведение во время допроса свидетеля

Продолжаем разбирать тему общения с налоговыми органами: рассмотрим, как обжаловать решение инспекции и вести себя во время допроса свидетелей.

Порядок обжалования решений налоговых органов

После вынесения того или иного решения налоговыми органами налогоплательщик имеет право на его обжалование. Для начала необходимо соблюсти досудебный порядок (п. 2 ст. 138 НК).

Обязательный досудебный порядок обжалования не применяется к актам налоговых органов, не связанным с налоговыми правоотношениями (например, к актам об отказе в предоставлении субсидии субъектам МСП). Их можно обжаловать как непосредственно в суде, так и в вышестоящем налоговом органе (Конституционный Суд в постановлении от 31.01.2023 № 5-П).

Если решение по итогам налоговой проверки еще не вступило в силу, то до дня вступления в силу в налоговый орган подается апелляционная жалоба (то есть в течение одного месяца со дня вручения). Соблюдение досудебного порядка подачи апелляционный жалобы, в частности ее формы, срока подачи, отсутствие оснований для отказа в рассмотрении необходимо для возможности дальнейшего обращения в суд (п. п. 1, 45, 46, 47 постановления Пленума Верховного Суда от 22.06.2021 № 18). Поэтому уже на этом этапе очень важно привлечь к работе специалиста по налоговому праву.

Апелляционная жалоба адресуется вышестоящему налоговому органу, но подается через инспекцию, чье решение обжалуется (п. 1 ст. 139.1 НК). Ваша инспекция должна в течение трех рабочих дней собрать материалы по проверке и вместе с жалобой передать в вышестоящий налоговый орган (п. 6 ст. 6.1, п. 1 ст. 139.1 НК).

Апелляционная жалоба, подаваемая в электронном формате, должна соответствовать определенному формату (приказ ФНС от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@). НК не установлена форма жалобы, подаваемой в бумажной форме, однако можно придерживаться формы, утвержденной приказом ФНС от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@.

Жалобу вышестоящий орган рассматривает в течение месяца со дня получения (п. 6 ст. 140 НК). Этот срок могут продлить еще на месяц, если вышестоящему органу нужно получить дополнительные документы от инспекции или если их будет подавать налогоплательщик (п. 6 ст. 140 НК).

Жалоба рассматривается без участия налогоплательщика. Но в некоторых случаях (наличие противоречий в материалах, документах, или нижестоящая инстанция существенно нарушила процедуру вынесения решения и его теперь отменяют и вышестоящий орган проводит эту процедуру заново) его могут пригласить на рассмотрение (п. 2 ст. 101, п. п. 2, 5 ст. 140 НК).

Решение по жалобе отправят в течение трех рабочих дней со дня принятия (п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст. 140 НК).

Вышестоящий орган не будет рассматривать жалобу по ряду причин, в том числе, если:

Жалоба была отозвана;

Не указано, что обжалуется;

Жалоба повторная.

Если пропущен срок на апелляционную жалобу, то вышестоящий орган все равно рассмотрит ее, но как обычную, а не апелляционную. Разница в том, что обычная жалоба не отложит вступление в силу спорного решения, как это делает апелляционная.

Если вы не согласны с решением налогового органа об оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения, обоснованность такого решения будет рассматривать арбитражный суд при подготовке дела к разбирательству. Если он признает отказ необоснованным, дело рассмотрят по существу (п. 46 постановления Пленума Верховного Суда от 22.06.2021 № 18).

Жалобы на решения по итогам камеральных и выездных проверок, которые не обжаловались в апелляционном порядке, подаются в течение года со дня принятия такого решения (п. 2 ст. 139 НК). По остальным решениям инспекции жалобы подаются в течение года со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своих прав (п. 2 ст. 139 НК). Например, в день вручения спорного решения или день совершения инспектором спорного действия или день, когда истек срок на действие, которое инспекция не выполнила.

Жалоба составляется в письменной или электронной форме. Требования к жалобе приведены в ст. 139.2 НК. Формат и форма те же, что и для апелляционной жалобы. Жалобу от имени организации должен подписать законный представитель, например, генеральный директор либо уполномоченный представитель по доверенности.

Вышестоящий орган также не будет рассматривать жалобу, если (пп. 7 п. 1 ст. 139.3 НК):

она не подписана;

она подписана тем, у кого нет полномочий;

в инспекцию не представлена доверенность.

К жалобе можно приложить любые документы, которые подтверждают доводы налогоплательщика в жалобе (п. 5 ст. 139.2 НК). Также можно представить дополнительные документы, подтверждающие доводы, в ходе рассмотрения жалобы. Налоговый орган обязан их рассмотреть. Сроки рассмотрения жалобы будут отсчитываться с момента, когда эти документы получит вышестоящий налоговый орган (п. п. 1, 6 ст. 140 НК).

Рекомендуем изложить уже в апелляционной жалобе все доводы, на которые налогоплательщик планирует опираться и в случае дальнейшего судебного спора.

Команда СберРешений готова оказать поддержку в анализе законности и подготовке ответов на запросы и требования налоговых инспекций, а также в разработке возражений против актов налоговых проверок и апелляционных жалоб.

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Поведение во время допроса свидетеля

Допрос свидетелей — один из ключевых инструментов в работе инспекторов.

При этом формально список лиц, кого могут вызвать на допрос, ничем не ограничен, и очень часто на допрос вызываются не только первые лица компании, генеральный директор и главный бухгалтер, но и непосредственно занятые в деятельности организации работники — менеджеры по продажам, продавцы магазинов, водители, работники склада и так далее.

Подготовка таких работников к допросам особенно важна, так как зачастую в ситуации, когда никаких нарушений компания не допускала, опасным оружием в руках инспекции оказываются неудачные ответы опрошенных работников, которые, не являясь налоговыми специалистами, не вполне корректно понимают вопросы и дают на них ответы, чем многие инспекторы осознанно пользуются, формулируя вопросы таким образом, чтобы фактически поймать неподготовленного человека в ловушку. Нередко работник также может просто не располагать запрашиваемой инспектором информацией в силу своего положения, но из-за отсутствия подготовки может не сообщить об этом, а высказать какое-нибудь неверное суждение или предположение, которое затем ляжет в основу аргументов инспекции уже в качестве факта.

Кроме того, сам по себе данный процесс, конечно же, достаточно стрессовый, поэтому нужно четко понимать, что говорить стоит, а что нет. Очень часто инспектор оказывает психологическое давление, которое выражается в определенной манере речи, использовании особых слов и выражений.

Неподготовленный человек может дать инспектору именно те ответы, которые ему нужны, независимо от фактического положения дел.

Именно поэтому присутствие грамотного юриста, который поможет понять задаваемые вопросы и пояснить смысл возможных ответов, придаст уверенности. Кроме того, юрист подскажет, на какие ответы вообще отвечать не стоит, если они не соответствуют полномочиям инспектора.

Во время допроса составляется протокол и перед его подписанием важно проверить, что он содержит в себе именно показания свидетеля, а не пересказ его слов налоговым инспектором. Более того, если на свидетеля оказывалось давление, это также необходимо фиксировать в замечаниях к протоколу допроса.

СберРешения будут рады помочь с анализом правомерности запросов и требований налоговых органов и подготовкой ответов на них, а также с анализом и подготовкой возражений на акты налоговых проверок, с дополнением и составлением апелляционных жалоб на решения по итогам проверок. Кроме того, мы готовим клиентов для участия в предпроверочных и проверочных мероприятиях, сопровождаем представителей компании во время встреч и допросов в ФНС.

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