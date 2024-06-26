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Налоговые проверки

Коммуникация с ФНС: обжалование решений и поведение во время допроса свидетеля

Продолжаем разбирать тему общения с налоговыми органами: рассмотрим, как обжаловать решение инспекции и вести себя во время допроса свидетелей.
Коммуникация с ФНС: обжалование решений и поведение во время допроса свидетеля
Иллюстрация: СберРешения

Порядок обжалования решений налоговых органов

После вынесения того или иного решения налоговыми органами налогоплательщик имеет право на его обжалование. Для начала необходимо соблюсти досудебный порядок (п. 2 ст. 138 НК).

Обязательный досудебный порядок обжалования не применяется к актам налоговых органов, не связанным с налоговыми правоотношениями (например, к актам об отказе в предоставлении субсидии субъектам МСП). Их можно обжаловать как непосредственно в суде, так и в вышестоящем налоговом органе (Конституционный Суд в постановлении от 31.01.2023 № 5-П).

Если решение по итогам налоговой проверки еще не вступило в силу, то до дня вступления в силу в налоговый орган подается апелляционная жалоба (то есть в течение одного месяца со дня вручения). Соблюдение досудебного порядка подачи апелляционный жалобы, в частности ее формы, срока подачи, отсутствие оснований для отказа в рассмотрении необходимо для возможности дальнейшего обращения в суд (п. п. 1, 45, 46, 47 постановления Пленума Верховного Суда от 22.06.2021 № 18). Поэтому уже на этом этапе очень важно привлечь к работе специалиста по налоговому праву.

Апелляционная жалоба адресуется вышестоящему налоговому органу, но подается через инспекцию, чье решение обжалуется (п. 1 ст. 139.1 НК). Ваша инспекция должна в течение трех рабочих дней собрать материалы по проверке и вместе с жалобой передать в вышестоящий налоговый орган (п. 6 ст. 6.1, п. 1 ст. 139.1 НК).

Апелляционная жалоба, подаваемая в электронном формате, должна соответствовать определенному формату (приказ ФНС от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@). НК не установлена форма жалобы, подаваемой в бумажной форме, однако можно придерживаться формы, утвержденной приказом ФНС от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@.

Жалобу вышестоящий орган рассматривает в течение месяца со дня получения (п. 6 ст. 140 НК). Этот срок могут продлить еще на месяц, если вышестоящему органу нужно получить дополнительные документы от инспекции или если их будет подавать налогоплательщик (п. 6 ст. 140 НК).

Жалоба рассматривается без участия налогоплательщика. Но в некоторых случаях (наличие противоречий в материалах, документах, или нижестоящая инстанция существенно нарушила процедуру вынесения решения и его теперь отменяют и вышестоящий орган проводит эту процедуру заново) его могут пригласить на рассмотрение (п. 2 ст. 101, п. п. 2, 5 ст. 140 НК).

Решение по жалобе отправят в течение трех рабочих дней со дня принятия (п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст. 140 НК).

Вышестоящий орган не будет рассматривать жалобу по ряду причин, в том числе, если:

  • Жалоба была отозвана;

  • Не указано, что обжалуется; 

  • Жалоба повторная.

Если пропущен срок на апелляционную жалобу, то вышестоящий орган все равно рассмотрит ее, но как обычную, а не апелляционную. Разница в том, что обычная жалоба не отложит вступление в силу спорного решения, как это делает апелляционная.

Если вы не согласны с решением налогового органа об оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения, обоснованность такого решения будет рассматривать арбитражный суд при подготовке дела к разбирательству. Если он признает отказ необоснованным, дело рассмотрят по существу (п. 46 постановления Пленума Верховного Суда от 22.06.2021 № 18).

Жалобы на решения по итогам камеральных и выездных проверок, которые не обжаловались в апелляционном порядке, подаются в течение года со дня принятия такого решения (п. 2 ст. 139 НК). По остальным решениям инспекции жалобы подаются в течение года со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своих прав (п. 2 ст. 139 НК). Например, в день вручения спорного решения или день совершения инспектором спорного действия или день, когда истек срок на действие, которое инспекция не выполнила. 

Жалоба составляется в письменной или электронной форме. Требования к жалобе приведены в ст. 139.2 НК. Формат и форма те же, что и для апелляционной жалобы. Жалобу от имени организации должен подписать законный представитель, например, генеральный директор либо уполномоченный представитель по доверенности.

Вышестоящий орган также не будет рассматривать жалобу, если (пп. 7 п. 1 ст. 139.3 НК):

  • она не подписана;

  • она подписана тем, у кого нет полномочий;

  • в инспекцию не представлена доверенность.

К жалобе можно приложить любые документы, которые подтверждают доводы налогоплательщика в жалобе (п. 5 ст. 139.2 НК). Также можно представить дополнительные документы, подтверждающие доводы, в ходе рассмотрения жалобы. Налоговый орган обязан их рассмотреть. Сроки рассмотрения жалобы будут отсчитываться с момента, когда эти документы получит вышестоящий налоговый орган (п. п. 1, 6 ст. 140 НК).

Рекомендуем изложить уже в апелляционной жалобе все доводы, на которые налогоплательщик планирует опираться и в случае дальнейшего судебного спора.

Команда СберРешений готова оказать поддержку в анализе законности и подготовке ответов на запросы и требования налоговых инспекций, а также в разработке возражений против актов налоговых проверок и апелляционных жалоб.

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Поведение во время допроса свидетеля

Допрос свидетелей — один из ключевых инструментов в работе инспекторов.

При этом формально список лиц, кого могут вызвать на допрос, ничем не ограничен, и очень часто на допрос вызываются не только первые лица компании, генеральный директор и главный бухгалтер, но и непосредственно занятые в деятельности организации работники — менеджеры по продажам, продавцы магазинов, водители, работники склада и так далее.

Подготовка таких работников к допросам особенно важна, так как зачастую в ситуации, когда никаких нарушений компания не допускала, опасным оружием в руках инспекции оказываются неудачные ответы опрошенных работников, которые, не являясь налоговыми специалистами, не вполне корректно понимают вопросы и дают на них ответы, чем многие инспекторы осознанно пользуются, формулируя вопросы таким образом, чтобы фактически поймать неподготовленного человека в ловушку. Нередко работник также может просто не располагать запрашиваемой инспектором информацией в силу своего положения, но из-за отсутствия подготовки может не сообщить об этом, а высказать какое-нибудь неверное суждение или предположение, которое затем ляжет в основу аргументов инспекции уже в качестве факта.

Кроме того, сам по себе данный процесс, конечно же, достаточно стрессовый, поэтому нужно четко понимать, что говорить стоит, а что нет. Очень часто инспектор оказывает психологическое давление, которое выражается в определенной манере речи, использовании особых слов и выражений.

Неподготовленный человек может дать инспектору именно те ответы, которые ему нужны, независимо от фактического положения дел.

Именно поэтому присутствие грамотного юриста, который поможет понять задаваемые вопросы и пояснить смысл возможных ответов, придаст уверенности. Кроме того, юрист подскажет, на какие ответы вообще отвечать не стоит, если они не соответствуют полномочиям инспектора.

Во время допроса составляется протокол и перед его подписанием важно проверить, что он содержит в себе именно показания свидетеля, а не пересказ его слов налоговым инспектором. Более того, если на свидетеля оказывалось давление, это также необходимо фиксировать в замечаниях к протоколу допроса.

СберРешения будут рады помочь с анализом правомерности запросов и требований налоговых органов и подготовкой ответов на них, а также с анализом и подготовкой возражений на акты налоговых проверок, с дополнением и составлением апелляционных жалоб на решения по итогам проверок. Кроме того, мы готовим клиентов для участия в предпроверочных и проверочных мероприятиях, сопровождаем представителей компании во время встреч и допросов в ФНС.

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