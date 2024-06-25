Проверка ККТ в ФНС: какие изменения проверки онлайн-касс нас ждут в 2024 году

Пользователям онлайн-ККТ всегда нужно быть готовыми к проверкам со стороны контролирующих органов. Узнайте о предстоящих изменениях в проверке кассовых аппаратов в ФНС и как они могут повлиять на ваш бизнес в 2024 году. Получите информацию о новых требованиях к онлайн-кассам и процессе проверки.

Правила проверки онлайн-касс налоговой в 2024 году

Надзор и контроль за соблюдением правил применения ККТ и соответствия онлайн-касс действующим требованиям осуществляет ФНС (ст. 7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, Положение, утв. постановлением Правительства от 28.02.2022 № 272).

Несмотря на то, что на 2024 год продлен мораторий на плановые проверочные мероприятия для бизнеса, налоговики продолжают проверки применения ККТ.

Такие проверки проводятся только внепланово, сейчас они возможны, если решение о них принято руководителем ФНС или его заместителем, а также при согласовании с прокуратурой, когда выявлен хоть один из индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Также стоит отметить, что контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом инспекторы могут проводить без согласования с прокуратурой. К таким мероприятиям относят наблюдения и выездные обследования.

Что это за индикаторы (приказ Минфина от 06.06.2023 № 88н):

Отсутствие фискальных документов в течение 60 календарных дней при наличии зарегистрированной онлайн-кассы. Доля чеков с признаком «Возврат прихода» в течение 30 календарных дней составила 30% и более от общего числа чеков с признаком «Приход» (не относится к ломбардам). Доля чеков коррекции (БСО коррекции) в течение 30 календарных дней составила 30% и более от общего числа фискальных документов.

Проверки ККТ в 2024 году не проводятся в отношении бизнеса мобилизованных лиц. Контрольные мероприятия по ним приостановлены на весь период военной службы по мобилизации и до 28 числа третьего месяца после месяца их демобилизации (постановление Правительства от 20.10.2022 № 1874, письмо ФНС от 26.10.2022 № АБ-4-20/14410). Также не проводятся проверки в отношении аккредитованных российских организаций, осуществляющих деятельность в области IT (письмо ФНС от 11.04.2024 № Д-5-20/55@).

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Какие проверки стоит ожидать от налоговой в 2024 году

В прошлом году Минфин направил в профильные ведомства письмо от 23.05.2023 № 03-02-06/47140 с проектом закона об изменениях в правилах проверки онлайн-ККТ. В частности, было предложено:

Ввести в отношении проверок понятие «оперативный контроль», а его мероприятия разделить на очные и дистанционные.

В качестве обеспечительной меры разрешить на срок до 90 дней блокировку платежных терминалов за прием средств без ККТ (пока ИП или компания не уплатит штраф).

Установить штрафы за мнимые (несуществующие в реальности) и притворные (прикрывающие другие сделки) расчеты.

Полностью перейти на электронный документооборот с ФНС.

Пока соответствующие поправки не приняты и сам механизм выполнения новых требований неясен, поэтому проверки проводят по прежним правилам. ФНС разъяснила особенности проведения проверок в 2024 году в письме от 11.04.2024 № Д-5-20/55@.

Сейчас налоговики могут осуществлять контрольные мероприятия, непосредственно взаимодействуя с налогоплательщиком (ИП, компанией), либо в удаленном режиме.

В 2024 году ФНС проводит следующие виды проверок онлайн-касс:

Контрольная закупка. Проводят контрольные закупки без предупреждения, при участии двух инспекторов или свидетелей, либо с применением видеозаписи для фиксации доказательств. Проверяется, выдаются ли покупателям чеки, исправность ККТ, правильность оформления фискальных документов и т.д.

Документарные проверки. Включают получение письменных объяснений, затребование документов и экспертизу. Максимальный срок проверки — рабочих 10 дней.

Выездное обследование. Посещение и осмотр налоговиками общедоступных мест (например, магазинов), где применяется ККТ. Если зафиксировано нарушение, инспекторы тут же проводят контрольные закупки. В течение одного дня нарушителю направят соответствующий акт.

Выездная проверка. Включает целый ряд надзорных действий — осмотр, опрос, истребование документов и письменных объяснений, эксперимент, экспертизу. Срок проведения — 10 рабочих дней, для малого бизнеса — 50 часов, для микропредприятий — 15 часов.

Без согласования с органами прокуратуры в 2024 году налоговики проводят контрольно-надзорные мероприятия:

Наблюдение за соблюдением обязательных требований. Налоговики собирают и анализируют данные о налогоплательщике, имеющиеся у них, а также — поступающие в ФНС от разных ведомств и источников (сообщения СМИ, интернет, жалобы потребителей и т.п.), включая фото и видеозаписи, свидетельствующие о нарушениях. По итогам наблюдения может быть принято решение о проведении внеплановой документарной или выездной проверки.

Дистанционные документарные проверки. При их проведении ФНС удаленно подключается к онлайн-кассе, считывает информацию с фискального накопителя и сведения из личного кабинета ККТ. Полученные данные сверяют с полученной отчетностью для выявления возможных расхождений.

Контрольные закупки по результатам выездного обследования. Обычно контрольную закупку нужно согласовать с органами прокуратуры. Но если ее проводят по результатам обследования — то ненужно.

Помимо проверок, ФНС должна проводить профилактические мероприятия (письмо ФНС от 11.04.2024 № Д-5-20/55@), в 2024 году упор сделан на таких как:

объявление предостережения налогоплательщикам, в работе которых ФНС видит признаки возможных нарушений правил работы с ККТ;

профилактический визит инспектора для информирования об обязательных требованиях, предъявляемых к работе с онлайн-кассами и т.п.

Документы от налоговой после проверки ККТ

После завершения контрольно-надзорных мероприятий по онлайн-кассе налогоплательщик получает документы:

Акт проверки — оформляется в день окончания проверки на месте ее проведения. Если выявлено какое-либо нарушение, это отражается в акте. Акт выдается при любом результате проверки и подписывается обеими сторонами.

Предписание об устранении выявленных нарушений — выдают после оформления акта. В предписании перечисляют все выявленные недочеты и указывают срок, отведенный для их исправления. Если нарушений не обнаружено, предписание не выдается.

Протокол об административном правонарушении — описывает выявленные нарушения.

Постановление о назначении административного наказания — устанавливает размер штрафа.

Штрафы за неправильную работу онлайн-касс

При обнаружении нарушений правил работы с ККТ налоговики могут привлечь компанию или ИП к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП.

Размер штрафов составляет:

Вид правонарушения Штрафы для компаний Штрафы для должностных лиц Штрафы для ИП Неприменение ККТ при расчете с покупателем (клиентом), работа с незарегистрированной онлайн-кассой 75% – 100% от суммы расчетов, но не меньше 30 000 руб. 25% – 50% от суммы расчетов, но не меньше 10 000 руб. При повторном нарушении, если сумма расчетов составила совокупно от 1 млн руб.: Приостановление деятельности компании до 90 суток Дисквалификация на 1–2 года Приостановление деятельности до 90 суток Применение ККТ, не соответствующей действующим требованиям, или по которой нарушен порядок, сроки регистрации, перерегистрации, порядок и условия ее применения 5 000 – 10 000 руб. Допустимо применять вместо штрафа предупреждение 1 500 – 3 000 руб. Допустимо применять вместо штрафа предупреждение Непредставление или нарушение срока представления документов и информации по запросу налоговиков Пробитый, но не выданный покупателю чек ККТ в электронной или бумажной форме Предупреждение либо штраф 10 000 руб. Предупреждение либо штраф 2 000 руб.

Также компания или ИП могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 15.1 КоАП за нарушения кассовой дисциплины.

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Как оспорить результат проверки и избежать наказания

При несогласии с действиями или решениями налоговиков, вынесенными по итогам проверки онлайн-кассы, их можно обжаловать.

С 2023 года действует обязательный порядок, при котором до обращения в суд, акт или предписание необходимо обжаловать в вышестоящем органе ФНС (п. 2 ст. 138 НК, ст. 40 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Подавать досудебную жалобу нужно исключительно в электронном виде через «Личный кабинет» на портале Госуслуг (сервис «Жалоба на решение контрольных органов»).

Сроки досудебного обжалования:

решений ФНС о проведении контрольно-надзорных мероприятий, действий (бездействия) инспекторов в ходе проверки — 30 календарных дней с даты, когда узнали о нарушении своих прав;

актов проверки, предписаний — 10 рабочих дней с даты получения документа.

При пропуске срока по уважительной причине к жалобе нужно добавить ходатайство о восстановлении пропущенного срока и указать причину пропуска.

Жалобу рассматривают в течение 20 рабочих дней со дня регистрации (ее статус можно отслеживать на Госуслугах). Решение по жалобе ФНС направляют в «Личный кабинет» на портале Госуслуг.

Результатом рассмотрения может быть:

оставление жалобы без удовлетворения;

отмена решения ФНС (полное или частичное);

полная отмена и принятие нового решения ФНС;

признание действий инспекторов незаконными с вынесением соответствующего решения.

Если не согласны с решением по жалобе, подавайте исковое заявление в суд.

Как подготовиться к проверке онлайн-кассы

Чтобы избежать штрафов после проверки онлайн-кассы, правильно и своевременно проводите операции по кассе.

Не забывайте пробивать чек на каждую покупку, а при возникновении сбоев в работе ККТ — вовремя оформить чек коррекции. Проверяйте реквизиты чеков. Уточняйте, все ли чеки приняты налоговиками. Следите за правильным оформлением кассовых документов, соблюдением кассовой дисциплины.

Сверяйте данные из базы фискальных документов с показателями выручки и отчетными документами. Выявленные ошибки исправьте до того, как их обнаружит ФНС.

Проверяйте регистрационные данные и актуальность онлайн-кассы, фискального накопителя.

Заранее ознакомьтесь с перечнем прав и обязанностей (своих и налоговиков), а также с порядком проведения контрольно-надзорных мероприятий ФНС (постановление Правительства от 28.02.2022 № 272, ст. 5, 7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Заключение

Проверки онлайн-касс в 2024 году проводятся с учетом правил, действующих в период продления моратория на контрольные мероприятия для бизнеса. Предложенные Минфином новшества пока не приняты, но до конца 2024 года все еще может измениться.

Чтобы быть готовым к кассовым проверкам, соблюдайте действующие правила ведения кассовых операций и использования ККТ.

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