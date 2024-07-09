Регистрация товарных знаков — какие бонусы это дает в защите бизнеса

Товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров (ст. 1477 ГК). Данная индивидуализация повышает узнаваемость, выделяет среди конкурентов и защищает продукцию от контрафакта. Для того чтобы обозначение стало охраняемым законом товарным знаком, его необходимо зарегистрировать в Роспатенте.

В России регистрация товарного знака не является обязательной процедурой для функционирования бизнеса. Так, индивидуальный предприниматель, открывший киоск с цветами с вывеской «Цветы» и не планирующий развивать свой бренд, не нуждается в товарном знаке. Однако, как только он решил масштабировать свой бизнес, регистрация товарного знака представляется неизбежной.

Зарегистрировать товарный знак можно с онлайн сервисом СберРешений. Заявку можно оставить здесь. С нами можно бесплатно проверить, свободно ли обозначение для регистрации товарного знака.

Знак отличия

Покупатели пресыщены количеством выбора товаров. Чтобы у покупателя была возможность отличить товар одного продавца от другого, необходим товарный знак.

Регистрация товарного знака — первый шаг к развитию бренда. Со временем бренд становится более узнаваемым, следовательно, более ценным в глазах покупателей: многие готовы переплатить за бренд, несмотря на наличие более дешевых товаров такого же качества.

Стоит учитывать, что законодательство устанавливает санкции не только для нарушителей, которые незаконно используют чужие товарные знаки, но и для тех, кто видоизменяет их (так называемое, сходное с товарным знаком до степени смешения обозначение).

На конец 2023 года в России действует 867 723 зарегистрированных товарных знака. 143 000 заявок в 2023 году было подано на регистрацию товарных знаков. В 2022 году заявок было подано 112 000. Активность российских заявителей по сравнению с предыдущим периодом выросла на 37%.

Учитывая такое обилие зарегистрированных товарных знаков, легко неумышленно создать обозначение, которое похоже на уже зарегистрированный товарный знак.

От такой ситуации можно защититься только проведя проверку обозначения по базе Роспатента. После проверки станет понятно, свободно ли еще обозначение для регистрации в качестве товарного знака. Если свободно, лучше подать заявку на регистрацию как можно быстрее, пока это не сделал кто-то другой. Бывает, что заявители подают сразу несколько заявок, чтобы защитить все вариации своего обозначения или логотипа.

Взыскание компенсации

Правообладатель получает исключительные права на товарный знак.

В случае, если иное лицо без разрешения станет использовать данный товарный знак или схожий с ним, то предприниматель, вместо стандартной процедуры взыскания убытков (которая достаточно сложная и не дает предсказуемого результата в суде), может потребовать в судебном порядке выплаты компенсации в одном из следующих размеров:

в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб . Точный размер определяет суд исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости товаров , на которых незаконно размещен товарный знак;

в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Что выгоднее взыскивать — убытки или компенсацию — нужно рассчитывать с юристом в каждом конкретном случае нарушения.

Изъятие из оборота и уничтожение контрафакта

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК). Так, правообладатель вправе потребовать изъятия из оборота и уничтожения всего контрафакта за счет нарушителя, даже если это товары в магазине или на складе.

Запрет ввоза контрафакта

Существует специальный таможенный реестр интеллектуальной собственности (обычно используется сокращение ТРОИС), в который можно бесплатно включить свой товарный знак.

Таможенный реестр интеллектуальной собственности позволяет представителям таможенной службы быстро определить контрафакт. Если лицо не предоставит работнику таможенной службы разрешение от правообладателя, то товары не пропустят, а в отношении нарушителя будет составлен протокол.

Мы указали, что включение в реестр бесплатное, подразумевая, что госпошлина за это действие не установлена. Однако самостоятельно добиться включения знака в ТРОИС достаточно сложно. Как правило, для этого привлекают специализированных юристов. Такой сервис, например, есть у СберРешений.

Защита от патентных троллей

«Патентный троллинг» — условное наименование деятельности по получению интеллектуальных прав с целью последующего предъявления требований компаниям, которые используют зарегистрированные «троллями» товарные знаки.

«Патентные тролли» выискивают незарегистрированные бренды и регистрируют их на себя. Далее, будучи полноценными правообладателями, они начинают «троллить» компанию: угрожать подачей иска о нарушении прав, и, если компания не идет на добровольные переговоры, подавать иск.

Целями таких «троллей» являются, как правило, известные крупные бренды, стоимость которых очень высокая, поэтому такие компании вынуждены либо судиться с «троллями» (как правило, судя идут долго и обходятся очень дорого), либо откупаться от «троллей», выкупая права на спорные обозначения.

Регистрация товарного знака с гарантией Оставить заявку

Продажа на маркетплейсах

В 2024 году интернет-торговля стала лидером среди всех регистрируемых в розничной торговле бизнесов Все большее количество интернет-продавцов начало выходить на маркетплейсы. На крупнейших площадках, таких как Wildberries или Ozon, при регистрации пока еще не проверяют права на товарный знак. Таким образом, выйти на рынок онлайн селлеров возможно не имея зарегистрированного товарного знака, при этом при возникновении споров покрывать убытки площадки обязан продавец.

При обнаружении нарушений маркетплейс, как правило, блокирует навсегда карточку товара или личный кабинет, что может привести к убыткам и потере клиентов в долгосрочной перспективе.

Для таких мер маркетплейсу не требуются серьезные основания — достаточно предъявления претензии с доказательствами того, что другое лицо законно владеет данным товарным знаком.

На некоторых маркетплейсах, таких, как Lamoda и Яндекс.Маркет, в целом невозможно размещать товары без товарного знака.

Интернет-защита

Согласно правилам размещения в Яндекс.Директ, рекламодатели не вправе давать объявления, нарушающие чужие интеллектуальные права. Так, если будет размещено объявление с текстом «выгоднее, чем на Озоне» — это нарушает права Озон, следовательно, такое объявление подлежит удалению после процедуры модерации. Жалобы можно подавать здесь.

Защита в интернете касается и сайтов-двойников. Только правообладателю разрешено называть сайт своим именем. Так, сайт «goldenapple.ru» может использовать только компания-владелец обозначения «GOLDEN APPLE». Однако здесь тоже часто действуют «тролли», отыскивая сайты, у которых заканчивается срок использования домена и регистрируя их на себя. Как и с товарными знаками, вернуть себе домен, как правило, возможно, но дорого и долго.

Увеличение активов

Товарный знак — это нематериальный актив, который ежегодно может увеличивать стоимость компании. Однако при условии, что компания инвестирует в высокое качество товаров и продвижение бренда.

По сути зарегистрированный товарный знак позволяет защитить те инвестиции, которые вложены компанией в известность и ценность бренда на рынке. Стоимость товарного знака может быть определена, например, оценщиком.

Запуск франшизы

Франшиза представляет собой сотрудничество, в рамках которого владелец бизнеса передает другому предпринимателю право использовать свой бренд и модель бизнеса, процессы за определенную плату. Это хорошая возможность расширить свой бизнес для правообладателя, а также повысить узнаваемость своего бренда. Однако, заключение договора франчайзинга возможно только при наличии зарегистрированного товарного знака.

Отсутствие ограничений в рекламе

Средства массовой информации насторожено относятся к незарегистрированным обозначениям. Также существует законодательный запрет на использование в наружной и печатной рекламе названия на латинице, если они не зарегистрированы как товарный знак (ст. 3 закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. от 28.02.2023) «О государственном языке Российской Федерации»).

*Все ссылки на площадки приведены для примера, актуальность требований площадок нужно проверять перед попыткой регистрации

Регистрация товарного знака с гарантией Оставить заявку

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8Jth5a