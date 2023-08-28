Внесение товарного знака в ТРОИС: зачем это нужно

В 2023 году даже люди, не сталкивающиеся на постоянной основе с миром юриспруденции или интеллектуальной собственности, в большинстве случаев слышали, что в России для получения товарным знаком надлежащей защиты его необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Однако еще одна процедура, связанная с товарными знаками, уже менее известна и многим практикующим юристам.

В данной статье речь пойдет о внесении товарного знака в Таможенный реестр интеллектуальной собственности (ТРОИС).

Что такое ТРОИС

ТРОИС представляет собой базу данных, в которой Федеральная таможенная служба (ФТС) ведет учет информации об объектах интеллектуальной собственности, связанными с импортируемыми товарами.

Данная информационная система используется сотрудниками таможенных органов для проверки импортируемой в РФ продукции на предмет того, является ли она контрафактной и разрешена ли она правообладателем к ввозу в РФ.

В ТРОИС включается информация о товарном знаке, документе, на основе которого обозначение получило правовую защиту (например, свидетельство Роспатента), срок внесения товарного знака в ТРОИС, категория товаров, к которой он применим, а также сведения о правообладателе товарного знака и его доверенных лицах. Кроме того, до таможенных органов доводится информация об уполномоченных импортерах.

Вот как внесен товарный знак популярного ликера в ТРОИС

Внесение в ТРОИС не заменяет собой процедуру регистрации товарного знака в Роспатенте. Напротив, для того, чтобы товарный знак был включен в ТРОИС, он уже должен получить правовую защиту и иметь действительные документы о его регистрации.

В свою очередь, регистрация товарного знака в Роспатенте также не равна внесению такого обозначения в ТРОИС.

Таким образом, данные процедуры существуют параллельно, при этом внесение товарного знака в ТРОИС вообще не является обязательной процедурой.

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Кому может быть полезно внесение товарного знака в ТРОИС

Внесением товарного знака в ТРОИС следует озадачиться бизнесу, связанному с импортом товаров в РФ. При этом нередко головная организация является правообладателем товарного знака, а импортером в РФ — российское юридическое лицо из той же группы компаний, не имеющее, однако, прав на обозначение. Однако все сложности взаимодействия по вопросу работы с ТРОИС иностранному правообладателю чаще проще переложить на российское подразделение.

Внеся товарный знак в ТРОИС, можно быть уверенным, что при импорте контрафактных товаров, маркированных таким товарным знаком, а также оригинальных товаров, ввозимых без согласия правообладателя, таможенные органы примут необходимые меры защиты.

В настоящее время в РФ частично легализован параллельный импорт в соответствии с перечнем брендов, утвержденным Минпромторгом. Таким образом, если товарный знак попал в данный перечень, то импорт в РФ оригинальных товаров, маркированных им, возможен и без согласия правообладателя, и таможенные органы не будут этому препятствовать.

Тем не менее, если товарный знак не находится в этом перечне или был исключен из него по просьбе правообладателя, то таможенные органы будут принимать все необходимые меры защиты.

В частности, при подозрении на несанкционированный ввоз товаров, маркированных товарными знаками, внесенными в ТРОИС или схожими с ними до степени смешения, таможня приостановит выпуск товаров на 10 дней и проинформирует правообладателя о такой попытке ввоза. Если правообладатель подтвердит, что ввоз не санкционирован им, то в выпуске товаров откажут.

Таможенный орган возбудит административное дело по ст. 14.10 КоАП в отношении такого нелегального импортера. Также таможенный орган может обратиться в арбитражный суд с заявлением о нарушении интеллектуальных прав, по результатам рассмотрения которого правообладатель может потребовать от нарушителя компенсации. При этом доказывание по таким делам для правообладателя будет гораздо проще, так как основную часть материалов соберет таможенный орган.

Как максимально быстро провести процедуру

Схематично, процедура по внесению товарного знака в ТРОИС состоит в следующих этапах:

1. Подготовка документов.

Для внесения товарного знака в ТРОИС требуется подача заявления, сопровождающегося довольно обширным пакетом документов, указанных в административном регламенте ФТС.

Ключевым из них является нотариальная копия документа, подтверждающего охрану товарного знака.

Например, свидетельство о регистрации товарного знака и (если применимо) о продлении срока его регистрации; договоры, на основании которых правообладатель приобрел исключительные права на товарные знаки.

Если правообладатель — иностранное юридическое лицо, то потребуются выписка из торгового реестра страны инкорпорации (или ее аналог), а также учредительные документы. При этом документы, выданные за рубежом, должны быть надлежащим образом легализованы и нотариально переведены на русский язык.

Важное значение для корректного внесения обозначения в ТРОИС является подготовка максимально подробного описания оригинальной продукции и перечня уполномоченных импортеров на территории РФ.

2. Подача документов в ФТС.

Документы можно подать как в электронном виде через Госуслуги (при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи), так и привычным образом — на бумажных носителях.

3. Взаимодействие с ФТС.

Если у ФТС появляются вопросы к предоставленному пакету документов, то она может запросить необходимые сведения у заявителя. На такие запросы рекомендуется отвечать максимально оперативно во избежание истечения срока рассмотрения заявления и отказа во внесении в ТРОИС ввиду отсутствия запрошенных документов.

4. Внесение в ТРОИС.

По умолчанию, рассмотрение заявления происходит в течение месяца со дня поступления в ФТС.

Однако, как указано выше, нередко ФТС запрашивает дополнительную информацию, в связи с чем срок может быть продлен. Общий срок рассмотрения заявления с учетом таких продлений не может быть более 3 месяцев.

Если все в порядке, то ФТС выдает правообладателю решение о принятии мер по приостановке выпуска контрафактных товаров, а также направляет таможенным органам письмо с доведением данной информации.

Вот как выглядит результат процедуры по внесению товарного знака в ТРОИС

Чтобы сэкономить время и не разбираться в тонкостях административного регламента и работы с ФТС, можно доверить работу по составлению заявления и сбору необходимых документов, взаимодействию с ФТС экспертам СберРешений.

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