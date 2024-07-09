Открытие банковского счета иностранному юридическому лицу (NRA для иностранной фирмы в России)

После наложения санкций на банки в России, осуществление международных переводов становится очень сложной задачей. Российские контрагенты зачастую не могут переводить или принимать денежные средства из зарубежных банков. Данная проблема усугубляется тем, что не все зарубежные компании и банки готовы сотрудничать и принимать переводы от компаний из России, даже если они не внесены в санкционные списки.

Сталкиваясь с данной проблемой, некоторые компании не могут найти выход и просто уходят с Российского рынка. Но решение есть! В соответствии со ст. 1 закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», компании нерезиденты на территории РФ вправе открывать банковские счета в иностранной валюте и валюте РФ. На данный момент услугу по открытию расчетного счета для нерезидента предоставляют практически все банки.

Нерезиденты имею права без ограничения осуществлять любые банковские операции как с иностранной валютой, так и с российскими рублями.

Прежде чем открыть расчетный счет компании нерезиденту необходимо будет встать на налоговый учет в РФ. В соответствии с письмом ФНС от 01.09.2014 г. № СА-4-14/17456 и Минфина от 24.01.2019 г. № 293н, постановка иностранной организации на учет только в связи с открытием счета в банке не приводит к осуществлению такой организацией деятельности и обязанности уплачивать налоги в РФ.

Компания должна встать на учет в налоговом органе по месту нахождения банка, в котором будет в дальнейшем осуществляться открытие расчетного счета.

Для открытия счета необходимо будет предоставить в банк учредительные документы компании. Стоит учитывать, что для подачи в банк учредительные документы необходимо легализовать и сделать нотариально заверенный перевод. При этом для целей открытия расчетного счета в банке сам документ действует в течение трех месяцев с момента его выдачи уполномоченными органами.

Документы компаний нерезидентов в банке проверяются юридической службой и комплаенс. Все документы просматриваются специалистами, что очень удлиняет сроки рассмотрения и согласования пакета документов для подачи в банк. Если не учесть все особенности легализации и подготовки документов, данный процесс может идти от 3 до 6 месяцев, а иногда дольше. В таких ситуациях пакет документов необходимо обновлять, что влечет за собой большие потери времени и денег.

На данный момент некоторые банки способствуют ускорению процесса открытия расчетного счета для нерезидентов. Например, Сбербанк может принимать документы без легализации. Но при этом они должны иметь нотариально заверенный перевод всего иностранного текста в документах.

Кроме предоставления учредительных документов компании, также необходимо будет заполнить банковские формы. В них подробно указывается вся информация о компании, а также планируемые операции, которые будет осуществляться с открытым расчетным счетом.

Если компания предоставила неверные сведения или документы, банк может отказать в открытии расчетного счета без объяснения причины. В таком случае весь процесс подготовки документов придется повторять заново в новом банке. Но такого отказа возможно избежать, если обратиться к опытным специалистам.

Компания СберРешения оказывает услуги по открытию расчетного счета. Прибегнув к нашей помощи, вам не потребуется приезжать в Россию в процессе открытия расчетного счета для подписания и подачи документов.

Все процессы мы будем осуществлять по доверенности. Кроме того, мы проверяем пакет документов на всех этапах их подготовки, что минимизирует риски неправильного оформления документов.

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