Ситуации, когда бизнес может снизить административный штраф

Как бизнесу можно снизить штрафы по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ) на 50 процентов. В нашем руководстве вы найдете эффективные методы снижения штрафов, помогающие уменьшить бремя административных расходов.

Изменения в КоАП РФ для бизнеса

В законодательство внесен ряд поправок, вот лишь некоторые из них.

С 17 апреля 2024 года установлены отдельные штрафы за спам в виде смс-сообщений, звонков, е-мейл рассылок (федеральный закон от 06.04.2024 № 78-ФЗ): ● для должностного лица и ИП — до 100 000 руб.; ● для организации — до 1 млн руб.

С 18 июля 2024 года 50%-ная скидка при оплате штрафа распространена и на нарушения, выявленные по итогам гос- и муниципального контроля, и в рамках прокурорской проверки* (постановление КС РФ от 18.07.2024 № 39-П).

*При соблюдении ряда условий КоАП РФ.

С 19 августа 2024 года повышены штрафы за искажение и / или сокрытие информации об экологии (федеральный закон от 08.08.2024 № 242-ФЗ): ● для должностных лиц и ИП — до 30 000 руб.; ● для юридических лиц — до 200 000 руб.

С этой же даты выросло количество нарушений, по которым необязательно проводить контрольные (надзорные) мероприятия. К ним отнесли нарушение сроков уплаты за НВОС, просрочку утилизационного сбора производителями (импортерами), которые не утилизируют самостоятельно отходы от продукции.

Установлены штрафы за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и отведения: ● для должностных лиц и ИП — до 80 000 руб.; д ● Для юридических лиц — до 200 000 руб. Протоколы составляет полиция.

С этой же даты власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя получили право рассматривать дела о нарушениях в установке, эксплуатации рекламных конструкций (федеральный закон от 08.08.2024 № 244-ФЗ). Раньше такие вопросы разрешали суды.

С 1 сентября 2024 года произошло снижение штрафа в шесть раз для юридических лиц за регулярные перевозки без карты маршрута (федеральный закон от 25.12.2023 № 669-ФЗ).

С 8 сентября 2024 года вырастут штрафы за невыполнение требований Федеральной пробирной палаты (федеральный закон от 08.08.2024 № 257-ФЗ). Этот орган также получил вправо составлять протоколы по поводу производства, ввода в оборот, продаж маркируемого товара без маркировки (в пределах своих полномочий).

Составление протокола неуполномоченным лицом, как правило, влечет за собой признание документа незаконным и отмену штрафа (п. 10 постановления Пленума ВАС от 02.06.2004 № 10). Так, с 21 октября 2024 года полицейские потеряют право составлять протоколы за нарушение ряда правил предпринимательства — за невыполнение или грубое несоблюдение требований и условий лицензии*, санитарно-эпидемиологического благополучия населения (полный список см. в федеральном законе от 22.07.2024 № 192-ФЗ).

* Искл- нарушения в сфере безопасности дорожного движения

Обратимся к конкретике: как уменьшить административный штраф, который уже наложен?

При каких условиях и на сколько могут снизить штраф

Возможно снижение штрафа до размера меньшего, чем предусмотрено КоАП РФ или региональным законом, при соблюдении следующих условий (ст. 4.1 КоАП РФ).

1. Наличие подтвержденных исключительных обстоятельств. Суды (должностные лица, иные органы, рассматривающие жалобы) учитывают характер административного правонарушения, его последствия, поведение виновного юрлица. По определенным правонарушениям обращают внимание на содействие в раскрытии нарушения (п. 13 постановления Пленума ВС от 28.11.2017 № 46), а также имущественное, финансовое положение виновного юрлица. Например, если юридическое лицо, оплатив штраф, может оказаться на грани банкротства.

2. Минимальный размер штрафа для организаций достаточно велик. Так, если он составляет не менее 100 000 руб., то при наличии обстоятельств, описанных в п. 1, может быть снижение штрафа до половины установленного минимального штрафа (п. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ).

Следует отметить особые правила для нарушений в сфере ККТ (п. 2, 4, 6 ст. 14.5 КоАП РФ). За неприменение ККТ, применение кассы, не соответствующей установленным требованиям, невыдачу (ненаправление) чека может быть снижение штрафа до 1/3 минимального размера, но при соблюдении условий, определенных п. 4 ст. 28.6, п. 3,4 ст. 4.1 КоАП РФ. Например, если нарушение выявлено автоматизированной информационной системой налоговых органов, но до вынесения постановления по делу организация признала нарушение и исправила его, установив ККТ.

3. Для тех организаций, которые «оступились» впервые, есть также шанс обойтись предупреждением, при определенных условиях (п. 1 ст. 4.1.1 КоАП):

● уполномоченные органы вскрыли нарушение в ходе гос- или муниципального контроля (надзора);

● предупреждение не предусмотрено в качестве наказания в соответствующей ст. разд. II КоАП РФ или регионального закона об административных правонарушениях;

● нарушением не причинен вред (и не возникла его угроза) особо охраняемым объектам — жизни и здоровью людей, животным, растениям, экологии, культурному наследию и т.п. (п. 2 ст. 3.4 КоАП РФ);

● выявленное правонарушение прямо не указано в перечне составов, применительно к которым предупреждение исключено (п. 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ).

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Особенности для СОНКО и МСП

Для организаций, которые относятся к категории СОНКО и МСП (в том числе микропредприятия) штрафы назначается как для ИП, а если такого штрафа в КоАП РФ или региональном законе нет, то в следующих размерах (п. 2 ст. 4.1.2 КоАП РФ):

● от половины минимального размера (величины) до половины максимального размера (величины) штрафа, предусмотренного для фирмы;

● если штраф назначается в фиксированном размере (например, 10 000 руб.), то в половину размера штрафа для юрлица (то есть 5000 руб.).

В любом случае штраф будет не меньше установленного минимального размера (п. 3 ст. 4.1.2 КоАП).

Внимание: это правила не применяются, если ИП по прямому указанию закона отвечают наравне с организациями (п. 4 ст. 4.1.2 КоАП).

Если совершено несколько нарушений

При совершении двух и более нарушений отвечать придется за каждое (п. 1 ст. 4.4 КоАП РФ). Но есть нюанс, который может помочь снизить «штрафную» нагрузку.

Если правонарушения выявлены в рамках одного контрольного (надзорного) мероприятия, при этом ответственность за поступки закрепляет одна и та же статья (ее часть) КоАП РФ или регионального закона, то штрафуют как за одно действие (п. 5 ст. 4.4 КоАП РФ). Если же ответственность установлена двумя и более статьями (частями), то назначают самое строгое наказание (п. 2–4, 6 ст. 4.4 КоАП).

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Разбираемся, как обжаловать административный штраф

Эта процедура имеет множество нюансов. Но, в целом, алгоритм таков. Нарушитель или его законный представитель, сочтя, что штраф наложен неправильно, есть основания для снижения штрафа, нарушена процедура вынесения постановления и т.п., составляет жалобу и подает ее вышестоящему должностному лицу, уполномоченному рассматривать жалобы, или в уполномоченный орган. Им может быть орган, вышестоящий по отношению к вынесшему постановление, или вышестоящий суд, если решение вынес суд.

Общепринятой формы жалобы нет, указывают, как правило, следующее: ● адресат жалобы (орган, суд); ● сведения о лице, подавшем ее; ● реквизиты обжалуемого акта; ● обоснование того, по каким причинам штраф наложен неправильно, почему его нужно отменить; ● дата документа, подпись заявителя.

К жалобе прилагают документацию, которая подтверждает приведенные доводы, а также личность обращающегося (выписка из ЕГРЮЛ, из протокола о назначении, из Устава — для руководителя фирмы, доверенность — для уполномоченного лица и т. п.). Госпошлина при подаче жалобы не уплачивается. Сама она и документы могут быть поданы лично, Почтой России, через интернет — на госуслугах или на порталах органов, к которым обращаетесь.

Жалоба, как правило, рассматривается 10 дней. По итогам постановление о назначении штрафа может быть отменено, изменено (при этом не может быть ухудшено положение лица, в отношении которого вынесено постановление) или оставлено без изменений. Если жалобу рассматривает суд, то дело может растянуться на два месяца, и, как правило, проводятся заседания, в которых нужно участвовать.

Постановление не вынесено

В некоторых случаях штраф может налагаться как бы без формальностей, то есть без составления протокола, но также с вынесением постановления по делу об административном правонарушении (ст. 28.6 КоАП РФ) — но это касается исключительно физических лиц при непосредственном выявлении нарушения.

Если вашу организацию оштрафовали, не выдав копию постановления, то это повод обратиться с жалобой, причем не только в вышестоящий орган, но и в суд, в прокуратуру, бизнес-омбудсмену. Это серьезное нарушение закона и ваших прав.

Постановление вынесено, но не вступило в силу

Независимо от того, кто именно привлек вас к ответственности, при несогласии с выводами, которые содержатся в постановлении, обжаловать его надо не позднее 10 суток с даты вручения или получения копии этого акта (п. 1 ст. 30.3 КоАП).

Постановление вступило в силу, но штраф не оплачен

Если постановление вступило в силу, и вы его не обжаловали, то неуплата или опоздание с уплатой штрафа может породить неприятности. В общем случае на уплату, напомним, отведено 60 дней с даты, когда постановление вступило в силу.

По ряду правонарушений можно уплатить 1/2 от размера штрафа, если уложиться в срок до 20 дней, в частности (п. 1.3 –1.3-3, ст. 32.2 КоАП):

● нарушение антимонопольных правил МСП;

● неисполнение требования о сохранности необходимых документов;

● непредставление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, (управлением, участием);

● нарушение порядка подготовки и проведения собраний, например, общих в ООО;

● навязывание дополнительных услуг при обязательном страховании,

● ряд правонарушений, выявленных при гос- и муниципальном контроле.

Также может быть представлена и отсрочка на срок до шести месяцев (п. 2 ст. 31.5 КоАП РФ), ее можно получить в том же порядке, что и рассрочку, то есть по ходатайству. Однако, если предоставлялась рассрочка или отсрочка по уплате штрафа, его нужно уплатить в полном размере.

Если вы не добились рассрочки, отсрочки, то опоздание с оплатой штрафа может повлечь за собой еще один штраф, в два раза больший, чем сумма неуплаченного (п. 2 ст. 3.2, п. 1 ст. 20.25 КоАП РФ), траты на исполнительский сбор (7% от суммы, и не менее 10 000 руб., п. 5 ст. 32.2 КоАП РФ, ст. 112 федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Также не исключена и заморозка счета, если пристав направит в ваш банк соответствующее постановление (ст. 81 федерального закона № 229-ФЗ).

Подведем итоги. Несмотря на то, что кое-какие штрафы понижены, некоторые, наоборот, повышены, и в целом сложно говорить о каких-то особых послаблениях для бизнеса. Чтобы не тратить деньги на штрафы, позаботьтесь о соблюдении требований законодательства заранее.

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