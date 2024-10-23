Закон подразделяет объекты интеллектуальной собственности на две группы:

Результаты интеллектуальной деятельности — результаты творческой деятельности независимо от способа и формы их выражения и области использования, включая нетрадиционные объекты. Защищает такие результаты авторское, смежное, патентное право. Средства индивидуализации — торговые марки, названия компаний, слоганы и логотипы, зарегистрированные в Роспатенте.

Авторское право.

Авторские права — это интеллектуальные права в области культуры (музыки, кинематографа, литературы), науки, на компьютерные программы. Право подразумевает создание произведения как некоторой конкретной формы, выражающей идею автора.

На маркетплейсе объекты авторского права — это текст, снимки, дизайн, инфографика, видеообзоры.

Карточка любого товара состоит из визуальных частей — картинки, шрифты, фото, видео, расположение элементов, цвет фона и т. д. У каждого элемента есть автор, а значит, контент на маркетплейсе, как и любой объект, созданный человеком, охраняется нормами авторского права.

Пример: очень часто начинающий селлер не имеет достаточно средств, чтобы воспользоваться услугами профессионального фотографа. Он используют контент других продавцов, а это нарушение. Бывает, селлер заказывает индивидуальные карточки у дизайнера, а тот создает инфографику при помощи фото из интернета. Имейте в виду: использование даже части снимка, отзеркаливание или создание коллажа не сыграет в плюс — за нарушение придется нести ответственность.

Право, смежное с авторским.

Предполагает результат нетворческой деятельности — фонограммы, воспроизведение телепередач в эфире, режиссерские постановки и т.д.

Патентное право.

Патентные права охраняют изобретения, уникальные научно-технические разработки, промышленные образцы из самых разных отраслей: металлургии, физики, строительства, горного дела и т.д.

Не путайте «изобретение» с «открытием», изобретение — это создание того, чего ранее не существовало, а открытие — фиксация конкретного существующего события или явления, о котором прежде общественности известно не было. Патентное право распространяется исключительно на изобретение.

В отличие от авторского и смежного права патентное предусматривает обязательную регистрацию собственности в Российском агентстве по патентам и товарным знакам. Так, если ученый физик изобретает новое устройство, повышающее качество человеческой жизни, изобретение будет охранять патент (действует от 5 до 25 лет).

Власть предъявляет следующие требования к объектам патентного права:

уникальность;

инновационный уровень;

промышленное использование (возможность применения на практике — касается изобретения и полезной модели);

нестандартность (признаки творческого подхода во внешнем виде промышленного образца или полезной модели).

Пример: предположим, селлер создал уникальный дизайн продукта. Для защиты дизайнерского решения ему нужно зарегистрировать промышленный образец в Роспатенте. В результате он получит патент на дизайн товара. Патент имеет ключевое значение в контроле над использованием и производством подобных, схожих товаров другими продавцами.

Средства индивидуализации.

Экономика не существует вне рынка, а рынок — вне товаров, услуг и производителей. Учитывая, что каждый производитель хочет выделиться, имеет место понятие средств индивидуализации — характеристик, отличающих одну фирму от другой. Наименования, знаки, артикулы, благодаря которым потребитель отличает товар от множества других товаров и есть средства индивидуализации.

Закон выделяет четыре типа средств индивидуализации:

Фирменные названия. Товарные знаки и знаки обслуживания. Коммерческие обозначения. Наименования мест происхождения товаров.

Пример: селлеру, прежде чем зарегистрироваться на торговой площадке, нужно придумать товарный знак для определения своего продукта. Чтобы не нарушить чужое право, важно проверить обозначение (например, картинку или словосочетание) на предмет отсутствия уже существующих схожих товарных знаков для типичных товаров.

Сделать это можно самостоятельно через доступные интернет-серверы, но зачастую селлер не знает всех тонкостей регистрации товарного знака и полагает, что разница в одну букву или цифру сделает его обозначение уникальным, отличив от других, уже зарегистрированных знаков. Поэтому сначала лучше обратиться к специалисту по регистрации товарного знака, после чего ожидать регистрацию и получать свидетельство.

А как селлеру использовать логотип?

Логотип — часть бренда, которая не требует обязательной регистрации.

Логотип можно зарегистрировать в качестве товарного знака, но нужно сделать его максимально оригинальным: сходства с уже созданными изображениями недопустимы.

Резюмируя, обозначим признаки объектов интеллектуальной собственности:

Нематериальный характер. В этом главное отличие от общепринятого понимания собственности. Участие в гражданском обороте. Объекты интеллектуальных прав имеют свойство отчуждаемости, как и любые другие объекты гражданского права. Коммерческая ценность обосновывает необходимость особого правового режима. Абсолютность. Противопоставление создателя лицам, не имеющим права пользования и распоряжения объектом собственности до момента получения официального разрешения. Переход нематериального (абстракции) в материальное. Замысел книги возникает в голове писателя: позже она становится вполне осязаемым предметом. Охраноспособность. Ст. 1225 ГК содержит перечень объектов интеллектуальных прав, которые признаются и защищаются в России. Если результат интеллектуального труда нельзя отнести к какому-либо объекту из перечня, закон его охранять не сможет.