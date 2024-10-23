Что такое интеллектуальная собственность
Творчество неразрывно связано с понятием интеллектуальной собственности. Большинство окружающих нас товаров — это творения человеческого разума, потому можно говорить о том, что интеллектуальная собственность есть результат умственной деятельности, охраняемый законом. Это произведения искусства (музыки, литературы, кино), фирменные логотипы, секреты производства (ноу-хау), уникальные шрифты и микросхемы — продукт, созданный автором, который вправе распоряжаться им на свое усмотрение: продавать, дарить, разрешать использование третьим лицам и т.д.
Интеллектуальная собственность — всегда исключительное право на результат умственной деятельности.
Только правообладатель может свободно пользоваться и распоряжаться произведением, которое создал. А чтобы защитить свое интеллектуальное детище от посягательств третьих лиц, он должен зафиксировать, зарегистрировать свое исключительное право: производить авторский продукт, рекламировать или использовать в любых коммерческих целях без ведома автора запрещено.
Интеллектуальная собственность — это источник прибыли, потому, неудивительно, что произведение искусства могут украсть, присвоив себе авторство. Предположим, у фотографа украли фотографию: методом защиты исключительных прав в данном случае является публикация, но до публикации желательно депонировать произведение — получить свидетельство, доказывающее авторство в любой инстанции, даже в суде.
А что закон говорит об интеллектуальной собственности? Ст. 1225 ГК определяет данное понятие как результаты умственной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, строго охраняемые законодательством. Раздел VII Гражданского кодекса регламентирует охрану авторских прав, четко разграничивая между собой объекты интеллектуального права. Рассмотрим их подробнее.
Объекты интеллектуального права
Закон подразделяет объекты интеллектуальной собственности на две группы:
Результаты интеллектуальной деятельности — результаты творческой деятельности независимо от способа и формы их выражения и области использования, включая нетрадиционные объекты. Защищает такие результаты авторское, смежное, патентное право.
Средства индивидуализации — торговые марки, названия компаний, слоганы и логотипы, зарегистрированные в Роспатенте.
Авторское право.
Авторские права — это интеллектуальные права в области культуры (музыки, кинематографа, литературы), науки, на компьютерные программы. Право подразумевает создание произведения как некоторой конкретной формы, выражающей идею автора.
На маркетплейсе объекты авторского права — это текст, снимки, дизайн, инфографика, видеообзоры.
Карточка любого товара состоит из визуальных частей — картинки, шрифты, фото, видео, расположение элементов, цвет фона и т. д. У каждого элемента есть автор, а значит, контент на маркетплейсе, как и любой объект, созданный человеком, охраняется нормами авторского права.
Пример: очень часто начинающий селлер не имеет достаточно средств, чтобы воспользоваться услугами профессионального фотографа. Он используют контент других продавцов, а это нарушение. Бывает, селлер заказывает индивидуальные карточки у дизайнера, а тот создает инфографику при помощи фото из интернета. Имейте в виду: использование даже части снимка, отзеркаливание или создание коллажа не сыграет в плюс — за нарушение придется нести ответственность.
Право, смежное с авторским.
Предполагает результат нетворческой деятельности — фонограммы, воспроизведение телепередач в эфире, режиссерские постановки и т.д.
Патентное право.
Патентные права охраняют изобретения, уникальные научно-технические разработки, промышленные образцы из самых разных отраслей: металлургии, физики, строительства, горного дела и т.д.
Не путайте «изобретение» с «открытием», изобретение — это создание того, чего ранее не существовало, а открытие — фиксация конкретного существующего события или явления, о котором прежде общественности известно не было. Патентное право распространяется исключительно на изобретение.
В отличие от авторского и смежного права патентное предусматривает обязательную регистрацию собственности в Российском агентстве по патентам и товарным знакам. Так, если ученый физик изобретает новое устройство, повышающее качество человеческой жизни, изобретение будет охранять патент (действует от 5 до 25 лет).
Власть предъявляет следующие требования к объектам патентного права:
уникальность;
инновационный уровень;
промышленное использование (возможность применения на практике — касается изобретения и полезной модели);
нестандартность (признаки творческого подхода во внешнем виде промышленного образца или полезной модели).
Пример: предположим, селлер создал уникальный дизайн продукта. Для защиты дизайнерского решения ему нужно зарегистрировать промышленный образец в Роспатенте. В результате он получит патент на дизайн товара. Патент имеет ключевое значение в контроле над использованием и производством подобных, схожих товаров другими продавцами.
Средства индивидуализации.
Экономика не существует вне рынка, а рынок — вне товаров, услуг и производителей. Учитывая, что каждый производитель хочет выделиться, имеет место понятие средств индивидуализации — характеристик, отличающих одну фирму от другой. Наименования, знаки, артикулы, благодаря которым потребитель отличает товар от множества других товаров и есть средства индивидуализации.
Закон выделяет четыре типа средств индивидуализации:
Фирменные названия.
Товарные знаки и знаки обслуживания.
Коммерческие обозначения.
Наименования мест происхождения товаров.
Пример: селлеру, прежде чем зарегистрироваться на торговой площадке, нужно придумать товарный знак для определения своего продукта. Чтобы не нарушить чужое право, важно проверить обозначение (например, картинку или словосочетание) на предмет отсутствия уже существующих схожих товарных знаков для типичных товаров.
Сделать это можно самостоятельно через доступные интернет-серверы, но зачастую селлер не знает всех тонкостей регистрации товарного знака и полагает, что разница в одну букву или цифру сделает его обозначение уникальным, отличив от других, уже зарегистрированных знаков. Поэтому сначала лучше обратиться к специалисту по регистрации товарного знака, после чего ожидать регистрацию и получать свидетельство.
А как селлеру использовать логотип?
Логотип — часть бренда, которая не требует обязательной регистрации.
Логотип можно зарегистрировать в качестве товарного знака, но нужно сделать его максимально оригинальным: сходства с уже созданными изображениями недопустимы.
Резюмируя, обозначим признаки объектов интеллектуальной собственности:
Нематериальный характер. В этом главное отличие от общепринятого понимания собственности.
Участие в гражданском обороте. Объекты интеллектуальных прав имеют свойство отчуждаемости, как и любые другие объекты гражданского права. Коммерческая ценность обосновывает необходимость особого правового режима.
Абсолютность. Противопоставление создателя лицам, не имеющим права пользования и распоряжения объектом собственности до момента получения официального разрешения.
Переход нематериального (абстракции) в материальное. Замысел книги возникает в голове писателя: позже она становится вполне осязаемым предметом.
Охраноспособность. Ст. 1225 ГК содержит перечень объектов интеллектуальных прав, которые признаются и защищаются в России. Если результат интеллектуального труда нельзя отнести к какому-либо объекту из перечня, закон его охранять не сможет.
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Контент и маркетплейсы
Отличительная черта маркетплейсов — отсутствие собственных товаров. Маркетплейс выступает как связующее звено между продавцом и покупателем. Это площадка, которая оказывает определенные услуги: размещает данные о товарах, продвигает товары, принимает товары от покупателей. При этом за информацию о товарах отвечает продавец.
В РФ действуют следующие маркетплейсы:
Универсальные (Wildberries, Ozon) — специализируются на широком ассортименте товара.
Специализированные (Lamoda) — сосредоточены на определенных категориях.
Смешанные (Яндекс Маркет) — агрегатор и площадка в одном лице.
Маркетплейс включает в себя такие виды контента, как:
Визуальный (медиаконтент): визуальное оформление карточки товара. Фотографии, видеообзоры, анимированные GIF-изображения, 3D-модели — контент в графическом виде.
Характеристики товара: текстовая информация о составе товара, параметрах, мощности, размере и пр.
Название и описания в карточке: более общее понятие, чем характеристики. Данный блок отвечает на вопросы о том, что это за товар, зачем нужен, для кого подойдет и т.п.
Пользовательский контент: речь об отзывах и вопросах, фотографиях использования товара покупателями.
Относительно авторских прав для Wildberries, например, характерно лояльное отношение к селлерам. Селлер, заключая договор с площадкой, гарантирует соблюдение законодательства. Согласно договору оферты Wildberries, если продавец использовал чужую интеллектуальную собственность, он возмещает ущерб, причиненный правообладателю и маркетплейсу.
Ozon же изначально запрашивает документы, подтверждающие наличие лицензий и прав на интеллектуальную собственность. В случае спорной ситуации маркетплейс будет требовать у селлера официальное разрешение правообладателя. Игнорировать подобный запрос нельзя, иначе селлера могут заблокировать.
Примечательно, что Ozon разрешает создание карточки через копирование чужой. Копировать можно через личный кабинет, шаблон или API (программный интерфейс, благодаря которому системы взаимодействуют с программой без прямого доступа к коду).
Однако, селлер может установить запрет на копирование товара в настройках. Проверьте это заранее, если собираетесь создать карточку через API или личный кабинет, так как система уведомит о запрете на копирование только после отправки файла или запроса.
Но кто ответит за плагиат авторского права в интернете? Маркетплейс или селлер?
Интернет-площадка — это только посредник, сервис электронной коммерции с информацией о товарах и производителях. Маркетплейс не участвуют в создании продукта.
С юридической точки зрения ответственность несет селлер, потому претензию за нарушение авторских прав следует направлять ему.
Подобным образом работает Яндекс Маркет. Его цель — предоставление услуги, а именно пространства для заключения договора купли-продажи между продавцом и покупателем. Покупатель может оплатить товар напрямую продавцу, в обход маркетплейса.
Важно: обязательно читайте оферту площадки. Например, Wildberries за вознаграждение может осуществлять продажи от имени продавца.
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Используем чужой контент не нарушая закон
У каждого маркетплейса свои меры наказания в случае нарушения исключительного права. Большинство требуют, чтобы товар на площадке был свободен от прав третьих лиц, а в случае нарушения авторских прав ответственность полностью ложится на продавца.
Судебная практика показывает, что при наложении штрафа на сам маркетплейс, он вправе взыскать сумму штрафа с виновного селлера — сумма, как правило, не маленькая.
Поэтому продавцу важно проявлять бдительность, осведомленность в подборе товара и контента: детально проверять, что он размещает и каким образом, не нарушены ли авторские права третьих лиц.
Помните: закупка товара не дает вам право «присваивать» фотографии товара поставщика — для этого нужен отдельный договор.
Рассмотрим законные способы использования чужого контента на маркетплейсе:
1. Договориться с автором.
Допустим, на просторах интернета вы увидели фото, идеально подходящее для описания вашего товара, к тому же, присутствует ссылка на автора. Попробуйте связаться с ним и попросить разрешение использовать снимок с указанием авторских инициалов. Возможно он согласится, ничего не требуя взамен, или попросит у вас небольшую плату.
2. Приобрести контент.
Если вы имеете четкое представление, что вам нужно конкретное изображение, оформите с автором лицензионный договор (ст. 1235 ГК). Вы получите прямо указанные в договоре права на определенный срок за оговоренную плату.
Также можно оформить договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК). По сути, это покупка готового произведения у автора. Например, вы хотите приобрести дизайнерский макет карточки товара — в договоре прописывается, какой именно объект приобретаете и что исключительное право на него переходит в полном объеме к покупателю. С момента заключения договора вы — правообладатель объекта, но не автор.
Можно составить договор авторского заказа (ст. 1288 ГК): заказчик выдает исполнителю техническое задание, где написано, что нужно сделать и в какой срок (допустим, нарисовать логотип компании за неделю). Такой договор часто заключают с копирайтерами: автор создает контент, но исключительное право на него передает фирме. Копирайтер не может публиковать материал на сторонних сайтах.
3. Применять контент с открытой лицензией.
Открытая лицензия (Creative Commons) предполагает, что автор разрешает третьим лицам использовать его труд — бесплатно и неограниченное количество раз. Обязательным условием использования контента с открытыми лицензиями является указание авторства произведения.
Как правильно оформить исключительные права
Приступая к реализации товаров на маркетплейсе, селлеру важно разобраться с брендами — брендом конкретного товара, который планируется продавать или брендом магазина.
Процедура оформления права на бренд магазина: выбрав уникальное название, селлер регистрирует его как товарный знак, или начинает деятельность как «ИП Федоров А.Н.» (регистрирует только ИП) и начинает продажи.
В случае с товарным брендом ситуация иная.
Предположим, вы начинаете бизнес по реализации косметических средств. Вы наклеили на свои кремы этикетку «Raspberry berry» и заключили договор на сотрудничество с конкретным маркетплейсом. А проверили ли вы, зарегистрирован ли товарный знак «Raspberry berry»? Если да, то кем?
Если знак не зарегистрирован — отлично, вы ничего не нарушаете. Если у «Raspberry berry» уже есть правообладатель, продавать косметику под этим брендом без его разрешения незаконно.
Если такого знака нет, зарегистрируйте его в Роспатенте в том виде, в котором будете использовать: это важно, поскольку в противном случае регистрация будет бесполезной. Когда знак пройдет проверку, подготовьте документы. Все необходимые формы размещены на сайте Роспатента.
Регистрация занимает около 18 месяцев, после получения патента ваш товарный знак получает защиту на всей территории РФ.
Если вдруг вы заметили, что конкурент разместил товар на маркетплейсе под вашим брендом или схожим с ним изображением, предъявляйте претензию.
Помните, что правообладатель может подать в суд, если досудебные требования останутся без ответа.
Дизайн товара также защищается патентным правом.
Допустим, вы запатентовали дизайнерское решение бутылки геля для душа в качестве промышленного образца и начинаете продажи на маркетплейсе — с момента регистрации патента никто на территории РФ не вправе продавать товары не только с таким же, но и с довольно похожим дизайном. Но спустя время, вы обнаружили, что на торговой площадке появилась масса карточек с очень похожими бутылками.
Оказалось, китайские поставщики украли вашу идею и начали поставлять свой шампунь с вашим дизайном в Россию — таким образом российские ИП выставили его на маркетплейс. В результате разбирательств нарушители ушли с интернет-площадки, а вы добились компенсации.
Важно: уникальный дизайн дает конкурентное преимущество. Если вы покупаете товар у производителей и перепродаете, выясните, кому принадлежат права на дизайн — есть ли патент.
Депонирование — следующий способ оформления исключительного права. Это добровольная регистрация образца произведения в специализированном реестре для последующего хранения.
Например, вы можете задепонировать карточки товара — передать их на хранение, получив свидетельство о депонировании, в котором будете указаны как автор и правообладатель. Задепонировать можно и графику, и дизайн, и фото.
Раньше депонированием контента занималось Российское авторское общество. Сегодня это можно сделать в Национальном реестре интеллектуальной собственности или в Art Cloud — аналоге депонированию с меньшими денежными затратами при большем количестве контента. Сервис проводит процедуру в режиме онлайн и предоставляет документ, подтверждающий авторство. Контент можно дополнять, удалять и изменять.
Депонирование важно, потому что принимается судом как доказательство авторства в спорах об авторских правах.
Как защитить свою интеллектуальную собственность
Юристы говорят: небольшие ошибки могут привести к большим потерям.
Многие маркетплейсы вводят ограничения, чтобы защитить интеллектуальную собственность: проверяют фотоконтент и описание карточек товара, взаимодействуют с магазинами и брендами, которые зарегистрировали товарный знак (например, Lamoda). Селлер заполняет анкету — маркетплейс проверяет зарегистрированное право на товарный знак.
На Яндекс Маркете при отсутствии свидетельства о регистрации у селлера есть возможность выбрать в качестве подтверждения прав, копию гарантийного письма о предоставлении права на использование товарного знака. Маркетплейс должен не только предоставлять коммерческое пространство, но и разделять ответственность в случае нарушения исключительных прав.
Но как же защитить свою интеллектуальную собственность самостоятельно?
Способ №1. Сохраняйте исходные материалы. В спорной ситуации исходник изучит нотариус в специальной программе с обязательной фиксацией данных автора, времени создания контента, формата и т.п. Протокол нотариуса впоследствии можно направить в суд в качестве доказательства авторского права.
Способ №2. Депонируйте произведения. Карточки товаров вносятся в Национальный реестр интеллектуальной собственности, правообладатель получает свидетельство о депонировании.
Способ №3. Регистрируйте товарный знак. Перед стартом работы на маркетплейсе, зарегистрируйте товарный знак. Реализация продукта без товарного знака несет угрозу риска — ваши товарные карточки может присвоить себе любой желающий. Право на товарный знак действует 10 лет. Его можно продлевать.
Подпишите с лицами, с которыми сотрудничаете, договор о передаче исключительных прав. Подойдет даже шаблон договора из интернета, поскольку он значительно снизит риски возможных претензий в будущем. Как только тот самый товар или продукт будет создан — подавайте заявку в Роспатент. Служба проверит новизну изобретения, впрочем, вы можете сделать это сами с помощью «Яндекс.Патенты» или «Google Patents». Если идея не новая, вам просто откажут.
Периодически проверяйте базу Роспатента: изучайте заявки конкурентов, которые могут пытаться зарегистрировать похожий товарный знак. До того, как организация примет решение, заявку можно оспорить, направив соответствующее письмо. После регистрации схожего товарного знака придется направлять исковое заявление в через суд.
Представим, что на маркетплейсе у вас украли картинку. Ваш примерный план действий:
Соберите доказательства. Важно подтвердить, что автор — именно вы. Если вы пользовались услугами фотографа или дизайнера — соберите документы относительно процесса создания изображения.
Подготовьте исходник. Каждое изображение имеет метаданные, которые подтвердят, что это исходный файл — оригинальное фото.
Зафиксируйте нарушения. Есть специальные сервисы фиксации доказательств. Поможет нотариус, либо судебный эксперт.
Данная процедура актуальна и в случае, когда у вас украли текстовый контент. Если сомневаетесь в правильности своих действий, воспользуйтесь услугами юриста. Досудебный порядок защиты исключительных прав предусмотрен п. 5.1 ст. 1252 ГК. Спор об авторском праве рассматривается в арбитражном суде, до направления иска о возмещении убытков правообладатель должен предъявить претензию. Иск о возмещении убытков будет рассмотрен при полном или частичном отказе удовлетворить претензию либо в случае неполучении ответа на нее.
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Защита в палате по патентным спорам
Обращение в Палату по патентным спорам — эффективный метод защиты ваших интеллектуальных прав.
Палата представляет собой структурное подразделение Федерального института промышленной собственности. Она создана для урегулирования споров по самым разным объектам интеллектуальной собственности.
Данный орган полагается на принцип административной процедуры по тем делам, которые связаны с решениями Роспатента.
В палате можно оспорить:
отказ в регистрации объекта интеллектуальной собственности;
признание заявки на регистрацию отозванной;
неправомерную регистрацию, по мнению заявителя — например, он считает, что регистрация объекта интеллектуальной собственности в чем-то ущемляет права других компаний, предпринимателей или иных заинтересованных лиц;
соответствие регистрируемого объекта нормам патентоспособности;
решения, принятые относительно товарных знаков и НМПТ;
иные решения, связанные с прекращением правовой охраны товара по причине долгого неиспользования объекта его законным автором.
Решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суде по интеллектуальным правам.
Как узнать о нарушении своих прав
Старайтесь регулярно проверять контент: изучайте маркетплейс на наличие подделок или незаконного использования вашего материала. Помните, что каждая составляющая бизнеса, будь то наименование фирмы, логотип или текстовый контент, имеет свою ценность и требует должной юридической защиты.
Выявлением и блокировкой нарушителей прав на товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности занимаются специализированные фирмы, чья деятельность связана с авторским и патентным правом. Такие фирмы оказывают услуги мониторинга — разового или на постоянной основе.
Представим, что вы зафиксировали резкое снижение покупателей на маркетплейсе. Специалист поможет найти нечестного конкурента — на маркетплейсах, сайтах или в соцсетях. Нарушитель будет заблокирован.
Такие компании заключают с селлером договор — стоимость зависит от объема работ и срока, в течение которого предполагается искать нарушителей.
Обнаружить, что права были нарушены, реально, но происходит это не быстро. Если вы уверены в плагиате, направьте письменное обращение в адрес нарушителя, который использует вашу интеллектуальную собственность. Укажите дату обнаружения нарушения и свои конкретные требования. Можно направить досудебную претензию, в которой важно прописать размер компенсации. Такая претензия — реальный способ урегулировать конфликт в досудебном порядке. Если ваша претензия останется без внимания, смело подавайте исковое заявление в суд.
Подытожим. Выделим ключевые моменты в области защиты интеллектуальных прав.
Заключайте соответствующий договор для защиты созданного контента.
Отслеживайте использование вашей интеллектуальной собственности конкурентами, собирайте доказательства, если обнаружили нарушения.
Сохраняйте исходники, заверяйте материал у нотариуса.
Увидели копию своего контента в сети — реагируйте сразу, направляйте письмо с требованием удалить незаконно использованный продукт.
Не пользуйтесь чужим контентом без согласия автора, а материал создавайте любыми законными способами.
Не бойтесь отстаивать свои исключительные права.
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