Зачем изменять коды ОКВЭД
Каким видом бизнеса будет заниматься предприниматель, государство узнает по коду ОКВЭД. Его указывают в заявлении на регистрацию ИП, причем выбрать можно неограниченное количество видов деятельности. Сначала нужно определить основной код ОКВЭД: считается, что именно с этого вида деятельности компания будет получать основной доход. Далее изучите общероссийский классификатор (буквенные разделы, классы, подгруппы) и выберите те виды деятельности, которыми компания может заняться в ближайшем будущем.
Код ОКВЭД нужен для налоговой и Росстата, чтобы контролировать и анализировать деятельность бизнеса:
ФНС следит за тем, чтобы фактическая деятельность ИП совпадала с той, которая соответствует коду ОКВЭД, указанному в заявлении на регистрацию.
Росстат на основании кода формирует аналитические отчеты.
Коды ОКВЭД влияют на следующие составляющие бизнес-процесса:
выбор налогового режима;
вероятность утраты права на применение УСН, если ИП начал вести деятельность по коду ОКВЭД, запрещенному для упрощенки;
льготы, кредиты, субсидии (например, льготы во время пандемии получал не каждый бизнес: только тот, который указал определенный ОКВЭД);
ставку страховых взносов на травматизм;
ставку налога на УСН в разных регионах;
обязательность лицензии для некоторых видов деятельности;
объем отчетности;
обязанность направлять уведомление о начале коммерческой деятельности в надзорный орган;
возможность заключать сделки, которые требуют согласования различных государственных органов.
Важно: подойдите к выбору кодов ОКВЭД с максимальной ответственностью. Изучите позиции общероссийского классификатора, которые имеют непосредственное отношение к вашему бизнесу. Помните, что ошибки при выборе кодов ОКВЭД могут лишить льгот и возможностей, предусмотренных государством на случай форс-мажорных обстоятельств, или, наоборот: приведут к неоправданным затратам и штрафам, которых можно было избежать.
СберРешения оказывают услуги полного сопровождения по всем вопросам налогообложения, права, бухгалтерии и кадров. Оставить заявку на услугу или предварительную консультацию можно на странице нашего сайта.
Есть ли польза от правильных кодов ОКВЭД
С уверенностью можно сказать, что правильный выбор кодов ОКВЭД способствует успешному развитию бизнеса. Кто не заинтересован в том, чтобы платить меньше налогов? Обозначим пользу от правильного выбора кодов ОКВЭД в виде следующих плюсов:
Возможность применять пониженную ставку на УСН.
Регионы зачастую снижают ставку налога по упрощенке для отдельных категорий налогоплательщиков. Например, для московского бизнеса, который ведет деятельность из списка ст. 1 закона города Москвы от 07.10.2009 № 41 действует пониженная ставка (10%) для объекта «доходы минус расходы». При этом должно выполняться условие — доля дохода по такому виду деятельности должна быть не менее 75% от общей суммы выручки за налоговый период.
В локальных законодательных актах указываются виды деятельности по классам ОКВЭД или конкретные коды, для которых предусмотрены государственные меры поддержки.
Отсутствие переплаты по взносам на травматизм.
Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев зависит от основного кода ОКВЭД и составляет от 0,2 до 8,5%. Каждый конкретный код ОКВЭД имеет свой класс профессионального риска.
Например, компания занимается добычей нефти и природного газа. Основной ОКВЭД в данном случае — 09.10, код относится к 3 классу профессионального риска, размер отчислений в СФР составит 0,4%.
Государственная поддержка.
Власти могут вводить льготы и субсидии для экономической отрасли, которая пострадала в силу различных внешних факторов.
Например, в большинстве регионов для новых ИП действуют налоговые каникулы по УСН и ПСН. Эта мера распространяется не на всех предпринимателей, а только на тех, которые ведут деятельность в социальной, научной или производственной сфере, или оказывают бытовые и гостиничные услуги. Налоговые каникулы для новых ИП продлили до конца 2026 года.
Возможность применения ПСН.
На патенте могут работать не все индивидуальные предприниматели. Деятельность ИП должна входить в специальный перечень конкретного субъекта РФ. Например, налоговая откажет ИП в возможности применять патент, если он занимается оптовой торговлей мебели (код ОКВЭД 46.15.1) (подп. 5 п. 6 ст. 346.43 НК).
Отсутствие проблем с банком.
Согласно закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ соответствие кода ОКВЭД операциям по поступлению и выбытию денежных средств — это один из ключевых факторов банковской проверки. При этом соответствующий операции код ОКВЭД обязательно должен быть внесен в ЕГРИП. Если на расчетный счет предпринимателя поступают средства за информационные услуги, но такого ОКВЭД в ЕГРИП нет — возникает риск, что банк приостановит обслуживание и потребует от ИП разъяснений.
Юридическое и налоговое сопровождение
Обеспечим комплексную юридическую поддержку в области налогового, трудового, договорного, корпоративного права
Пошаговая инструкция по изменению кодов
Владелец бизнеса вносит изменения в коды ОКВЭД, если:
Фактическая деятельность не соответствует кодам, указанным в ЕГРИП. Всегда можно уточнить информацию по действующим кодам ОКВЭД, заказав выписку ЕГРИП.
ИП планирует вести новый вид деятельность. Речь идет об обновлении кодов ОКВЭД: новыми кодами бизнес подтверждает соответствие фактической деятельности реальной.
Если ИП начал вести деятельность по совершенно новому коду, но не внес изменения в регистрационные данные в ФНС, ему грозит административная ответственность — штраф в размере 5 000 рублей (ч. 3 ст. 14.25 КоАП).
При этом Минфин придерживается такого мнения: если ИП оказывает услуги вне рамок видов деятельности, которые он указал при регистрации, то с его доходов организация-заказчик должна исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ (письма от 12.01.2022 № 03-04-06/824, от 22.11.2017 № 03-04-06/77155). Если следовать этой позиции Минфина, при отсутствии нужного кода ОКВЭД в ЕГРИП возникает риск переквалификации дохода ИП в доходы физлица без специального статуса.
Мнение ФНС по этому вопросу отличается: обязанности налогового агента у организации-заказчика не возникает независимо от того, какие коды ОКВЭД внесены в ЕГРИП индивидуального предпринимателя (письмо от 22.02.2019 № БС-4-11/3122@).
Рассмотрим пошаговую инструкцию по изменению кодов ОКВЭД, чтобы избежать ошибок и излишнего внимания со стороны контролирующих органов.
Выбор новых кодов ОКВЭД
Изначально вы занимались агентством по организации свадеб, но потом решили заняться животноводством — разведением овец. Какими новыми кодами вы воспользуетесь?
Откройте справочник ОК 029−2014, выберите раздел A — «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».
Проанализируйте виды деятельности и коды, которые относятся к разделу А.
В данном случае это коды, связанные с растениеводством, животноводством, органическим сельским хозяйством, охотой, ловлей животных. Уточните информацию по ограничениям относительно налогового режима. Выпишите предпочитаемые коды ОКВЭД.
Определяем основной код ОКВЭД
Основной код ОКВЭД напрямую влияет на размер страховых взносов на травматизм и возможность получить льготы. Если вы остановились на разведении овец, сделайте следующий шаг:
Выберите группу 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях».
Далее:
Выберите подкласс 01.4 Животноводство и ОКВЭД 01.45 — Разведение овец и коз.
Важно! В течение семи рабочих дней вы должны уведомить ФНС о смене кодов ОКВЭД. Если этого не сделать, можно получить предупреждение или штраф в размере 5 000 рублей (ст. 14.25 КоАП).
Заполняем заявление по форме Р24001
ФНС вносит изменения в регистрационные сведения ИП на основании заявления по форме № Р24001. В нем восемь страниц, но чтобы изменить коды ОКВЭД, все заполнять не нужно.
Прежде чем подать заявление, ознакомьтесь с требованиями приказа ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@:
черная, синяя или фиолетовая паста при заполнении вручную;
заглавные печатные буквы;
шрифт Courier New (размер 18) — при заполнении на компьютере;
заполнять необходимо страницы, которые подходят вашим изменениям;
приемлема двусторонняя печать заявления;
одна клетка — один символ;
прочерки недопустимы — незаполненные графы должны быть пустыми;
ошибки, опечатки, исправления исключены;
нужна нумерация заполненных страниц, начиная с 001;
сшивать листы запрещено.
При внесении изменений ИП заполняет титульный лист, лист Д и лист Е.
Титульный лист: впишите свой государственный регистрационный номер (ОГРНИП) и инициалы. В пункте 2 выберите цифру «1».
Лист Д: коды ОКВЭД, которые добавляете, впишите на стр. 1. Коды, которые исключаете — на стр. 2. Указываемые в заявлениях коды должны содержать не менее четырех цифровых знаков кода вида деятельности по ОКВЭД.
Коды берите только из классификатора ОКВЭД-2, даже если изначально ИП регистрировали по ОКВЭД-1.
Лист Е: подтвердите достоверность внесенных сведений. Укажите телефон и электронный адрес (на почту придут документы о внесении изменений в ЕГРИП). Если хотите получить документы на бумажном носителе, следует указать в соответствующем поле значение 1.
Подаем заявление в налоговую
Итак, чтобы добавить или заменить ОКВЭД, нужно подать заявление по форме Р24001 в налоговую. Сделать это можно следующими способами:
Лично — прийти в налоговую, которая регистрирует ИП, или МФЦ и подать заявление на бумаге.
Через представителя — с помощью нотариальной доверенности.
Онлайн — заполнить заявление по форме Р24001 для ИП на сайте налоговой и подписать квалифицированной электронной подписью.
Ваши личные данные система подгрузит автоматически. Сначала укажите ОГРНИП, а затем внесите изменения в сведения о кодах ОКВЭД (основной код и дополнительные). Чтобы внести дополнительный ОКВЭД, кликнете на пункт «Добавить дополнительный код деятельности» и выберите нужный. При исключении ОКВЭД отобразится список ваших действующих кодов: выберите те, от которых решили отказаться.
Через нотариуса — нотариус проверяет и отправляет пакет документов в ФНС.
Почтовым отправлением — заказным письмом с описью вложения. В этом случае подпись ИП должен заверить нотариус.
Согласно закону, ФНС регистрирует изменения в течение 5 рабочих дней. На шестой день на указанный электронный адрес придет новый лист записи ЕГРИП. Если вы подавали заявление лично в МФЦ, прийти за документами нужно будет с распиской, которую вам выдал специалист в подтверждение оказываемой услуги.
Бывает, что лист записи с новыми кодами ОКВЭД не пришел. В таком случае следует написать заявление о выдаче документа или направить соответствующую жалобу.
Подача заявления не требует оплаты госпошлины. Через 5 рабочих дней вы получите новый лист ЕГРИП с кодами ОКВЭД.
Ответственность за новую деятельность без изменения в ОКВЭД
Код ОКВЭД «привязан» к вашей деятельности. За непредставление или несвоевременное представление информации об изменениях установлена административная ответственность (ч. 3 или ч. 4 ст. 14.25 КоАП):
от 5 000 до 10 000 руб. — за непредставление сведений или представление недостоверных сведений об ИП;
5 000 руб. — если заявление было подано с нарушением срока.
Срок давности для привлечения к административной ответственности — один год с момента истечения семи дней, предусмотренных законом для подачи заявления. Законодательство не делает различий между ответственностью ИП и ООО, санкции в обоих случаях одинаковы.
Одно из неблагоприятных последствий ведения бизнеса без внесения изменений в реестр это проверка ФНС. Если компания указала в кодах ОКВЭД один вид деятельности, а по факту занимается совершенно другим, либо коды ОКВЭД часто меняются — это вызовет подозрения у налоговых инспекторов.
Кроме того, не исключены неприятности с контрагентами. Бизнес — это процесс взаимовыгодного сотрудничества, компании очень часто проверяют коды ОКВЭД друг друга. Если не будет кода, необходимого для заключения договора, контрагент может отказаться от сделки, поскольку недоверие со стороны налоговой или банка бизнесу ни к чему.
Заключение
Код ОКВЭД — числовой показатель вида деятельности, которую ведет компания или ИП.
Если вы планируете заниматься другим видом деятельности, обязательно внесите изменения в регистрационные данные ИП в ФНС. Для этого подайте заявление по форме Р24001. Если сделать это с опозданием, может последовать штраф — 5 тыс. руб.
Помните: внести изменения можно в любой момент, предварительно изучив все последствия, к которым приведет данный шаг. Чтобы застраховать себя от ошибок, передайте ведение бухгалтерского и налогового учета профессионалам СберРешений. Вы не получите штраф из-за некомпетентных действий сотрудников.
Юридическое и налоговое сопровождение
Обеспечим комплексную юридическую поддержку в области налогового, трудового, договорного, корпоративного права
Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8JzPpY
Начать дискуссию