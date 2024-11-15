С уверенностью можно сказать, что правильный выбор кодов ОКВЭД способствует успешному развитию бизнеса. Кто не заинтересован в том, чтобы платить меньше налогов? Обозначим пользу от правильного выбора кодов ОКВЭД в виде следующих плюсов:

Возможность применять пониженную ставку на УСН.

Регионы зачастую снижают ставку налога по упрощенке для отдельных категорий налогоплательщиков. Например, для московского бизнеса, который ведет деятельность из списка ст. 1 закона города Москвы от 07.10.2009 № 41 действует пониженная ставка (10%) для объекта «доходы минус расходы». При этом должно выполняться условие — доля дохода по такому виду деятельности должна быть не менее 75% от общей суммы выручки за налоговый период.

В локальных законодательных актах указываются виды деятельности по классам ОКВЭД или конкретные коды, для которых предусмотрены государственные меры поддержки.

Отсутствие переплаты по взносам на травматизм.

Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев зависит от основного кода ОКВЭД и составляет от 0,2 до 8,5%. Каждый конкретный код ОКВЭД имеет свой класс профессионального риска.

Например, компания занимается добычей нефти и природного газа. Основной ОКВЭД в данном случае — 09.10, код относится к 3 классу профессионального риска, размер отчислений в СФР составит 0,4%.

Государственная поддержка.

Власти могут вводить льготы и субсидии для экономической отрасли, которая пострадала в силу различных внешних факторов.

Например, в большинстве регионов для новых ИП действуют налоговые каникулы по УСН и ПСН. Эта мера распространяется не на всех предпринимателей, а только на тех, которые ведут деятельность в социальной, научной или производственной сфере, или оказывают бытовые и гостиничные услуги. Налоговые каникулы для новых ИП продлили до конца 2026 года.

Возможность применения ПСН.

На патенте могут работать не все индивидуальные предприниматели. Деятельность ИП должна входить в специальный перечень конкретного субъекта РФ. Например, налоговая откажет ИП в возможности применять патент, если он занимается оптовой торговлей мебели (код ОКВЭД 46.15.1) (подп. 5 п. 6 ст. 346.43 НК).

Отсутствие проблем с банком.

Согласно закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ соответствие кода ОКВЭД операциям по поступлению и выбытию денежных средств — это один из ключевых факторов банковской проверки. При этом соответствующий операции код ОКВЭД обязательно должен быть внесен в ЕГРИП. Если на расчетный счет предпринимателя поступают средства за информационные услуги, но такого ОКВЭД в ЕГРИП нет — возникает риск, что банк приостановит обслуживание и потребует от ИП разъяснений.