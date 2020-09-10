Миссия: навести порядок в сверке с налоговой

Год назад СБИС научился автоматически проверять, есть ли у организации долги перед бюджетом. Теперь мы решили дать пользователям возможность понять, как они докатились до такой жизни как сформировалась та или иная сумма.

Немного истории

ООО «Ромашка» хочет получить банковскую гарантию. Банк отвечает: «Без проблем. Только дайте справку от ФНС, что ваша организация НЕ ИМЕЕТ неисполненных обязанностей по налогам и взносам». Бухгалтер получает справку, а там...

Обеспокоенный бухгалтер запрашивает в налоговой выписку операций по расчету с бюджетом. И получает колоссальный манускрипт, в котором по сей день добрая половина населения ничего не понимает.

Чтобы хоть как-то упростить себе жизнь, расстроенный бухгалтер начинает «делить слона по частям». Он запрашивает в налоговой данные по отдельным налогам или компаниям, а потом часами сопоставляет их.

Стоп, давайте пойдем другим путем

Все нагромождение строк и столбцов в выписке можно свести в простую и наглядную таблицу.

Пожалуйста — все расхождения на виду. Если где-то затерялись 100 рублей, вы это сразу увидите.

При наведении на любую сумму СБИС покажет, из каких данных она сложилась: начисленные и оплаченные налоги, пени, штрафы — все, вплоть того самого отчета, где бухгалтер сам указал суммы к начислению. На то, чтобы провести расследование «повисших» платежей уйдет не больше минуты.

А что, если налоговая ошибается?

Сводная таблица формируется по данным ФНС, но налоговая тоже может ошибаться: произошел сбой при передаче данных, платеж приняли позже. Получается, что в таблице переплата или недоимка есть и горит «красным», а по факту — нет.

В СБИС пользователь может самостоятельно указать, есть ли на самом деле переплата или недоимка, и оставить комментарий с пояснениями. Если он уверен, что все хорошо, то поставит отметку «Расхождения нет» и укажет, почему. Если пока неясно, откуда взялся долг, выберет «Разбираюсь» и пропишет пояснения в комментариях.

Все отмеченные суммы сохраняются в журнале расхождений до тех пор, пока данные налоговой не изменятся. Туда в любой момент можно зайти, чтобы проверить, какие вопросы все еще не решены.

Что имеем в результате

Сразу видно, есть ли расхождения с ФНС. Понятно, когда и из каких сумм возникли недоимки, пени и штрафы. Можно указать, есть ли переплата или недоимка по факту, и оставить комментарий с пояснениями. И главное — не нужно копаться в десятках громоздких таблиц из налоговой.

В сверке с налоговой — порядок. Миссия выполнена.