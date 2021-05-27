Как вернуть допвзносы ПФР? Чек-лист для ИП на УСН «доходы - расходы»

По результатам опроса среди наших пользователей 64% не знали, что расчет дополнительных взносов стал выгоднее для предпринимателей. Сумма экономии составит 1% от расходов, указанных в декларации УСН. Переплата за 2020 год уже дожидается вас на лицевом счете в налоговой. А вот за более ранний период нужно побороться. Рассказываем, как за 7 шагов вернуть деньги.

Шаг 1. Убедитесь, что в 2017–2019 гг. ИП был на УСН «доходы — расходы» или ЕСХН

«Делить шкуру переплаченного налога» не получится у тех, кто был на вмененке или УСН. По поводу ЕСХН, к сожалению, нет детальных разъяснений.

В письме есть положение «также в Определении N 10-О указано, что действующее законодательное регулирование уплаты страховых взносов предполагает определение объекта обложения страховыми взносами исходя из доходов, полученных плательщиком страховых взносов, с применением правил определения налогооблагаемого дохода, предусмотренных для соответствующей системы налогообложения». Полагаем, что на него можно опираться и распространить аналогичные выводы и на ЕСХН. На различных формах пользователи пишут, что им удалось пересчитать взнос. Попробовать точно стоит!

Шаг 2. Закажите выписку по расчетам с налоговой за 2017–2020 гг.

Самое удобное — заказать и получить по ТКС. Если у вас нет системы электронной отчетности, используйте личный кабинет налоговой, сайт госуслуг или обратитесь с бумажным заявлением лично в ФНС.

Возврат взносов — подходящий повод перейти на электронную отчетность по спецпредложению СБИС.

Шаг 3. Посмотрите, за какие годы посчитаны взносы с доходов

Дополнительный взнос ПФР налоговая рассчитывает по декларации УСН. По выписке будет сразу понятно, по каким цифрам произвели расчет. По 2017–2018 гг. точно 1% посчитали с доходов, по 2020 г. — с разницы доходов и расходов. А вот 2019 г. самый спорный: теоретически должны были пересчитать по-новому, но рекомендуем проверить этот факт.

Шаг 4. Заполните заявление на пересчет взносов

Заявление составляется в произвольной форме.

Для удобства мы подготовили бланк с авторасчетом вашей переплаты (скачать). Просто поменяйте реквизиты, выделенные желтым, на свои. И укажите доходы и расходы из деклараций по УСН (строки 213 и 223) за соответствующий год.

Учитывайте 2 особенности:

Доходы уменьшать разрешено только на расходы текущего периода. Это значит, убытки прошлых лет (строка 230) не плюсуем к расходам.

Сумма переплаты взноса не может превышать 187 200 руб. за 2017 г. и 212 360 руб. за 2018 г., т. к. это максимальная сумма допвзноса ПФР.

Заявление передайте в налоговую любым удобным способом, описанным в шаге 2.

Шаг 5. Проверить, что допвзнос пересчитали в вашу пользу

Для этого повторно закажите выписку по расчетам. Вероятность получить отказ есть, но она небольшая.

«У нашего клиента ИП как раз была похожая история. Районная налоговая об этом и не слышала — и отказала. Мы боялись, что не успеем вернуть за 2017 г. Пришлось подключать областную налоговую для дачи разъяснений в районные. Просто бились за свои права. В результате деньги вернули и за 2017 г. Если у вас большая сумма за 2017 г., можно попробовать через суд, т. к. отказано незаконно».

Шаг 6. Подайте заявление на возврат переплаты

Отправьте в ФНС заявление по форме КНД 115005 на возврат переплаты. Если сумма небольшая, легче оставить ее в счет будущих платежей.

Полученная обратно переплата доходом УСН не является.

Шаг 7. Сдать корректировки деклараций УСН

Допвзнос учитывался в сумме расходов при расчете налога. Раз теперь взнос пересчитали, то и расходы уменьшились. Придется сдавать уточненки и доплачивать пени по УСН.