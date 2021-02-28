Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
Школа Главбуха на упрощенке

44 000 бухгалтеров вошли в Единый реестр бухгалтеров в 2021 году

6

По итогам Всероссийской аттестации главбухов на УСН 44 000 бухгалтеров вошли в Единый реестр аттестованных главбухов на 2021 год.

Единый реестр аттестованных главных бухгалтеров — это официальный список бухгалтеров, которые подтвердили свой высокий уровень квалификации и готовность работать в 2021 году, с учетом всех новых требований.

Узнайте есть ли Вы в Реестре — оставить заявку

Чтобы войти в Единый реестр аттестованных бухгалтеров — пройдите курс повышения квалификации «Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН — 2021».

Программа и условия обучения

Три преимущества, которые есть у бухгалтеров, вошедших в Реестр:

  • Вы получите паспорт навыков, подтверждающий Ваш высокий профессиональный уровень
  • Вы войдете в официальный список лучших бухгалтеров России
  • Вы сохраните своё рабочее место или быстро найдете новую работу

Войти в Реестр

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа Главбуха на упрощенке
Создайте свой блог, и аудитория «Клерка» о вас узнает
Создать блог