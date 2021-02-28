44 000 бухгалтеров вошли в Единый реестр бухгалтеров в 2021 году

По итогам Всероссийской аттестации главбухов на УСН 44 000 бухгалтеров вошли в Единый реестр аттестованных главбухов на 2021 год.

Единый реестр аттестованных главных бухгалтеров — это официальный список бухгалтеров, которые подтвердили свой высокий уровень квалификации и готовность работать в 2021 году, с учетом всех новых требований.

Узнайте есть ли Вы в Реестре — оставить заявку

Чтобы войти в Единый реестр аттестованных бухгалтеров — пройдите курс повышения квалификации «Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН — 2021».

Три преимущества, которые есть у бухгалтеров, вошедших в Реестр: