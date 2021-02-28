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Школа Главбуха на упрощенке
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Новые требования к главбухам от руководителей

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Кризисный 2020 изменил требования к бухгалтерам за последний год изменились.  Главные навыки бухгалтера, которые нужны директору сегодня:

  • налоговое планирование и контроль налоговых рисков;
  • защита от налоговых претензий;
  • умение вести расчеты с сотрудниками и работать с кадровыми документами.

Соответствуете ли вы новым требованиям? Проверьте свой уровень профессиональных навыков в Едином Реестре аттестованных бухгалтеров. В реестре представлен официальный список бухгалтеров, которые прошли обучение в Школе главбуха на упрощенке и подтвердили свой высокий профессиональных уровень. 

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Школа главбуха на упрощенке -  онлайн курсы повышения квалификации для бухгалтеров. Самая популярная программа в 2021 году - Всероссийская аттестации бухгалтеров на УСН - курс ежегодного обучения, по итогам которого бухгалтеры обновляют свои навыки в Реестре. 

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Школа Главбуха на упрощенке
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