Новые требования к главбухам от руководителей

Кризисный 2020 изменил требования к бухгалтерам за последний год изменились. Главные навыки бухгалтера, которые нужны директору сегодня:

налоговое планирование и контроль налоговых рисков;

защита от налоговых претензий;

умение вести расчеты с сотрудниками и работать с кадровыми документами.

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