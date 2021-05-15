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Учитесь бесплатно 7 дней и получите Сертификат Главбуха в Школе главбуха на упрощенке

Для рубрики Обучение для бухгалтеров
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Школа главбуха на упрощенке приготовила для Вас подарок — неделя бесплатного обучения Сертификат Главбуха.

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В конце курса Вас ждет итоговый тест из 10 вопросов. После его сдачи Вы сразу получите электронный Сертификат Главбуха.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа Главбуха на упрощенке
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