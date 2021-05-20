До 31 мая проходит бесплатная сертификация бухгалтеров в Школе главбуха на упрощенке

В Школе главбуха на упрощенке открылся 7 дневный курс бесплатного повышения квалификации для бухгалтеров. По итогам выдается официальный Сертификат Главбуха.
Сертификация проходит в рамках курса «Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН — 2021»/ Всероссийская налоговая аттестация. Активируйте свой бесплатный доступ к курсу и смотрите самые популярные у ваших коллег в мае уроки:
- Тренинг: заполняем платежки в ИФНС по новым правилам 2021 года
- Нерабочие дни с 4 по 7 мая: как учесть в расчете выплат и НДФЛ
- Как в 2021 году банк проконтролирует снятие наличных и какие пояснения его устроят
- Изменения в правилах расчета отпусков: комментирует Роструд