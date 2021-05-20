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До 31 мая проходит бесплатная сертификация бухгалтеров в Школе главбуха на упрощенке

Для рубрики Обучение для бухгалтеров
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В Школе главбуха на упрощенке открылся 7 дневный курс бесплатного повышения квалификации для бухгалтеров. По итогам выдается официальный Сертификат Главбуха.

Получить доступ к обучению

Сертификация проходит в рамках курса «Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН — 2021»/ Всероссийская налоговая аттестация. Активируйте свой бесплатный доступ к курсу и смотрите самые популярные у ваших коллег в мае уроки:

  • Тренинг: заполняем платежки в ИФНС по новым правилам 2021 года
  • Нерабочие дни с 4 по 7 мая: как учесть в расчете выплат и НДФЛ
  • Как в 2021 году банк проконтролирует снятие наличных и какие пояснения его устроят
  • Изменения в правилах расчета отпусков: комментирует Роструд

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа Главбуха на упрощенке
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