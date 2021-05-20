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Профпаспорта бухгалтеров начали проверять

Для рубрики Обучение для бухгалтеров
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1 мая обновлены профессиональные паспорта навыков бухгалтеров в Едином реестре. Теперь видно, сколько раз карточку бухгалтера смотрели другие. Это может быть работодатель, коллеги или инспекторы Роструда. Паспорт формируется по итогам сдачи итогового теста в Школе главбуха на упрощенке. Оставьте заявку чтобы проверить Ваши данные в Реестре.

Оставить заявку на звонок

Профессиональный паспорт навыков формируется по итогам обучения в Школе главбуха на упрощенке.

До 31 мая действует льготный набор на обучение — скидка 70 %.

Узнать условия обучения

Школа главбуха на упрощенке — онлайн курс повышения квалификации для бухгалтеров на УСН. Программа обучения соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер». Пройдите обучение и получите на 100 % заполненный профессиональный паспорт бухгалтера в Едином Реестре аттестованных бухгалтеров.

Почему важно получить паспорт навыков в Едином реестре аттестованных бухгалтеров:

1.Реестр курируют специалисты Роструда.

2.Данные находятся в открытом доступе, и работодатель может проверить Ваш уровень знаний.

3.Специалисты со 100 % заполненным паспортом навыков получают приоритетное место на сайтах поиска работы.

Получить паспорт навыков

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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