Бухгалтерские истории: почему не стоит опускать руки и как пенсионеру заработать на удаленке

Что делать возрастному бухгалтеру, который вдруг остался без работы в разгар кризиса. Скромно выживать на пенсию или ринуться покорять новые вершины? Встречайте Валентину Николаевну — бывшего зама главбуха молочного завода, а теперь — самозанятого бухгалтера. Она смогла доказать и себе и окружающим, что учиться никогда не поздно, а возраст — работе не помеха.

30 лет на родном заводе

Я пришла работать на молочный завод много лет назад. Работала простым бухгалтером, потом назначили старшим, а после уже и замом главбуха. После выхода на пенсию об отдыхе даже не помышляла, решила — буду работать, сколько смогу или пока «не попросят».

«Не попросят» свалилось, как снег на голову. У завода сменился собственник. С ним пришли новые технологии. Владелец совсем молодой, по нашим меркам. Начал набирать свою команду. И первыми под замену попали те, кому за 50. Из работающей пенсионерки я стала просто пенсионеркой.

Не могу сидеть без работы

Первые дни радовалась тишине и покою. Финансовое положение у нас в семье среднее по российским меркам, кредитами не заросли, но и шиковать особо не на что. Детям сейчас сложно — ипотека, старший внук вот учится в колледже на платном факультете. Хочется помочь, пока я еще на ногах и в состоянии работать.

Решила искать новое место. С компьютером то я хорошо знакома, спасибо профессии. Не как некоторые в моем возрасте — не понимают куда нажать и думают, что интернет это только соцсети и игры, где их внуки сидят.

Сайты с вакансиями — отстой. Это не мое слово — так внук выразился, когда я сказала, что хочу там искать работу. Говорил, что откликов на мое резюме будет мало или работодатели неадекватные.

В чем-то он даже был прав. Резюме без указания возраста часто даже разместить нельзя. А год моего рождения отпугивал рекрутеров не хуже гербицида. Может я невезучая, но пройти через сито первичного отбора мне ни разу не удалось. Так я промучилась несколько месяцев.

Интернет завален рассказами о том, как здорово работать на себя. Ищешь заказчиков в сети, рисуешь отчеты, не вставая с дивана. Задумалась. Человек я скрупулезный — старой закалки. Подошла к делу со всей серьезностью. Начала собирать информацию об удаленной работе. Заполнять пробелы в знаниях.

Ну, с программами учета, отчетностью и банком все понятно — не в лесу живу. Однако поняла, что отстала от жизни. Телефон — вчерашний день. Везде сплошные чаты и видеоконференции.

Опять попросила помощи внука. Освоила удаленное подключение к другому компьютеру, мессенджеры, Zoom. Страшновато, непривычно — это да. Но ничего сложного там нет. Признаюсь — иногда использовала «метод научного тыка» — пробовала что-то наугад, интуитивно.

Внук посмеивался: «Ба, а ты ничего! В теме». Вот и слов каких-то я у него понахваталась, иначе иногда не понятно, о чем он вообще говорит, как другой язык, честное слово.

И все-таки было немного обидно — не знает современная молодежь, как мы раньше работали, сначала все на бумажках вели, а потом, когда стали компьютеры появляться, многое приходилось осваивать самостоятельно. Да у нас на заводе каждый старый бух — почти готовый программист. Шучу, конечно. Но считать, что возраст и знание компьютера порознь ходят — все-таки неправильно.

Реклама — наше всё

А вот размещать объявления о себе, как исполнителе, на всяких сервисах и досках объявлений, где предлагают разные услуги, мне понравилось. Написала только то, что считаю нужным. Рассказала о себе с лучшей стороны, а о возрасте — ни слова. Цены поставила скромные — побоялась, все-таки я привирать не умею, да и наглости природной не хватает. Потихоньку дело сдвинулось, пошли штучные заказы.

Без бумажки — ты букашка, а с бумажкой — Человек

А вот найти клиентов на постоянное сотрудничество никак не удавалось.

Вроде бы сделала человеку декларацию, с начислениями работникам разобраться помогла, а он все равно сомневается. «Ну, у меня же специфика — торговля, упрощенка. А вы не спец в этой области. Вдруг что-то мне сделаете не так, потом штрафы плати».

Первое время честно пыталась объяснить, что как производственник, могу справиться с чем угодно. И с базами правовыми работать умею. Не успокоюсь, пока до сути не доберусь. И вообще в работе всегда выкладываюсь полностью. Спать не смогу, если что-то до ума не довела. Но выходило, будто я оправдываюсь. Пытаюсь «раскрутить» на деньги, а сама ничего и не знаю.

Так, я четко осознала — мне нужен документ, который подтвердит мою квалификацию и способность не только в производстве учет вести, но и в торговле, например. И важно, чтобы это была не просто бумажка, а документ, которому верят.

Ученье — свет

Я начала целенаправленно искать и впервые наткнулась на информацию о Едином реестре аттестованных бухгалтеров. Нашла сайт Школы главбуха на упрощенке.

Думала долго, взвешивала, раскладывала в голове плюсы и минусы. Цена для меня не такая уж и маленькая, все-таки я пенсионерка. А потом решила поучаствовать в акции: учись 7 дней бесплатно. Решила, ну что я теряю, не понравится — брошу и буду искать дальше.

Понимаю, что прозвучит рекламно, но неделя обучения пролетела — как один миг. Мне понравилось всё: атмосфера, подача материала, профессионализм экспертов. Всё четко, понятно, разжевано, по делу.

К концу пробного периода я уже была уверена — мне нужен полный курс. Это вложение, которое окупится. Так что решила взять немного из отложенных денег, прошла обучение и стала гордым обладателем аттестата Главбуха.

Помогло ли мне это в поиске заказчиков? Однозначно — да. Не буду вас уверять, что все предприниматели знают и наслышаны о реестре. Но поверьте, когда говоришь клиенту, что тебя можно проверить прямо сейчас и узнать с кем имеешь дело — это правда работает.

Деньги лопатой не гребу, но найти подработку мне стало проще. А самое главное — появились три постоянных клиента. Одно ООО и два ИП. Все из сферы микробизнеса. Так что я еще повоюю!

Что могу пожелать коллегам-пенсионерам? Конечно, не опускать руки, и двигаться вперед. Пенсия — не повод хоронить себя, как специалиста. Мы, пенсионеры, еще очень многое можем и готовы это доказать! Тем более, что есть для кого стараться — детям и внукам наша помощь нужна.